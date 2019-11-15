رياضة

نجم توتنهام هوتسبير يتعهد بالرحيل مجانًا

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
توتنهام هوتسبير
توتنهام هوتسبير
تعهد داني روز بالخروج من ناديه توتنهام هوتسبير مجانا بدلا من المغادرة في يناير، حيث أصبح اللاعب، البالغ من العمر 29 عاما، متاحًا للبيع هذا الصيف، واستبعد من جولة النادي الآسيوية قبل الموسم مع عروض من عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. ومنذ ذلك الحين، عاد الدولي الإنجليزي إلى خطط المدير الفني لتوتنهام ماوريسيو بوتشيتينو هذا الموسم، لكن التكهنات بشأن مستقبله لا تزال مستمرة، ويصرّ روز على أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع مديره الفني ويعتزم تمامًا استكمال الـ18 شهرًا المتبقية في عقده.
وقال روز لصحيفة إيفينيج ستاندرد: "من الواضح تمامًا ما حدث في الصيف، كانت إدارة توتنهام تحاول القيام بشيء ما عليها فعله، لقد قلت لهم إن أمامي 18 شهرا في عقدي حتى نهايته، وفي يناير، من المحتمل أن تسمع أشياء عن مستقبلي، وأنا أخبرك الآن أنني لن أذهب إلى أي مكان حتى ينتهي عقدي". وواصل داني روز: "أخبرني رئيس
اقرأ المزيد
طارق-مؤمن

للمرة الأولى.. طارق مؤمن يتوج ببطولة العالم للإسكواش

توج طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا لرجال الإسكواش، ببطولة العالم الفردية، وذلك للمرة الأولى في تاريخه والرابعة على التوالي لمصر. وحقق مؤمن الفوز في مباراة لدور النهائي على بول كول النيوزلاندي والمصنف الخامس عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة كانت مدتها 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11- 8، 11- 3، 11- 4. وتأهل طارق مؤمن لنهائي البطولة في موسم 18- 2019، لكنه خسر النهائي أمام مواطنه علي فرج، ويعد هذا النهائي هو الثاني لمؤمن في البطولة العالمية.
اليسون-حارس-ليفربول

أليسون: محمد صلاح شخص رائع.. ومثل يحتذى به

أكد البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، أن محمد صلاح زميله بالفريق، مثل يحتذى به، مشيرًا إلى أنه يكون صورة إيجابية عن أبناء المنطقة العربية في العالم، إذ قال في تصريحات تليفزيونية عبر قناة العربية السعودية: "أتحدث دائما مع محمد صلاح، هو شخص رائع على الصعيد الإنساني، وأسلوبه في الحياة يقدم صورة إيجابية عن أبناء المنطقة العربية في العالم، فهو مثل يحتذى به". ويتواجد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرازيل حاليًّا في المملكة العربية السعودية، بسبب إقامة مباراة ودية بين راقصي السامبا ومنتخب الأرجنتين مساء اليوم الجمعة.
رمضان صبحي (3)

إكرامي عن رمضان صبحي: «القيادة ليس لها سن»

علق إكرامي الشحات نجم النادي الأهلي السابق، على تألق رمضان صبحي مع المنتخب الأولمبي المشارك في كأس الأمم الإفريقية للشباب والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، إذ قال عن تطور شخصية صبحي وقيادته للفراعنة: "القيادة ليس لها سن، الأمر يتعلق بنضج الشخصية وتطورها، ورمضان أجاد، حمل شارة القيادة بشكل ملحوظ وكان على قدر المسئولية". ونجح الفراعنة في تحقيق العلامة الكاملة وتصدر مجموعتهم برصيد 9 نقاط، والوصول إلى الدور قبل النهائي من البطولة الإفريقية، في انتظار تحديد الطرف الثاني من المجموعة الثانية لمواجهته يوم الثلاثاء المقبل.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]