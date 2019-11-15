نجم توتنهام هوتسبير يتعهد بالرحيل مجانًا

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

توتنهام هوتسبير

تعهد داني روز بالخروج من ناديه توتنهام هوتسبير مجانا بدلا من المغادرة في يناير، حيث أصبح اللاعب، البالغ من العمر 29 عاما، متاحًا للبيع هذا الصيف، واستبعد من جولة النادي الآسيوية قبل الموسم مع عروض من عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. ومنذ ذلك الحين، عاد الدولي الإنجليزي إلى خطط المدير الفني لتوتنهام ماوريسيو بوتشيتينو هذا الموسم، لكن التكهنات بشأن مستقبله لا تزال مستمرة، ويصرّ روز على أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع مديره الفني ويعتزم تمامًا استكمال الـ18 شهرًا المتبقية في عقده.

وقال روز لصحيفة إيفينيج ستاندرد: "من الواضح تمامًا ما حدث في الصيف، كانت إدارة توتنهام تحاول القيام بشيء ما عليها فعله، لقد قلت لهم إن أمامي 18 شهرا في عقدي حتى نهايته، وفي يناير، من المحتمل أن تسمع أشياء عن مستقبلي، وأنا أخبرك الآن أنني لن أذهب إلى أي مكان حتى ينتهي عقدي". وواصل داني روز: "أخبرني رئيس