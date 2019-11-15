رياضة

رسالة من هنري إلى جماهير أرسنال بسبب بيبي

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م
هنري
هنري
طلب النجم الفرنسي السابق تييري هنري، من مشجعي أرسنال منح الإيفواري نيكولاس بيبي نجم المدفعجية، فرصة للتكيف مع الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك حسبما أفاد لياهو سبورت. وكافح اللاعب الإيفواري، الذي انضم إلى فريق المدفعجية في الصيف الماضي مقابل مبلغ قياسي قيمته 72 مليون جنيه إسترليني، من نادي ليل الفرنسي، لمدة خمس سنوات، من أجل التطور في الملعب لتسجيل ثلاثة أهداف فقط في 15 مباراة حتى الآن، لكن المهاجم الأسطوري هنري يعتقد أنه لا ينبغي إلقاء اللوم على بيبي بسبب الأداء الضعيف للنادي ككل.
وقال هنري: "عندما تنتقل بمبلغ كهذا، ستجد الحديث عنك دائمًا، وسيستهدفك الناس دائمًا، وبيبي بحاجة إلى التأكد من أنه لا يستمع إلى ذلك، ويخرج ويؤدي دوره، ويحتاج الناس إلى نسيان سعر ضمه". وواصل نجم أرسنال التاريخي: "بيبي لم يطلب أن يُشترى مقابل هذا المبلغ من المال، وليس من السهل دائمًا الوصول إلى فريق جديد،
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اصابة حمدى فتحى (3)

عبد الحفيظ يكشف موعد جراحة حمدي فتحي

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، يجري جراحة غضروف الركبة في ألمانيا الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بسفره، والحصول على التأشيرة من خلال السفارة الألمانية بالقاهرة. وأوضح مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حمدي فتحي سيخضع للفحوصات الطبية المعهودة قبل الجراحة المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، تحت إشراف نفس الطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن مهاجم الفريق في وقت سابق.
أليو ديانج

الأهلي يكشف موعد انتظام ديانج ومعلول

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق ينتظم في مران الفريق الجماعي غدا السبت بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الأولمبي لبلاده في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وكان المنتخب المالي قد ودع البطولة بشكل رسمي ليعود ديانج للتواجد من جديد في تدريبات الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري وبعدها السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
هدف -الزمالك (4)

مدرب الزمالك يعدد مكاسب سباعية الأميرية

يرى عصام مرعي، مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لقاء الأميرية الودي الذي انتهى بفوز الأبيض (7- 1)، يعد تجربة طيبة استعدادا للمرحلة المقبلة، ضمن البرنامج الخاص باللقاءات الودية استعدادا للعودة إلى المنافسات المحلية وبداية مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي. وقال مرعي إن الفريق قدم مستوى وأداءً طيبا، وحقق مكاسب كبيرة من هذا اللقاء بغض النظر عن الفوز بهذه النتيجة الكبيرة، وأشار إلى أن هدف الجهاز الفني هو تنفيذ أمور فنية وخططية معينة وهو الغرض الرئيس من اللقاء الودي.
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إيمري (1)

ألكسندر لاكازيت يدافع عن أوناي إيمري

دافع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، عن مدربه الإسباني أوناي إيمري، آملا فى تغيير وضع فريقه بعد عطلة المباريات الدولية. وازداد الضغط على إيمري بخسارة أرسنال أمام ليستر سيتي (0-2) في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، مكتفيا بفوز وحيد في المراحل الست الأخيرة، ما جعله يتراجع للمركز السادس بفارق ثماني نقاط عن المركز الرابع والأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، الموسم المقبل، والذي يحتله حاليا مانشستر سيتي حامل اللقب.
لامبارد‎ (2)

أرسنال يسعى لاستنساخ تجربة فرانك لامبارد

بعد موجة من الانتقادات الحادة التي وجهت للإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، عقب التعادل مع ضيفه وولفر هامبتون (1-1)، يوم السبت الماضي، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، تناولت تقارير إخبارية إنجليزية احتمالات اقتراب رحيل إيمري عن منصب المدير الفني للمدفعجية، بل وتحدثت عن المرشحين لخلافته. وألقت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة أوناي إيمري في حال رحيله عن تدريب الفريق، وهم البرتغالي جوزيه مورينيو، والإسباني ميكيل أرتيتا، والإيطالي ماسيمليانو أليجري.
لامبارد‎ (2)

المرشحون لأفضل مدرب ولاعب في شهر أكتوبر بالبريميرليج

كشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل في البريميرليج عن شهر أكتوبر المنصرم، كما كشف عن ستة مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب. وشهدت الترشيحات لجائزة أفضل مدرب وجود كل من الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول، والإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، والإيرلندي بريندان رودجرز مدرب نادي ليستر سيتي، والإنجليزي جراهام بوتر مدرب نادي برايتون، والإنجليزي دين سميث، مدرب نادي أستون فيلا.
ليفربول - برشلونة (2)

نجم ليفربول يكشف حظوظ الفريق للفوز باللقب الغائب

قال جيمس ميلنر، لاعب وسط ليفربول، إن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي منح ناديه دفعة كبيرة من الثقة بإمكانية الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري، وذلك حسبما أفاد لصحيفة الجارديان. وفاز ليفربول على توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال، لينال لقبه الأول تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، بينما جاء ثانيا في الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي البطل، ويتصدر فريق كلوب الدوري بفارق 6 نقاط هذا الموسم بعد بداية قوية ويأمل ميلنر أن تساعد خبرة الفوز باللقب الأوروبي ناديه على حصد لقب الدوري لأول مرة في 30 عاما.
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