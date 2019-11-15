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تفاقم العجز في الميزانية التركية.. وارتفاع بمعدل البطالة

تحرير:التحرير ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م
الليرة التركية
الليرة التركية
كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية التركية، الجمعة، وصول عجز ميزانية البلاد إلى 2.58 مليار دولار، خلال أكتوبر الماضي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت الوزارة، إن العجز الأولي الذي يستثني مدفوعات فوائد الدين، بلغ 8.1 مليار ليرة، وسط مخاوف اقتصادية في البلاد. وبلغ عجز الميزانية 100.7 مليار ليرة، في الأشهر العشرة الأولى من العام، بحسب الأرقام، مقارنة مع 62.1 مليار ليرة، في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما نقلت "رويترز". وفي برنامجها الاقتصادي الممتد لثلاث سنوات، تقدر أنقرة العجز بنحو 125 مليار ليرة في 2019 بأكمله.
وفي أكتوبر الماضي، كشفت بيانات صادرة عن اتحاد الغرف والبورصات التركية، ارتفاعا في معدل غلق وتصفية الشركات التجارية في تركيا، خلال شهر سبتمبر، بلغ 20.73 في المئة، مقارنة بشهر أغسطس.وانكمش الاقتصاد التركي بوتيرة أكبر من المتوقع بلغت 3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مسجلا أسوأ أداء له في
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بابا الفاتيكان يطالب بحماية الأطفال على الإنترنت

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قصف سوريا

مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين جراء إطلاق نار في سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، و مقره لندن، مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح، جراء إطلاق دورية تركية النار على المدنيين في ريف عين العرب (كوباني)، إذ ذكر المرصد، وفقا لقناة العربية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن عناصر الدورية التركية أطلقوا النار على الأهالي الذين كانوا يرشقون الدورية المشتركة بالحجارة والأحذية بريف عين العرب، كتعبير عن استيائهم من الاتفاق الروسي - التركي، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.
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هل نقلت تركيا أسلحة أمريكية لعناصر داعش في سوريا؟

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بعد الاعتراف بإبادة الأرمن.. تركيا «غاضبة» وتستدعي السفير الأمريكي

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