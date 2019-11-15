رياضة

هندرسون: كنت أستعد لقتل سواريز في التدريبات

تحرير:محمد جمال ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م
هندرسون
هندرسون
قال جوردان هندرسون لاعب خط وسط ليفربول الإنجليزي، إنه كان على استعداد تام "لقتل" لويس سواريز أثناء مزاملته له في التدريبات، بفريق الريدز، إذ كشف في تصريحات عبر برنامج "أعظم لعبة مع جيمي كاراجر" الإذاعي: "كنت أسعى لتقديم الأفضل، كونك لاعبصا لكرة القدم هناك تطالك الانتقادات والناس تشكك في موهبتك طيلة الوقت"، وأكمل لاعب الريدز: "في ذلك الوقت كنت لاعبا صغيرا، وقد قام سواريز بمواقف كثيرة لم أفضلها في التدريبات، هذا جعلني أشعر أنني لست جيدا بما يكفي".
وأضاف قائد ليفربول خلال البرنامج: "سألت نفسي ماذا أفعل؟ ليس عليّ أن أكون هنا، هذا أثر عليّ، فعل نفس الحركة 3 مرات، ومن ثم انفجرت وكنت مستعدا لقتله، في المباراة التالية صنعت هدفا له، منذ تلك اللحظة أصبحت لدي علاقة جيدة مع سواريز". واختتم هندرسون، تصريحاته قائلا: "كان لاعبا رائعا ومنذ ذلك الحين أصبحنا
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كوت ديفوار - زامبيا

كوت ديفوار يخطف بطاقة التأهل بالفوز على زامبيا

نجح منتخب كوت ديفوار فى حجز بطاقة التأهل، لنصف نهائى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بعد الخروج بفوز غالٍ، اليوم الجمعة، أمام نظيره الزامبي، بنتيجة هدف نظيف، سجله كوواديو-إيف دبيلا في الدقيقة الـ61 من عمر المباراة، وأقيمت المباراة فى دور المجموعات من البطولة الإفريقية، على ملعب استاد القاهرة . وبهذا الفوز يحتل منتخب الأفيال المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده جنوب إفريقيال الذي تأهل هو الأخر برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل المجموعة منتخبي نيجريا وزامبيا برصيد 4 نقاط ونقطة علي الترتيب .
جنوب إفريقيا - نيجيريا

جنوب إفريقيا تضرب موعدًا مع منتخب مصر الأولمبي

تعادل المنتخب الجنوب إفريقي الأولمبي، مع نظيره النيجيري، سلبيًا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة ضمن مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولبياد طوكيو 2020، ليحتل الأولاد المركز الثاني في مجموعته خلف كوت ديفوار المتصدر، ويضرب موعدًا مع المنتخب الوطني الأولمبي بالدور نصف النهائي. ومن المقرر أن يلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع منتخبنا الوطني الأولمبي يوم الثلاثاء المقبل في الثامنة مساءا على ستاد القاهرة.
البرازيل - الأرجنتين - ميسي

ميسي يقود الأرجنتين للفوز على البرازيل وديًا

تمكن المنتخب الأرجنتيني من تحقيق الفوز على نظيره البرازيلي، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد جامعة الملك سعود بالسعودية ،وشهدت المباراة حماس كبير من لاعبي المنتخبين بالرغم من طبع المباراة الودي، إلا أن الحماس والقوة كان سمة اللقاء بين عملاقين أمريكا الجنوبية. وسريعًا، وصل المنتخب البرازيلي بأول فرصة بعد مرور 6 دقائق على البداية، دخل جابرييل جيسوس داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة أرضية، لكنها ذهبت سهلة بين يدي الحارس إستيبان أندرادا.
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ليفربول - ماني

مانى: محظوظ باللعب مع صلاح وفيرمينو

علق الدولى السنغالى ساديو مانى نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على فكرة رحيله عن صفوف الريدز مشيرًا إلى أنه مستمر مع الفريق؛ لأنه يشعر بأنه مع عائلته وليس مجرد فريق. وقال مانى فى تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "أنا سعيد جدًّا، بكونى جزءًا من ذلك الفريق العظيم، وأستمتع بالتواجد فى النادى، وأطمح فى البقاء هنا للأبد". وأضح مانى: "لقد ذهبت للعديد من الأندية حول العالم، لكن ليفربول فريد من نوعه، هو يمثل لى عائلة وليس -فقط- فريقا، من الطبيعي أن نكون معًا لمدة 4 سنوات، ونعرف بعضنا البعض، نحن أيضًا معًا على أرض الملعب، وهذا مهم للروح المعنوية".
ليفربول ومانشستر يونايتد‎

ليفربول يسعى لتعزيز صدارة «البريميرليج» أمام توتنهام

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ليفربول متصدر الترتيب برصيد 25 نقطة، نظيره توتنهام العاشر برصيد 12 نقطة، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساءً، وتواجه الفريقان في 54 مباراة في عصر البريميرليج، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 25 مباراة وتكبد 14 هزيمة وتعادل في 15 لقاءً، بينما سجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 92 هدفًا مقابل تسجيل لاعبي توتنهام 63 هدفًا، وتواجها على الأنفيلد في 27 مباراة، فاز ليفربول خلالها بـ17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر مواجهتين.
ارنولد‎ (1)

كلوب: أرنولد خيالي ومشكلته العدوانية

تغنى الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، بألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن للريدز، مشيرًا إلى أنه على الرغم من كونه لاعبا جيدا فإن مشكلته "العدوانية". وجاءت تصريحات كلوب عبر صحيفة "ميرور" الإنجليزية، حيث قال: "أرنولد لديه خليط من التعليم الشخصى وتعاليم كرة القدم والمهارات والتوجهات والعقلية، بالإضافة إلى أنه على رأس كل ذلك يملك شخصية قوية". وغاب أرنولد عن مباراة الليفر أمام جينك فى دورى أبطال أوروبا، الذى انتهى بفوز الريدز بأربعة أهداف لهدف، ومن الممكن أن يغيب عن مباراة ليفربول المقبلة.
ليونيل ميسي (6)

مانشستر يونايتد يرغب في توجيه ضربة لميسي

يبدو أن مانشستر يونايتد عازم على دخول الميركاتو بقوة في ظل البداية الضعيفة للشياطين للحمر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وابتعادهم عن مراكز الهبوط بثلاث نقاط فقط، وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يتطلع لتعزيز خط هجومه بعد رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان، بضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم النيراتزوري الذي يملك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 96 مليون جنيه إسترليني، وأكدت العديد من التقارير الصحفية السابقة، أن ليونيل ميسي، طالب إدارة النادي بالتحرك لضم مارتينيز، زميله في منتخب الأرجنتين.
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