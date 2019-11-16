لم أدخن يوما.. حكاية سيدة مع سرطان الرئة

أشارت فيلدمان إلى أنها عندما كانت في الـ13 من عمرها، توفي اثنان من أجدادها -جدتها الأم وجدها الأب- بسبب سرطان الرئة في غضون أسابيع قليلة، كما خسرت والدها بسبب نفس المرض

تحرير:فيروز ياسر ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

مصابة بسرطان الرئة

التدخين من أكبر مسببات سرطان الرئة، وإذا تعرض شخص ما لهذا المرض الخبيث ففي الغالب يعتقد من حوله أن التدخين العامل الأكبر. وجيل فيلدمان امرأة، تبلغ من العمر 49 عاما من شيكاغو، أصيبت بسرطان الرئة على الرغم من أنها لم تدخن يوما، ورغم ذلك فقد شاهدت 5 أفراد من عائلتها يموتون بسبب هذا المرض على مدار 14 عاما. بسبب تاريخ العائلة، بدأت في الحصول على الأشعة المقطعية لرئتيها من 2-3 سنوات، حيث أظهر أول اختباران نتائج إيجابية، لكن الاختبار الثالث لم يكن على ما يرام.

عندما كانت في سن الـ 39، تم تشخيص الأم لـ 4 أطفال بسرطان الرئة، وغالبا ما سئلت عن المدة التي كانت تدخن خلالها، لكن تتحدث فيلدمان عن المرة الأولى التي كسرت خلالها وصمة العار التي تربط الإصابة بسرطان الرئة والتدخين. اقرأ أيضا: الأطباء يحذرون: الأعشاب تتداخل مع علاجات سرطان الثدي كما كشف الأطباء أنه يجب