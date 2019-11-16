5 أطعمة لا تتناولها على الإفطار لخسارة الوزن

يسوق إلى عصائر الفواكه، على أنها غنية بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، ولكن في الواقع، تحتوي على السكر المضاف والنكهات الصناعية، والسعرات الحرارية.
نسعى دائمًا إلى فقدان الوزن، لذا نتبع مختلف الأنظمة الغذائية، لفقد الكيلو جرامات، إضافة إلى ذلك ينصح بالتقليل من تناول الأطعمة التي تزيد من الوزن، على سبيل المثال الوجبات السريعة، والأطعمة الغنية بالدهون المصنعة، فهي لن تزيد من الوزن فقط، بل تؤدي إلى مشكلات صحية مثل أمراض القلب، إضافة إلى ذلك، ينصح بالتوقف عن استهلاك أطعمة محددة في وجبة الإفطار، والإكثار من تناول الفواكه والخضراوات والألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
قبل الحديث عن العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، دعنا اولًا نتحدث عن فائدة وجبة الإفطار، أكد خبراء التغذية والأطباء على أهمية وجبة الإفطار، ويجب أن تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة، التي يحتاجها الجسم في بداية اليوم، على الجانب الآخر، توجد عناصر غذائية ينبغي تجنبها وخاصة في الساعات الأولى من النهار،
قبل الحديث عن العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، دعنا اولًا نتحدث عن فائدة وجبة الإفطار، أكد خبراء التغذية والأطباء على أهمية وجبة الإفطار، ويجب أن تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة، التي يحتاجها الجسم في بداية اليوم، على الجانب الآخر، توجد عناصر غذائية ينبغي تجنبها وخاصة في الساعات الأولى من النهار، لأنه يصعب هضمها، كما إنها لن تمنحك بالطاقة التي ترغب بها، للتمكن من إنجاز الأعمال اليومية، وما يلي بعض منها:
1-الأطعمة المصنعة
الهوت الدوج والبرجر من الأطعمة اللذيذة، التي يقبل عليها جميع الأشخاص، في أي وقت من اليوم، كما إنها تعتبر مكونات رائعة في وجبة الإفطار، ولكن لا تنخدع بالمذاق اللذيذ، لأنها تضر بالجسم، وتؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، فالأطعمة المصنعة التي تحتوي على معدلات عالية من الملح، والسكر والدهون المصنعة والدهون المشبعة، ومعدلات عالية من السعرات الحرارية، تؤدي إلى ادمان الطعام وزيادة كبيرة في الوزن، وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.
2-بان كيك والوفل
كلًا من البان كيك والوفل من الأصناف الشهية واللذيذة على وجية الإفطار، وخاصة بالنسبة للأطفال، وكلاهما مصنوع أيضًا من نفس المكونات، على سبيل المثال الدقيق والبيض والسكر واللبن، وبالرغم من أن البيض واللبن من الأطعمة الهامة الغنية بالعناصر الغذائية للإفطار، إلا أنه يحتوي كلًا منهما على معدلات عالية من السكر والدقيق المحسن، مما يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك مرض السكري.
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3-كيك "المافن"
تعتبر الكيك بمختلف أنواعها من الخيارات الجيدة في وجبة الإفطار، والبعض يعتقد إنها من ضمن الأطعمة الصحية، وخاصة عند وضع ملصق عليه كلمات مثل "غني بالبروتين" أو "الحبوب الكاملة"، ومع ذلك، فالمافن مصنوع في الأساس من الدقيق وزيت الخضراوات والسكر والبيض، وبالتالي يعتبر البيض هو العنصر الصحي الوحيد، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل ملحوظ، وخاصة عند تناوله بشك يومي.
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4-عصائر الفواكه الصناعية
يسوق إلى عصائر الفواكه، على أنها غنية بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، ولكن في الواقع، غنية بالسكر المضاف والنكهات الصناعية، إضافة إلى معدلات عالية من السعرات الحرارية، وخالية تمامًا من أي قيمة غذائية، لذا تشبة كثيرًا المشروبات الغازية، لأن كلًا منهما لا يمنح الجسم المغذيات المرجوة، لذا يجب استبداله بعصير الفواكه الطازج المنزلي.
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5-حبوب الإفطار "الكورن فليكس"
غالبًا ما يتم الإعلان عن الحبوب باعتبارها خيارًا صحيًا لتناول الإفطار ، خاصةً بالنسبة للأطفال، ولكن هذا غير صحيح، فمعظم الحبوب تحتوي على كمية قليلة أو معدومة من المغذيات، فهي خالية من الألياف وتحتوي على سكر مضاف، يتسبب في حدوث مشاكل خطيرة، مثل نقص الألياف التي تسبب الإمساك والسكر الزائد الذي يؤدي إلى زيادة الوزن.
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