مصرع شخص وإصابة 17 في انقلاب أتوبيس بطريق «طنطا - المحلة»

تحرير:أ.ش.أ ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

انقلاب أتوبيس - أرشيفية

لقى شخص مصرعه وأصيب 17 آخرين اليوم الجمعة، إثر انقلاب أتوبيس نقل عام أمام قرية الخيال طريق "طنطا - المحلة"، وتم نقلهم إلى المستشفيات الجامعية بطنطا. وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز طنطا، بحادث انقلاب أتوبيس نقل عام بأرض زراعية على طريق "طنطا - المحلة" بالقرب من مدخل طنطا ، وهرعت 10 سيارات إسعاف وشرطة النجدة إلى مكان الحادث، الذى أدى لمصرع شخص "مجهول الهوية" وإصابة 17 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات طنطا الجامعى والمجمع الطبى.

وأصدر الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا تعليماته فور معرفته بالحادث بتوفير وزيادة المخزون من الأدوية والمستلزمات في قسم الاستقبال والطواريء.وقال الدكتور أيمن سلام مدير مستشفى الطوارئ إنه تم تشكيل فرق عمل علي أعلي مستوي من التخصصات الطبية المختلفة وعمل الإسعافات اللازمة، حيث تم خروج حالتين بعد العلاج،