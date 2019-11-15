تفاقم العجز في الميزانية التركية.. وارتفاع بمعدل البطالة

تحرير:التحرير ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

الليرة التركية

كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية التركية، الجمعة، وصول عجز ميزانية البلاد إلى 2.58 مليار دولار، خلال أكتوبر الماضي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت الوزارة، إن العجز الأولي الذي يستثني مدفوعات فوائد الدين، بلغ 8.1 مليار ليرة، وسط مخاوف اقتصادية في البلاد. وبلغ عجز الميزانية 100.7 مليار ليرة، في الأشهر العشرة الأولى من العام، بحسب الأرقام، مقارنة مع 62.1 مليار ليرة، في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما نقلت "رويترز". وفي برنامجها الاقتصادي الممتد لثلاث سنوات، تقدر أنقرة العجز بنحو 125 مليار ليرة في 2019 بأكمله.

وفي أكتوبر الماضي، كشفت بيانات صادرة عن اتحاد الغرف والبورصات التركية، ارتفاعا في معدل غلق وتصفية الشركات التجارية في تركيا، خلال شهر سبتمبر، بلغ 20.73 في المئة، مقارنة بشهر أغسطس.وانكمش الاقتصاد التركي بوتيرة أكبر من المتوقع بلغت 3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مسجلا أسوأ أداء له في