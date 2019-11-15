توتنهام يجدد اهتمامه بضم فيليب كوتينيو

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

فيليب كوتينيو

يبحث توتنهام عن تدعيم صفوفه بقوة في الفترة المقبلة، في ظل البداية الضعيفة للسبيرز للموسم سواء محليّا وأوروبيّا، وكشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن نادي توتنهام عاد لمطاردة البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة المعار حاليّا إلى بايرن ميونخ، وانتقل كوتينيو إلى بايرن ميونخ لمدة موسم واحد مقابل 8.5 مليون يورو، بالإضافة إلى وجود بند في عقد اللاعب يسمح للبافاري بشرائه في الصيف مقابل 120 مليون يورو، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن كوتينيو كان على أعتاب الانتقال إلى صفوف توتنهام خلال الصيف الماضي، لكن النادي اللندني تراجع في اللحظات الأخيرة.

وأشارت إلى أن توتنهام أعاد اهتمامه بضم فيليب كوتينيو بدعم من المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، والذي سبق أن درب اللاعب البرازيلي في إسبانيول. وأوضحت الصحيفة أن كوتينيو فقد مكانه في التشكيل الأساسي لبايرن ميونخ خلال آخر ثلاث مباريات، وهو ما قد يمهد إلى عودة النجم البرازيلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. يذكر