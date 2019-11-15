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المالية: موازنة 21/2020 تستهدف تحقيق 7 ترليونات جنيه

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م
وزارة المالية
وزارة المالية
تستهدف موازنة العام المالي المقبل 2020 / 2021، تحقيق ناتج محلي إجمالي نحو 7.158 تريليون جنيه، مقابل 6.163 تريليون متوقع بموازنة العام المالي الحالي 2019 / 2020. وذكر منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2020 / 2021)، الذي أصدرته وزارة المالية، الخميس، أنه من المستهدف ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4% مقارنة بمعدل نمو متوقع 6% بموازنة 2019 / 2020. وأضاف المنشور أن العجز الكلي المستهدف في موازنة العام المالي المقبل قدر بنحو 447 مليار جنيه.
وأوضح البيان أن الهجز الكلي يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 445 مليار جنيه، أي ما يعادل 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي متوقع خلال 2019 / 2020.وتستهدف موازنة 2020 / 2021، خفض متوسط معدل التضخم السنوي إلى9.1% مقابل 9.5% متوقع بموازنة العام المالي الحالي.وأوضح المنشور أن الحكومة تبنت برنامجًا
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البنك-المركزي

بلومبرج: مصر نجحت في تعديل الضغوط التضخمية الأساسية

سلطت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الضوء على قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء أمس الخميس، وقالت الوكالة إن مصر خفضت أسعار الفائدة بـ 1%، حيث سمح أدنى معدل للتضخم خلال عقد من الزمان بتخفيض البنك أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي لتحفيز الاستثمار دون إضعاف جاذبية التجارة المحمولة التي تعد الأفضل في العالم، وتابعت أن مصر كانت في مهمة كبيرة للسيطرة على معدلات التضخم بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل مفاجئ بعد قرار تعويم العملية نوفمبر من عام 2016، حتى وصل لأدنى مستوى له منذ عام 2010.
بورصة (2)

البورصة تخسر 9.3 مليار جنيه في 4 جلسات

منيت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي المقتصر على 4 جلسات بسبب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بخسائر بلغت نحو 3ر9 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 1ر728 مليار جنيه، مقابل 4ر737 جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ نسبته 3ر1%، وأظهر التقرير الأسبوعي انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 69ر1% ليسجل مستوى 54ر14545 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 23ر0% ليبلغ مستوى 19ر546 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 81ر0% ليبلغ مستوى 79ر1447 نقطة.
البنك-المركزى-المصرى

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1%

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1%، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75%، وذكر البنك في بيان اليوم، أن المعدل السنوي للتضخم العام استمر في الانخفاض ليسجل 4.8% في سبتمبر 2019 و3.1? في أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005.
عادل-حامد -رئيس-المصرية للاتصالات

19 مليار جنيه إيرادات «المصرية للاتصالات» فى 9 أشهر

أظهرت أهم مؤشرات نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بلوغ إجمالي الإيرادات المجمعة 19 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 10% عن نفس الفترة من العام السابق، ونسبة نمو قدرها 21% مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق بعد تحييد أثر صفقة بهارتي التي تمت في الربع الثالث من عام 2018، يأتي ذلك النمو مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 35%، ومتبوعا بالتوسع في مشروعات الكوابل البحرية وخدمات البنية التحتية، كما أظهرت أن برنامج المعاش المبكر امتد ليشمل عدد 3000 موظف بإجمالي تكلفة بلغت 1.5 مليار جنيه.
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وزارة-المالية

المالية: انخفاض عجز الموازنة لـ2ر78 مليار جنيه خلال شهرين

انخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 234ر78 مليار جنيه خلال الفترة «يوليو – أغسطس»، 2019/2020، أي ما يعادل 3ر1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 911ر83 مليار جنيه ما يعادل 6ر1% من الناتج المحلي خلال ذات الفترة من العام السابق عليه. وأشارت وزارة المالية، في تقرير اليوم الإثنين، إلى تحقيق فائض أولي بنحو 3ر2 مليار جنيه خلال شهرين مقابل 9ر1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه. وذكرت أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 5ر6% لتسجل 154ر107 مليار جنيه مقابل 574ر100 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
مجلس-النواب (1)

نائب: المالية فشلت في حل مشكلات الصنادق الخاصة

طالب النائب محمد فؤاد، في بيان له، اليوم الأحد، ببحث أزمة عدم صرف فروق المزايا المالية المقررة للعاملين بمستشفيات الصحة النفسية، لرفع الضرر اللاحق لهذه الفئة والتى تمثل نحو 65% من فريق العمل بمستشفيات الصحة النفسية والإدمان، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ما يستوجب سرعة صرفها وعدم التأخير، موضحا أنه سبق وأن وافق وزير الصحة السابق بصرف تلك المزايا من خلال المناقلة من حساب الموارد الذاتية للصناديق الخاصة للجهات التى بها وفرة إلى الجهات التي يوجد بها عجز.
وزارة-المالية

المالية تعلن مواعيد صرف رواتب موظفي الحكومة في نوفمبر

ذكرت وزارة المالية، أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر الحالي في المواعيد المعتادة من 24 إلى 28 من كل شهر، موضحة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين عن شهر أكتوبر الماضي أيام «7 - 11 - 12»، نوفمبر الحالي بدلًا من أيام «8 - 9 - 10» المعتادة كل شهر، حيث تزامنت مع الإجازات الرسمية، مضيفة أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر المقبل أيام «24 - 25 - 26» من الشهر ذاته، مع إضافة يومي (29 - 30) بدلًا من يومي الإجازة «27 - 28».
الدولار

المالية: طرح سندات دولارية في الأسواق العالمية قريبا

تعتزم وزارة المالية القيام بطرح جديد للسندات الدولية بعملة الدولار في أسواق المال العالمية خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستفادة القصوى من تحسن الظروف الاقتصادية الحالية بالأسواق الناشئة، وانخفاض أسعار الفوائد على سندات الخزانة المصرية بالسوق الثانوية، في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية المصرية، الذي ينعكس بالإيجاب على خفض تكلفة التمويل. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، الأربعاء، إنه تم تأهل نحو 5 بنوك استثمارية دولية للترويج للطرح الجديد، ضمن برنامج التمويل بموازنة العام المالي الجاري 2019- 2020.
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