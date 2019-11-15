ضبط 29 تاجر مخدرات في حملة الـ24 ساعة بالجيزة

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

حملة أمنية

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة -خلال الـ24 ساعة الماضية- عن ضبط 31 متهما بينهم 29 متهما فى قضية اتجار في المواد المخدرة وحالتي تعاطٍ بمضبوطات (655 جرام حشيش–



أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة -خلال الـ24 ساعة الماضية- عن ضبط 31 متهما بينهم 29 متهما فى قضية اتجار في المواد المخدرة وحالتي تعاطٍ بمضبوطات (655 جرام حشيش– 234 قرصا مخدرا– 710 جرامات أستروكس– 128 جرام هيروين– 135 جرام شادو- 150 جرام بانجو- 40 جرام بودر).



في مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط متهمين في قضيتي دفاع عن النفس، بحوزتهما فردا خرطوش محلي الصنع عيار "12 مم" و4 طلقات مختلفة الأعيرة.



