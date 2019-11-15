رياضة

توتنهام يجدد اهتمامه بضم فيليب كوتينيو

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م
فيليب كوتينيو
فيليب كوتينيو
يبحث توتنهام عن تدعيم صفوفه بقوة في الفترة المقبلة، في ظل البداية الضعيفة للسبيرز للموسم سواء محليّا وأوروبيّا، وكشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن نادي توتنهام عاد لمطاردة البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة المعار حاليّا إلى بايرن ميونخ، وانتقل كوتينيو إلى بايرن ميونخ لمدة موسم واحد مقابل 8.5 مليون يورو، بالإضافة إلى وجود بند في عقد اللاعب يسمح للبافاري بشرائه في الصيف مقابل 120 مليون يورو، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن كوتينيو كان على أعتاب الانتقال إلى صفوف توتنهام خلال الصيف الماضي، لكن النادي اللندني تراجع في اللحظات الأخيرة.
وأشارت إلى أن توتنهام أعاد اهتمامه بضم فيليب كوتينيو بدعم من المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، والذي سبق أن درب اللاعب البرازيلي في إسبانيول. وأوضحت الصحيفة أن كوتينيو فقد مكانه في التشكيل الأساسي لبايرن ميونخ خلال آخر ثلاث مباريات، وهو ما قد يمهد إلى عودة النجم البرازيلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. يذكر
اقرأ المزيد
طارق-مؤمن

للمرة الأولى.. طارق مؤمن يتوج ببطولة العالم للإسكواش

توج طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا لرجال الإسكواش، ببطولة العالم الفردية، وذلك للمرة الأولى في تاريخه والرابعة على التوالي لمصر. وحقق مؤمن الفوز في مباراة لدور النهائي على بول كول النيوزلاندي والمصنف الخامس عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة كانت مدتها 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11- 8، 11- 3، 11- 4. وتأهل طارق مؤمن لنهائي البطولة في موسم 18- 2019، لكنه خسر النهائي أمام مواطنه علي فرج، ويعد هذا النهائي هو الثاني لمؤمن في البطولة العالمية.
اليسون-حارس-ليفربول

أليسون: محمد صلاح شخص رائع.. ومثل يحتذى به

أكد البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، أن محمد صلاح زميله بالفريق، مثل يحتذى به، مشيرًا إلى أنه يكون صورة إيجابية عن أبناء المنطقة العربية في العالم، إذ قال في تصريحات تليفزيونية عبر قناة العربية السعودية: "أتحدث دائما مع محمد صلاح، هو شخص رائع على الصعيد الإنساني، وأسلوبه في الحياة يقدم صورة إيجابية عن أبناء المنطقة العربية في العالم، فهو مثل يحتذى به". ويتواجد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرازيل حاليًّا في المملكة العربية السعودية، بسبب إقامة مباراة ودية بين راقصي السامبا ومنتخب الأرجنتين مساء اليوم الجمعة.
رمضان صبحي (3)

إكرامي عن رمضان صبحي: «القيادة ليس لها سن»

علق إكرامي الشحات نجم النادي الأهلي السابق، على تألق رمضان صبحي مع المنتخب الأولمبي المشارك في كأس الأمم الإفريقية للشباب والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، إذ قال عن تطور شخصية صبحي وقيادته للفراعنة: "القيادة ليس لها سن، الأمر يتعلق بنضج الشخصية وتطورها، ورمضان أجاد، حمل شارة القيادة بشكل ملحوظ وكان على قدر المسئولية". ونجح الفراعنة في تحقيق العلامة الكاملة وتصدر مجموعتهم برصيد 9 نقاط، والوصول إلى الدور قبل النهائي من البطولة الإفريقية، في انتظار تحديد الطرف الثاني من المجموعة الثانية لمواجهته يوم الثلاثاء المقبل.
اقرأ المزيد من الأخبار
سون - جوميز

"ذا صن" تكشف مدة غياب أندريا جوميز عن الملاعب

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية مدة غياب لاعب فريق إيفرتون أندريا جوميز عن الملاعب بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في مباراة الأمس، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، أمام فريق توتنهام، حيث ألتقى الفريقان في الجولة الحادية عشرة من البريميرليج، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وشهدت الدقيقة 78 تدخلا عنيفا من لاعب الديوك سون هيونج مين على أندريا جوميز، حيث تعرض الأخير لإصابة مروعة في القدم وحصل اللاعب الكوري الجنوبي على بطاقة حمراء، وكشف إيفرتون أن جوميز يعاني من كسر وخلع في الكاحل، وخضع لعملية جراحية ناجحة اليوم.
سون - جوميز

ديلي ألي عن سون: لم يتوقف عن البكاء في غرفة الملابس

تحدث الإنجليزي ديلي ألي، لاعب فريق توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، عن زميله الكوري الجنوبي سون هيونج مين، مؤكدًا أنه لم يستطع التوقف عن البكاء عقب انتهاء مباراة فريقه أمام فريق إيفرتون والتي شهدت إصابة قوية للبرتغالي أنديريا جوميز، بعد تدخل سون، أشهر على أثرها حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله الخشن على لاعب إيفرتون، وانتهت المباراة التي جمعت بين إيفرتون وتوتنهام بهدف لكل منهما سجل للسبيرز ديلي ألي في الدقيقة 63، بينما عدل النتيجة لأصحاب الأرض سينك توسون في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
توتنهام - ايفرتون

التعادل يحسم مواجهة توتنهام وإيفرتون

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق توتنهام ونظيره إيفرتون، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب «جوديسون بارك»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ديلي ألي هدف التقدم للضيوف، وأدرك جينك توسن هدف التعادل لأصحاب الأرض، وبهذا التعادل رفع توتنهام رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب البطولة، في المقابل رفع إيفرتون رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر.
برشلونة

برشلونة مجبر على بيع لاعبين بقيمة 124 مليون يورو

يبدو أن برشلونة سيجد معاناة كبيرة في التعاقدات في الميركاتو المقبل، وذلك بعدما أبلغت الإدارة أعضاء الجمعية العمومية أن النادي يحتاج هذا الموسم إلى بيع لاعبين بقيمة 124 مليون يورو، ومن ثم لن يتم شراء أي صفقة في يناير المقبل، وذلك بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، وأشارت إلى أن توفير هذا الرقم سيكون في المتناول إذا قرر بايرن ميونيخ تفعيل بند الشراء في عقد البرازيلي فيليب كوتينيو بقيمة 120 مليون يورو، ولكن موقف النادي البافاري لا يزال غير واضح، وأوضحت أنه يمكن إدراج قيمة بيع مالكوم إلى زينيت (40 مليون يورو) هذا الموسم في الميزانية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]