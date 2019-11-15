سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بلومبرج: مصر نجحت في تعديل الضغوط التضخمية الأساسية

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
سلطت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الضوء على قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء أمس الخميس، وقالت الوكالة إن مصر خفضت أسعار الفائدة بـ 1%، حيث سمح أدنى معدل للتضخم خلال عقد من الزمان بتخفيض البنك أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي لتحفيز الاستثمار دون إضعاف جاذبية التجارة المحمولة التي تعد الأفضل في العالم، وتابعت أن مصر كانت في مهمة كبيرة للسيطرة على معدلات التضخم بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل مفاجئ بعد قرار تعويم العملية نوفمبر من عام 2016، حتى وصل لأدنى مستوى له منذ عام 2010.
وتابعت الوكالة، أن مصر نجحت في تعديل الضغوط التضخمية الأساسية، وبالتالي حتى لو ارتفع معدل التضخم مرة أخرى لن يصل إلى مستويات قياسية كما كان من قبل، وسيكون الارتفاع في نطاق المستهدف من قبل البنك المركزي.وتابعت الوكالة، أنه على الرغم من التخفيض الرابع لأسعار الفائدة، لدى مصر المجال لإجراء المزيد من تخفيضات
اقرأ المزيد
وزارة-المالية

المالية: موازنة 21/2020 تستهدف تحقيق 7 ترليونات جنيه

تستهدف موازنة العام المالي المقبل 2020 / 2021، تحقيق ناتج محلي إجمالي نحو 7.158 تريليون جنيه، مقابل 6.163 تريليون متوقع بموازنة العام المالي الحالي 2019 / 2020. وذكر منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2020 / 2021)، الذي أصدرته وزارة المالية، الخميس، أنه من المستهدف ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4% مقارنة بمعدل نمو متوقع 6% بموازنة 2019 / 2020. وأضاف المنشور أن العجز الكلي المستهدف في موازنة العام المالي المقبل قدر بنحو 447 مليار جنيه.
بورصة (2)

البورصة تخسر 9.3 مليار جنيه في 4 جلسات

منيت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي المقتصر على 4 جلسات بسبب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بخسائر بلغت نحو 3ر9 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 1ر728 مليار جنيه، مقابل 4ر737 جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ نسبته 3ر1%، وأظهر التقرير الأسبوعي انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 69ر1% ليسجل مستوى 54ر14545 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 23ر0% ليبلغ مستوى 19ر546 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 81ر0% ليبلغ مستوى 79ر1447 نقطة.
البنك-المركزى-المصرى

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1%

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1%، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75%، وذكر البنك في بيان اليوم، أن المعدل السنوي للتضخم العام استمر في الانخفاض ليسجل 4.8% في سبتمبر 2019 و3.1? في أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005.
عادل-حامد -رئيس-المصرية للاتصالات

19 مليار جنيه إيرادات «المصرية للاتصالات» فى 9 أشهر

أظهرت أهم مؤشرات نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بلوغ إجمالي الإيرادات المجمعة 19 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 10% عن نفس الفترة من العام السابق، ونسبة نمو قدرها 21% مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق بعد تحييد أثر صفقة بهارتي التي تمت في الربع الثالث من عام 2018، يأتي ذلك النمو مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 35%، ومتبوعا بالتوسع في مشروعات الكوابل البحرية وخدمات البنية التحتية، كما أظهرت أن برنامج المعاش المبكر امتد ليشمل عدد 3000 موظف بإجمالي تكلفة بلغت 1.5 مليار جنيه.
اقرأ المزيد من الأخبار
البنك-المركزى-المصرى

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1%

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1%، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75%، وذكر البنك في بيان اليوم، أن المعدل السنوي للتضخم العام استمر في الانخفاض ليسجل 4.8% في سبتمبر 2019 و3.1? في أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى-اقتصاد

ماذا لو انخفضت أسعار الفائدة في مصر إلى 10%؟

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري غدا، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الجاري. وتوقع بنك استثمار «برايم» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وأن يخفضها بنسبة 3% خلال عام 2020. وأضاف البنك في تقرير له، أن هناك توقعات بوصول سعر الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 12.75% بنهاية العام، على أن يصل إلى 9.75% بحلول نهاية عام 2020.
اقتصاد (2)

بعد تراجع التضخم.. عائد السندات يواصل جذب المستثمرين

أكد تقرير صادر عن مؤشر «بلومبرج- باركليز»، أن مصر لا تزال واحدة من أفضل الأسواق الواعدة في العالم في ما يتعلق بسعر العائد الحقيقي على سنداتها، حيث تصدرت مصر المؤشر للعوائد المعدلة باحتساب التضخم بسعر عائد حقيقي يبلغ 9.42%. وأوضح التقرير أنه مع تراجع التضخم، فإن معدلات العوائد الحقيقية على السندات تواصل جذب المستثمرين إلى مصر. وانخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، ليسجل 2.4%، في مقابل نحو 4.3% خلال شهر سبتمبر 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
البنك-المركزي

«إتش سي» تتوقع خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 حيث استمر انخفاض التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي بعد وصوله إلى 14.1% في مايو مع تحقيق تضخم شهري في سبتمبر أقل من المتوقع. أضاف التقرير أن صافي الأصول الأجنبية حقق لدى قطاع البنوك 5.2 مليار دولار أمريكي في سبتمبر مقارنة بـ 3.7 مليار دولار أمريكي في أغسطس بما يعكس تدفق جيد للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]