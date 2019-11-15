رياضة

إكرامي عن رمضان صبحي: «القيادة ليس لها سن»

تحرير:أحمد سعيد ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علق إكرامي الشحات نجم النادي الأهلي السابق، على تألق رمضان صبحي مع المنتخب الأولمبي المشارك في كأس الأمم الإفريقية للشباب والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، إذ قال عن تطور شخصية صبحي وقيادته للفراعنة: "القيادة ليس لها سن، الأمر يتعلق بنضج الشخصية وتطورها، ورمضان أجاد، حمل شارة القيادة بشكل ملحوظ وكان على قدر المسئولية". ونجح الفراعنة في تحقيق العلامة الكاملة وتصدر مجموعتهم برصيد 9 نقاط، والوصول إلى الدور قبل النهائي من البطولة الإفريقية، في انتظار تحديد الطرف الثاني من المجموعة الثانية لمواجهته يوم الثلاثاء المقبل.
وأضاف إكرامي: "المنتخب قدم عروضا جيدة خلال دور المجموعات، لكن لا يجب أن ننسى الخطوة الأهم وهي التأهل لطوكيو وحصد اللقب". وعن بقاء رمضان مع الأهلي في الفترة المقبلة، أكد وحش إفريقيا أنه يتمنى له التوفيق في أي مكان سواء أكمل مشواره مع الأهلي أو عاد إلى الدوري الإنجليزي. وحقق منتخب مصر الأولمبي، فوزا ثمينا
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