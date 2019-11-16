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5 أطعمة لا تتناولها على الإفطار لخسارة الوزن

يسوق إلى عصائر الفواكه، على أنها غنية بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، ولكن في الواقع، تحتوي على السكر المضاف والنكهات الصناعية، والسعرات الحرارية.
تحرير:إسراء سليمان ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
الإفطار
الإفطار
نسعى دائمًا إلى فقدان الوزن، لذا نتبع مختلف الأنظمة الغذائية، لفقد الكيلو جرامات، إضافة إلى ذلك ينصح بالتقليل من تناول الأطعمة التي تزيد من الوزن، على سبيل المثال الوجبات السريعة، والأطعمة الغنية بالدهون المصنعة، فهي لن تزيد من الوزن فقط، بل تؤدي إلى مشكلات صحية مثل أمراض القلب، إضافة إلى ذلك، ينصح بالتوقف عن استهلاك أطعمة محددة في وجبة الإفطار، والإكثار من تناول الفواكه والخضراوات والألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
قبل الحديث عن العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، دعنا اولًا نتحدث عن فائدة وجبة الإفطار، أكد خبراء التغذية والأطباء على أهمية وجبة الإفطار، ويجب أن تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة، التي يحتاجها الجسم في بداية اليوم، على الجانب الآخر، توجد عناصر غذائية ينبغي تجنبها وخاصة في الساعات الأولى من النهار،
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الكسل-والإرهاق

دراسة: الكسل يؤدي إلى أمراض القلب والسكري

تتزاحم الحياة بالعديد من الأشياء المرهقة، بداية من الذهاب للعمل أو المدرسة، إلى التفكير والتوتر والقلق، وكل ما نحتاج إليه في نهاية اليوم، الرجوع إلى المنزل، للاسترخاء، والحصول على قسط مناسب من الراحة، ولكن لا يعني ذلك، الجلوس على السرير، والاستستلام التام للكسل، لا تفعل ذلك، فأثبتت العديد من الدراسات، أن الكسل يؤدي إلى الموت، فعليك بالتخلص منه والقيام ببعض التمرينات الرياضية، لاستعادة الطاقة مرة أخرى في نهاية يوم طويل من العمل، وذلك نقلًا عن "boldsky".
مزيلات-العرق-وسرطان-الثدي

الأطباء يحذرون: الأعشاب تتداخل مع علاجات سرطان الثدي

خلال الفترة الأخيرة، حذر الأطباء من أن كريمات الجلد والعلاجات العشبية قد تتداخل مع علاجات سرطان الثدي، وذلك لأنه خلال المراحل المتقدمة من المرض الخبيث، غالبا ما تنتشر مشكلات جلدية ويحاول المرضى تهدئتها بالكريمات والأعشاب. كشف الباحثون من كلية الطب نوفا في البرتغال، عن أن المنتجات المستخدمة تؤخر التئام الجروح وتتداخل مع العلاج الهرموني أو العلاج الكيميائي، ومن بين العلاجات العشبية الكركم والجنسنج، فقد توقف الدم عن التجلط وتزيد من الندبات، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
ماذا-يحدث-عند-ممارسة-الرياضة

5 أشياء لا تفعلها قبل ممارسة الرياضة

عند الاستيقاظ في الصباح، أول ما نفكر به تناول وجبة من الإفطار، بجانب ممارسة التمرينات الرياضية، للحصول على الطاقة اللازمة، وفقد مزيد من السعرات الحرارية، ولكن توجد بعض من الأشياء المهمة، التي لا يجب القيام بها قبل ممارسة التمرينات الرياضية، على سبيل المثال، وضع لوشن على الجسم، وتناول مشروبات تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين، وتناول وجبة تحتوي على العديد من المكونات الغذائية، وممارسة تمرين مكثف في تمرينات التحمية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "livestrong".
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