5 أطعمة لا تتناولها على الإفطار لخسارة الوزن

يسوق إلى عصائر الفواكه، على أنها غنية بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، ولكن في الواقع، تحتوي على السكر المضاف والنكهات الصناعية، والسعرات الحرارية.

تحرير:إسراء سليمان ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

الإفطار

نسعى دائمًا إلى فقدان الوزن، لذا نتبع مختلف الأنظمة الغذائية، لفقد الكيلو جرامات، إضافة إلى ذلك ينصح بالتقليل من تناول الأطعمة التي تزيد من الوزن، على سبيل المثال الوجبات السريعة، والأطعمة الغنية بالدهون المصنعة، فهي لن تزيد من الوزن فقط، بل تؤدي إلى مشكلات صحية مثل أمراض القلب، إضافة إلى ذلك، ينصح بالتوقف عن استهلاك أطعمة محددة في وجبة الإفطار، والإكثار من تناول الفواكه والخضراوات والألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".

قبل الحديث عن العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، دعنا اولًا نتحدث عن فائدة وجبة الإفطار، أكد خبراء التغذية والأطباء على أهمية وجبة الإفطار، ويجب أن تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة، التي يحتاجها الجسم في بداية اليوم، على الجانب الآخر، توجد عناصر غذائية ينبغي تجنبها وخاصة في الساعات الأولى من النهار،