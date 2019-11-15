جريمة

ضبط 4179 مخالفة مرورية و9 سائقين «مساطيل» في الجيزة

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م
حملة مرورية
حملة مرورية
أعد ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسة في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف و179 مخالفة مرورية متنوعة.
شنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ16 موقفا عشوائيا، وتحرير 16 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و18 مخالفة ملصقات وتحرير 1567 مخالفة انتظار خاطئ. وشملت الجهود تنفيذ 22 حملة على سيارات السرفيس، وتحرير 113 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 55 مخالفة، كما تم حجز 3 مركبات
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ضبط 29 تاجر مخدرات في حملة الـ24 ساعة بالجيزة

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
بائعة-خبز-أرشيفية

مباحث التموين تضبط 32 مخبزا مخالفا في الجيزة

حملات تموينية مكبرة على مدى الساعة نفذها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
منطقه-الاهرامات

الشرطة تتصدى للباعة الجائلين في المنطقة الأثرية

وجهت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
انقلاب-اتوبيس

مصرع شخص وإصابة 17 في انقلاب أتوبيس بطريق «طنطا - المحلة»

لقى شخص مصرعه وأصيب 17 آخرين اليوم الجمعة، إثر انقلاب أتوبيس نقل عام أمام قرية الخيال طريق "طنطا - المحلة"، وتم نقلهم إلى المستشفيات الجامعية بطنطا. وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز طنطا، بحادث انقلاب أتوبيس نقل عام بأرض زراعية على طريق "طنطا - المحلة" بالقرب من مدخل طنطا ، وهرعت 10 سيارات إسعاف وشرطة النجدة إلى مكان الحادث، الذى أدى لمصرع شخص "مجهول الهوية" وإصابة 17 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات طنطا الجامعى والمجمع الطبى.
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اشارة-مرور (3)

الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ1237 مخالفة

أعد ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3264 مخالفة مرورية متنوعة.
اشارة-مرور (2)

شوارع الجيزة دون مخالفات انتظار خاطئ خلال يوم

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولى، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 148 مخالفة مرورية متنوعة دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".
توك-توك

مرور الجيزة تضبط 42 «توك توك» خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملاتهم الانضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3 آلاف و659 مخالفة مرورية متنوعة.
اشارة-مرور (3)

الانتظار الخاطئ آفة شوارع الجيزة بـ1251 مخالفة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولى، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3548 مخالفة مرورية متنوعة دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".
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