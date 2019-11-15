الأهلي يكشف موعد انتظام ديانج ومعلول

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

أليو ديانج

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق ينتظم في مران الفريق الجماعي غدا السبت بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الأولمبي لبلاده في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وكان المنتخب المالي قد ودع البطولة بشكل رسمي ليعود ديانج للتواجد من جديد في تدريبات الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة الجونة في الدوري يوم 25 نوفمبر الجاري وبعدها السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكشف سيد عبدالحفيظ، أن الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق يوم الخميس المقبل، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في معسكره الحالي. ويتواجد علي معلول في معسكر منتخب تونس؛ استعدادا لخوض مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية، ضمن تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021. وأوضح