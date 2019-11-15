رسالة من هنري إلى جماهير أرسنال بسبب بيبي

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

هنري

طلب النجم الفرنسي السابق تييري هنري، من مشجعي أرسنال منح الإيفواري نيكولاس بيبي نجم المدفعجية، فرصة للتكيف مع الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك حسبما أفاد لياهو سبورت. وكافح اللاعب الإيفواري، الذي انضم إلى فريق المدفعجية في الصيف الماضي مقابل مبلغ قياسي قيمته 72 مليون جنيه إسترليني، من نادي ليل الفرنسي، لمدة خمس سنوات، من أجل التطور في الملعب لتسجيل ثلاثة أهداف فقط في 15 مباراة حتى الآن، لكن المهاجم الأسطوري هنري يعتقد أنه لا ينبغي إلقاء اللوم على بيبي بسبب الأداء الضعيف للنادي ككل.

وقال هنري: "عندما تنتقل بمبلغ كهذا، ستجد الحديث عنك دائمًا، وسيستهدفك الناس دائمًا، وبيبي بحاجة إلى التأكد من أنه لا يستمع إلى ذلك، ويخرج ويؤدي دوره، ويحتاج الناس إلى نسيان سعر ضمه". وواصل نجم أرسنال التاريخي: "بيبي لم يطلب أن يُشترى مقابل هذا المبلغ من المال، وليس من السهل دائمًا الوصول إلى فريق جديد،