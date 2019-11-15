بلومبرج: مصر نجحت في تعديل الضغوط التضخمية الأساسية

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م

البنك المركزي المصري

سلطت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الضوء على قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء أمس الخميس، وقالت الوكالة إن مصر خفضت أسعار الفائدة بـ 1%، حيث سمح أدنى معدل للتضخم خلال عقد من الزمان بتخفيض البنك أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي لتحفيز الاستثمار دون إضعاف جاذبية التجارة المحمولة التي تعد الأفضل في العالم، وتابعت أن مصر كانت في مهمة كبيرة للسيطرة على معدلات التضخم بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل مفاجئ بعد قرار تعويم العملية نوفمبر من عام 2016، حتى وصل لأدنى مستوى له منذ عام 2010.

وتابعت الوكالة، أن مصر نجحت في تعديل الضغوط التضخمية الأساسية، وبالتالي حتى لو ارتفع معدل التضخم مرة أخرى لن يصل إلى مستويات قياسية كما كان من قبل، وسيكون الارتفاع في نطاق المستهدف من قبل البنك المركزي.وتابعت الوكالة، أنه على الرغم من التخفيض الرابع لأسعار الفائدة، لدى مصر المجال لإجراء المزيد من تخفيضات

وتابعت الوكالة، أن مصر نجحت في تعديل الضغوط التضخمية الأساسية، وبالتالي حتى لو ارتفع معدل التضخم مرة أخرى لن يصل إلى مستويات قياسية كما كان من قبل، وسيكون الارتفاع في نطاق المستهدف من قبل البنك المركزي.



وتابعت الوكالة، أنه على الرغم من التخفيض الرابع لأسعار الفائدة، لدى مصر المجال لإجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة مع الإبقاء على جاذبية عوائد أدوات الدين العام، كما يمكن أن يساعد خفض أسعار الفائدة، للاقتصاد الأسرع نموًا في الشرق الأوسط من خلال أهدافه المتمثلة في تعزيز الاستثمار الخاص وخفض خدمة الديون.



وقالت رضوى السويفي، رئيسة البحوث في فاروس القابضة في القاهرة: "نظرًا لأن العائد الحقيقي لا يزال مرتفعًا بشكل كبير، فإننا نتوقع ألا تتأثر الاستثمارات الأجنبية في الدخل الثابت بالقرار".



