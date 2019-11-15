المالية: موازنة 21/2020 تستهدف تحقيق 7 ترليونات جنيه

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

وزارة المالية

تستهدف موازنة العام المالي المقبل 2020 / 2021، تحقيق ناتج محلي إجمالي نحو 7.158 تريليون جنيه، مقابل 6.163 تريليون متوقع بموازنة العام المالي الحالي 2019 / 2020. وذكر منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2020 / 2021)، الذي أصدرته وزارة المالية، الخميس، أنه من المستهدف ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4% مقارنة بمعدل نمو متوقع 6% بموازنة 2019 / 2020. وأضاف المنشور أن العجز الكلي المستهدف في موازنة العام المالي المقبل قدر بنحو 447 مليار جنيه.

وأوضح البيان أن الهجز الكلي يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 445 مليار جنيه، أي ما يعادل 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي متوقع خلال 2019 / 2020.وتستهدف موازنة 2020 / 2021، خفض متوسط معدل التضخم السنوي إلى9.1% مقابل 9.5% متوقع بموازنة العام المالي الحالي.وأوضح المنشور أن الحكومة تبنت برنامجًا