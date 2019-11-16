لم أدخن يوما.. حكاية سيدة مع سرطان الرئة

أشارت فيلدمان إلى أنها عندما كانت في الـ13 من عمرها، توفي اثنان من أجدادها
-جدتها الأم وجدها الأب- بسبب سرطان الرئة في غضون أسابيع قليلة، كما خسرت والدها بسبب نفس المرض
التدخين من أكبر مسببات سرطان الرئة، وإذا تعرض شخص ما لهذا المرض الخبيث ففي الغالب يعتقد من حوله أن التدخين العامل الأكبر.
وجيل فيلدمان امرأة، تبلغ من العمر 49 عاما من شيكاغو، أصيبت بسرطان الرئة على الرغم من أنها لم تدخن يوما، ورغم ذلك فقد شاهدت 5 أفراد من عائلتها يموتون بسبب هذا المرض على مدار 14 عاما.
بسبب تاريخ العائلة، بدأت في الحصول على الأشعة المقطعية لرئتيها من 2-3 سنوات، حيث أظهر أول اختباران نتائج إيجابية، لكن الاختبار الثالث لم يكن على ما يرام.
عندما كانت في سن الـ 39، تم تشخيص الأم لـ 4 أطفال بسرطان الرئة، وغالبا ما سئلت عن المدة التي كانت تدخن خلالها، لكن تتحدث فيلدمان عن المرة الأولى التي كسرت خلالها وصمة العار التي تربط الإصابة بسرطان الرئة والتدخين.
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كما كشف الأطباء أنه يجب
عندما كانت في سن الـ 39، تم تشخيص الأم لـ 4 أطفال بسرطان الرئة، وغالبا ما سئلت عن المدة التي كانت تدخن خلالها، لكن تتحدث فيلدمان عن المرة الأولى التي كسرت خلالها وصمة العار التي تربط الإصابة بسرطان الرئة والتدخين.
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كما كشف الأطباء أنه يجب على الأشخاص المدخنين الفحص بانتظام، وذلك لأن إدمان النيكوتين مرض يمكن أن يؤدي إلى السرطان. وذلك وفقا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني.
أشارت فيلدمان إلى أنها عندما كانت في الـ13 من عمرها، توفي اثنان من أجدادها -جدتها الأم وجدها الأب- بسبب سرطان الرئة في غضون أسابيع قليلة، وعلى مدار الـ14 عامًا التالية، خسر والدها ووالدتها وخالتها معاركهم من نفس المرض.
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على الرغم من تاريخ العائلة وهزيمة السرطان للأشخاص لم تعتقد تلك المرأة أن المرض سيهاجمها، لكن كان للأشعة المقطعية رأي آخر حينما أظهرت عقدة موجودة في الرئتين، وقالت: "تخيل كيف سيكون شعورك إذا تم تشخيصك بالمرض نفسه الذي شاهدته حرفيا يقتل أمك وأباك؟".
لا تظهر علامات وأعراض سرطان الرئة، مثل السعال وضيق التنفس وآلام الصدر، إلا في مراحل متقدمة، كما أن هناك عدة خيارات للعلاج بما في ذلك الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاع والعلاج المناعي والعلاج بالعقاقير المستهدفة.
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بالنسبة للأورام التي تنتشر إلى أعضاء أخرى، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات هو فقط 5%، لكن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات للسرطان الموضعي الموجود في الرئتين، مثل الذي أصيب به "فيلدمان" يبلغ 56%.
على الرغم من أن الأشخاص الذين يدخنون يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة، فإن نحو 10% من المصابين بهذا المرض لم يدخنوا أبدا.
وبسبب السؤال المتكرر لفيلدمان حول تدخينها وإصابتها بسرطان الرئة، كانت في موقف الدفاع عن نفسها على الفور، خاصة أنها لم تدخن نهائيا، كما أن لديها شكل من أشكال سرطان الرئة غير قابل للشفاء، لكنه لم ينتشر خارج صدرها.
وعلى الرغم من إجرائها عمليتين جراحيتين، تخضع لعلاح مستهدف، وتتناول الأدوية، وحاليا تقضي الأم وقتها في السفر والدعوة للتوعية بسرطان الرئة والعمل على كسر وصمة العار المحيطة بالمرض وجمع الأموال للأبحاث.
منذ عام 2015، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على ما لا يقل عن 23 علاجا جديدا لسرطان الرئة -أكثر من العقود الثلاثة الماضية- والتي تقول فيلدمان إنها تمنحها الأمل، على الرغم من أن تلك الكلمة لم تستخدمها في أي جملة تخص مرضها.
هذه الأعراض لا يمكنك تجاهلها
وجود سعال معظم الوقت
قلة التنفس
بلغم مع وجود علامات دم فيه
ألم في الصدر
ألم فى الكتف
فقدان الشهية
تعب
خسارة الوزن
كما توجد بعض الأعراض غير الشائعة على الإطلاق، ولكنها مرتبطة بمرحلة متقدمة من المرض، بما في ذلك الصوت الأجش، والصعوبة في البلع، والألم تحت الضلوع، أو في الصدر أو الكتف.