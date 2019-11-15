رياضة

فيفا يعيّن فينجر رئيسا لتطوير كرة القدم العالمية

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م
أرسين فينجر
أرسين فينجر
عُيّن الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لنادي آرسنال الإنجليزي، كرئيس جديد للجنة تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا". وسيكون أرسين فينجر، البالغ من العمر 70 عامًا، والذي كان مرتبطًا بمنصب المدير الفني الشاغر في نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال الأسبوعين الماضيين، مسؤولا عن "الإشراف والقيادة على نمو وتطور هذه الرياضة لكل من الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم"، كما أن مدرب آرسنال السابق سيكون "السلطة الرائدة في المسائل الفنية".
وقال أرسين فينجر في بيان: "إنني أتطلع إلى مواجهة هذا التحدي المهم للغاية، ليس فقط لأنني كنت مهتمًّا دائمًا بتحليل كرة القدم من منظور أوسع، ولكن أيضًا لأن مهمة الفيفا بصفتها الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية عالمية حقًّا". وواصل مدرب آرسنال السابق: "أعتقد أن فيفا الجديد الذي شهدناه في السنوات الأخيرة
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طارق-مؤمن

للمرة الأولى.. طارق مؤمن يتوج ببطولة العالم للإسكواش

توج طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا لرجال الإسكواش، ببطولة العالم الفردية، وذلك للمرة الأولى في تاريخه والرابعة على التوالي لمصر. وحقق مؤمن الفوز في مباراة لدور النهائي على بول كول النيوزلاندي والمصنف الخامس عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة كانت مدتها 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11- 8، 11- 3، 11- 4. وتأهل طارق مؤمن لنهائي البطولة في موسم 18- 2019، لكنه خسر النهائي أمام مواطنه علي فرج، ويعد هذا النهائي هو الثاني لمؤمن في البطولة العالمية.
اليسون-حارس-ليفربول

أليسون: محمد صلاح شخص رائع.. ومثل يحتذى به

أكد البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، أن محمد صلاح زميله بالفريق، مثل يحتذى به، مشيرًا إلى أنه يكون صورة إيجابية عن أبناء المنطقة العربية في العالم، إذ قال في تصريحات تليفزيونية عبر قناة العربية السعودية: "أتحدث دائما مع محمد صلاح، هو شخص رائع على الصعيد الإنساني، وأسلوبه في الحياة يقدم صورة إيجابية عن أبناء المنطقة العربية في العالم، فهو مثل يحتذى به". ويتواجد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرازيل حاليًّا في المملكة العربية السعودية، بسبب إقامة مباراة ودية بين راقصي السامبا ومنتخب الأرجنتين مساء اليوم الجمعة.
رمضان صبحي (3)

إكرامي عن رمضان صبحي: «القيادة ليس لها سن»

علق إكرامي الشحات نجم النادي الأهلي السابق، على تألق رمضان صبحي مع المنتخب الأولمبي المشارك في كأس الأمم الإفريقية للشباب والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، إذ قال عن تطور شخصية صبحي وقيادته للفراعنة: "القيادة ليس لها سن، الأمر يتعلق بنضج الشخصية وتطورها، ورمضان أجاد، حمل شارة القيادة بشكل ملحوظ وكان على قدر المسئولية". ونجح الفراعنة في تحقيق العلامة الكاملة وتصدر مجموعتهم برصيد 9 نقاط، والوصول إلى الدور قبل النهائي من البطولة الإفريقية، في انتظار تحديد الطرف الثاني من المجموعة الثانية لمواجهته يوم الثلاثاء المقبل.
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فينجر

الفيفا يعلن تعيين فينجر رئيسًا لتطوير كرة القدم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، عن تعيين الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني السابق لآرسنال، رئيسًا للجنة تطوير كرة القدم العالمية، وذلك بعد اجتماع مع بجياني انفانتينو فى مقر الاتحاد الدولي بزيروخ. وستكون مسئولية فينجر متابعة وإدارة النمو فى عملية تطوير كرة القدم على مستوى الرجال والنساء حول العالم، كما سيكون له سلطة على المستوى الفني، إضافة إلى عضوية اللجنة الاستشارية لكرة القدم والتطوير في "إيفاب" لمراجعة اتخاذ القرار بشأن تغيير قوانين كرة القدم.
مانويل-نوير (3)

خليفة نوير.. بايرن يستهدف التعاقد مع حارس أرسنال

يبدو أن إدارة بايرن ميونيخ ترغب في التحرك من أجل تأمين مستقبل حراسة المرمى في الفريق، وإيجاد البديل المناسب للحارس الدولي مانويل نوير، كي يخلفه في حراسة عرين العملاق البافاري في المستقبل القريب، ويسعى مسؤولو بايرن ميونيخ الألماني للتعاقد مع أحد نجوم أرسنال كخيار إستراتيجي، للحفاظ على جودة الفريق في المستقبل، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن بيرند لينو هو الهدف الأول لدى إدارة بايرن ميونيخ، وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي بايرن يشعرون بالقلق بسبب إصابات نوير صاحب الـ33 عامًا، بالإضافة إلى تراجع مستواه في بعض الفترات.
أرسين-فينجر

بايرن عن أرسين فينجر: النادى غير مهتم بالتعاقد معه

كشفت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الخميس، أن بايرن ميونيخ لن يتعاقد مع أرسين فينجر لتدريب الفريق البافارى خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مدرب أرسنال السابق مهتم بالفعل بتدريب البايرن. وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن فينجر أصبح خارج حسابات الفريق الألمانى الآن، كما أشارت الصحيفة أن فينجر مهتم بفكرة التدريب، ولكن الأخير لم يتفق معه، كما أضافت الصحيفة فى تقريرها أن هناك محادثات جرت بين كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادى بايرن ميونخ، الأربعاء الماضي.
احمد-احمد (1)

فهمي: نقل مقر الكاف من مصر فزاعة ومستحيل

قال مصطفى مراد فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق، إنه لا يعلم من يدير الكاف حاليا، هل هو أحمد أحمد الرئيس الحالي، أم فاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي "فيفا"؟ كما أبرز أن سامورا لديها علاقة جيدة مع أحمد أحمد، منذ عملها في مدغشقر، بل إن أحمد هو كلمة السر في معرفتها بالسويسري جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وواصل سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق: "نقل مقر الكاف من مصر مجرد فزاعة، ومستحيل عمليا، لأنه لن يستطيع أحد الحصول على موافقة أكثر من 75% من أصوات العمومية على ذلك، وهو أمر يؤكد صعوبة هذه الخطوة".
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