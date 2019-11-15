هندرسون: كنت أستعد لقتل سواريز في التدريبات

تحرير:محمد جمال ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م

هندرسون

قال جوردان هندرسون لاعب خط وسط ليفربول الإنجليزي، إنه كان على استعداد تام "لقتل" لويس سواريز أثناء مزاملته له في التدريبات، بفريق الريدز، إذ كشف في تصريحات عبر برنامج "أعظم لعبة مع جيمي كاراجر" الإذاعي: "كنت أسعى لتقديم الأفضل، كونك لاعبصا لكرة القدم هناك تطالك الانتقادات والناس تشكك في موهبتك طيلة الوقت"، وأكمل لاعب الريدز: "في ذلك الوقت كنت لاعبا صغيرا، وقد قام سواريز بمواقف كثيرة لم أفضلها في التدريبات، هذا جعلني أشعر أنني لست جيدا بما يكفي".

وأضاف قائد ليفربول خلال البرنامج: "سألت نفسي ماذا أفعل؟ ليس عليّ أن أكون هنا، هذا أثر عليّ، فعل نفس الحركة 3 مرات، ومن ثم انفجرت وكنت مستعدا لقتله، في المباراة التالية صنعت هدفا له، منذ تلك اللحظة أصبحت لدي علاقة جيدة مع سواريز". واختتم هندرسون، تصريحاته قائلا: "كان لاعبا رائعا ومنذ ذلك الحين أصبحنا