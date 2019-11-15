فيفا يعيّن فينجر رئيسا لتطوير كرة القدم العالمية

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

أرسين فينجر

عُيّن الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لنادي آرسنال الإنجليزي، كرئيس جديد للجنة تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا". وسيكون أرسين فينجر، البالغ من العمر 70 عامًا، والذي كان مرتبطًا بمنصب المدير الفني الشاغر في نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال الأسبوعين الماضيين، مسؤولا عن "الإشراف والقيادة على نمو وتطور هذه الرياضة لكل من الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم"، كما أن مدرب آرسنال السابق سيكون "السلطة الرائدة في المسائل الفنية".

وقال أرسين فينجر في بيان: "إنني أتطلع إلى مواجهة هذا التحدي المهم للغاية، ليس فقط لأنني كنت مهتمًّا دائمًا بتحليل كرة القدم من منظور أوسع، ولكن أيضًا لأن مهمة الفيفا بصفتها الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية عالمية حقًّا". وواصل مدرب آرسنال السابق: "أعتقد أن فيفا الجديد الذي شهدناه في السنوات الأخيرة