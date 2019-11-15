ضبط 4179 مخالفة مرورية و9 سائقين «مساطيل» في الجيزة

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م

حملة مرورية

أعد ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسة في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف و179 مخالفة مرورية متنوعة.

شنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ16 موقفا عشوائيا، وتحرير 16 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و18 مخالفة ملصقات وتحرير 1567 مخالفة انتظار خاطئ. وشملت الجهود تنفيذ 22 حملة على سيارات السرفيس، وتحرير 113 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 55 مخالفة، كما تم حجز 3 مركبات