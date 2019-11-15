«يا فرحة ما تمت».. حريق يلتهم مركبا في الصيانة بالجيزة

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

حريق مركب- أرشيفية

منذ قرابة العام، قرر مالك مركب "نايل سكيب" إيقاف نشاطها وعدم السماح بالإبحار ثانية، ليتخذ بعدها قرارا بإخضاع المركب لعملية صيانة "إحلال وتجديد"، وبدأ تنفيذ أعمال الإصلاحات منذ نحو 8 أشهر على ضفاف نهر النيل بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، حتى تلقى ظهر اليوم الجمعة، خبرا نزل كصاعقة من السماء، اندلع حريق هائل في المركب الراسية على ضفاف شريان الحياة، أسرع إلى مرسى المركب النيلية حيث استقر بها الحال لتقع أنظاره عليها كتلة من النار وسط تصاعد أدخنة كثيفة.

البداية تعود إلى تلقي اللواء عماد حمدي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق هائل في مركب نيلي بدائرة مركز الحوامدية. دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ7 سيارات إطفاء بقيادة نائبه ومدير قطاع الإطفاء العقيد علاء خلوصي تنسيقا مع إطفاء