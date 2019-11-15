رياضة

الأهلي يكشف موعد انتظام ديانج ومعلول

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م
أليو ديانج
أليو ديانج
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق ينتظم في مران الفريق الجماعي غدا السبت بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الأولمبي لبلاده في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وكان المنتخب المالي قد ودع البطولة بشكل رسمي ليعود ديانج للتواجد من جديد في تدريبات الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري وبعدها السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وكشف سيد عبدالحفيظ، أن الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق يوم الخميس المقبل، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في معسكره الحالي. ويتواجد علي معلول في معسكر منتخب تونس؛ استعدادا لخوض مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية، ضمن تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021. وأوضح
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عبد الحفيظ يكشف موعد جراحة حمدي فتحي

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، يجري جراحة غضروف الركبة في ألمانيا الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بسفره، والحصول على التأشيرة من خلال السفارة الألمانية بالقاهرة. وأوضح مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حمدي فتحي سيخضع للفحوصات الطبية المعهودة قبل الجراحة المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، تحت إشراف نفس الطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن مهاجم الفريق في وقت سابق.
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رسالة من هنري إلى جماهير أرسنال بسبب بيبي

طلب النجم الفرنسي السابق تييري هنري، من مشجعي أرسنال منح الإيفواري نيكولاس بيبي نجم المدفعجية، فرصة للتكيف مع الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك حسبما أفاد لياهو سبورت. وكافح اللاعب الإيفواري، الذي انضم إلى فريق المدفعجية في الصيف الماضي مقابل مبلغ قياسي قيمته 72 مليون جنيه إسترليني، من نادي ليل الفرنسي، لمدة خمس سنوات، من أجل التطور في الملعب لتسجيل ثلاثة أهداف فقط في 15 مباراة حتى الآن، لكن المهاجم الأسطوري هنري يعتقد أنه لا ينبغي إلقاء اللوم على بيبي بسبب الأداء الضعيف للنادي ككل.
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مدرب الزمالك يعدد مكاسب سباعية الأميرية

يرى عصام مرعي، مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لقاء الأميرية الودي الذي انتهى بفوز الأبيض (7- 1)، يعد تجربة طيبة استعدادا للمرحلة المقبلة، ضمن البرنامج الخاص باللقاءات الودية استعدادا للعودة إلى المنافسات المحلية وبداية مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي. وقال مرعي إن الفريق قدم مستوى وأداءً طيبا، وحقق مكاسب كبيرة من هذا اللقاء بغض النظر عن الفوز بهذه النتيجة الكبيرة، وأشار إلى أن هدف الجهاز الفني هو تنفيذ أمور فنية وخططية معينة وهو الغرض الرئيس من اللقاء الودي.
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عبد الحفيظ يكشف موعد جراحة حمدي فتحي

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، يجري جراحة غضروف الركبة في ألمانيا الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بسفره، والحصول على التأشيرة من خلال السفارة الألمانية بالقاهرة. وأوضح مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حمدي فتحي سيخضع للفحوصات الطبية المعهودة قبل الجراحة المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، تحت إشراف نفس الطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن مهاجم الفريق في وقت سابق.
مران الأهلي - محمود متولي

خبير ألماني و3 أشعات وراء تأخر عودة متولي للأهلي

نفى مصدر بالنادي الأهلي، ما تردد في الساعات القليلة الماضية، الأنباء التي زعمت تجدت إصابة محمود متولي مدافع الفريق الأول للقلعة الحمراء، وخضوعه لبرنامج علاجي جديد سيبعده عن المستطيل الأخضر لمدة 5 أسابيع قادمة على أقل تقدير. وقال مصدر في الأهلي: "ما يتردد عن تجدد إصابة محمود متولي غير دقيق، وكل ما في الأمر أن اللاعب تم عرضه على خبير ألماني بأحد المراكز الطبية المعتمدة عالميا في دبي، وأكد حاجته إلى الاستمرار في برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل بعد أن أجرى أشعة دقيقة له، وبالتالي لا صحة لتجدد الإصابة".
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الأهلي يجهز للسفر إلى تونس.. وبرنامج خاص بعد الراحة

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من فترة توقف الدوري الحالية بسبب ارتباط المنتخبين الأول والأولمبي. وأضاف أنه يجري البحث والتنسيق مع بعض الأندية؛ لخوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير، مؤكدًا أن الأمر قيد البحث، وأوضح أن الجهاز الفني يسعى لاستغلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، خلال توقف الدوري بعد تحقيق أهدافه في المرحلة الأولى التي شهدت خوض معسكر إعداد نموذجي في الإمارات، وكان فرصة جيدة لتجهيز الفريق للمرحلة المقبلة التي تشهد ارتباطات محلية وإفريقية.
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الأهلي يكشف سبب غياب أحمد الشيخ عن المران

قال الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الثنائي محمود متولى وكريم نيدفيد، لاعبي الفريق، واصلا تدريباتهما التأهيلية داخل المعسكر المقام حاليا في الإمارات ويستمر حتى الأربعاء المقبل. وقال الجهاز الطبي إن اللاعبين اكتفيا بأداء جلسة في صالة الجيم بمقر إقامة الفريق بالإمارات بعد رحلة السفر وفق البرنامج التأهيلي الخاص بهما، على أن يخوضا تدريباتهما المقبلة داخل الملعب، وتتضمن تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية الخاصة بهما. وكان الجهاز الطبي قد قرر الدفع بمتولي في جزء من التدريبات الجماعية لتجهيزه للمشاركة بشكل كامل في المرحلة المقبلة.
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