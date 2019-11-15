رياضة

أليسون: محمد صلاح شخص رائع.. ومثل يحتذى به

تحرير:أحمد سعيد ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤١ م
أليسون
أليسون
أكد البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، أن محمد صلاح زميله بالفريق، مثل يحتذى به، مشيرًا إلى أنه يكون صورة إيجابية عن أبناء المنطقة العربية في العالم، إذ قال في تصريحات تليفزيونية عبر قناة العربية السعودية: "أتحدث دائما مع محمد صلاح، هو شخص رائع على الصعيد الإنساني، وأسلوبه في الحياة يقدم صورة إيجابية عن أبناء المنطقة العربية في العالم، فهو مثل يحتذى به". ويتواجد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرازيل حاليًّا في المملكة العربية السعودية، بسبب إقامة مباراة ودية بين راقصي السامبا ومنتخب الأرجنتين مساء اليوم الجمعة.
وأضاف الحارس البرازيلي: "أنا معجب بصلاح جدًّا، وسبق أن لعبنا في روما الإيطالي والآن نلعب معًا في ليفربول، وبسببه أصبح لدي فكرة إيجابية عن المنطقة العربية". ويتواجه المنتخبان الأقوى في أمريكا الجنوبية اليوم بالمملكة العربية السعودية في النسخة الجديدة من السوبركلاسيكو الأمريكي، والتي تشهد عودة ليو ميسي
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طارق-مؤمن

للمرة الأولى.. طارق مؤمن يتوج ببطولة العالم للإسكواش

توج طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا لرجال الإسكواش، ببطولة العالم الفردية، وذلك للمرة الأولى في تاريخه والرابعة على التوالي لمصر. وحقق مؤمن الفوز في مباراة لدور النهائي على بول كول النيوزلاندي والمصنف الخامس عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة كانت مدتها 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11- 8، 11- 3، 11- 4. وتأهل طارق مؤمن لنهائي البطولة في موسم 18- 2019، لكنه خسر النهائي أمام مواطنه علي فرج، ويعد هذا النهائي هو الثاني لمؤمن في البطولة العالمية.
رمضان صبحي (3)

إكرامي عن رمضان صبحي: «القيادة ليس لها سن»

علق إكرامي الشحات نجم النادي الأهلي السابق، على تألق رمضان صبحي مع المنتخب الأولمبي المشارك في كأس الأمم الإفريقية للشباب والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، إذ قال عن تطور شخصية صبحي وقيادته للفراعنة: "القيادة ليس لها سن، الأمر يتعلق بنضج الشخصية وتطورها، ورمضان أجاد، حمل شارة القيادة بشكل ملحوظ وكان على قدر المسئولية". ونجح الفراعنة في تحقيق العلامة الكاملة وتصدر مجموعتهم برصيد 9 نقاط، والوصول إلى الدور قبل النهائي من البطولة الإفريقية، في انتظار تحديد الطرف الثاني من المجموعة الثانية لمواجهته يوم الثلاثاء المقبل.
فينجر

فيفا يعيّن فينجر رئيسا لتطوير كرة القدم العالمية

عُيّن الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لنادي آرسنال الإنجليزي، كرئيس جديد للجنة تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا". وسيكون أرسين فينجر، البالغ من العمر 70 عامًا، والذي كان مرتبطًا بمنصب المدير الفني الشاغر في نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال الأسبوعين الماضيين، مسؤولا عن "الإشراف والقيادة على نمو وتطور هذه الرياضة لكل من الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم"، كما أن مدرب آرسنال السابق سيكون "السلطة الرائدة في المسائل الفنية".
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محمد- صلاح‎

صحفي إنجليزي يكشف حقيقة إصابة صلاح ومدة غيابه

كشف دافيد مادوك صحفي بجريدة ميرور الإنجليزية، عن حالة الإصابة التى يعانى منها محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، وكان محمد صلاح قد خرج من ملعب أنفيلد واضعا الثلج على كاحله. وقال دافيد مادوك الذي تواجد في ملعب أنفيلد لتغطية لقاء ليفربول وتوتنهام: "على ما يبدو فإن جماهير ليفربول ستتلقى أخبارًا سيئة، صلاح شُوهد يغادر الملعب وهو يضع ثلجا على كاحله، مشاركته أمام مانشستر سيتي قبل فترة التوقف الدولي أصبح في محل شك الآن". وأوضح الصحفي الإنجليزي: "إصابة صلاح السابقة في نفس الكاحل جعلته يغيب لمدة 3 أسابيع".
ليفربول‎

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، هاري كين سجل هدف التقدم، وأدرك هندرسون التعادل للريدز، وخطف محمد صلاح هدف الفوز لأبناء المدرب الألماني يورجن كلوب، ليرفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، في المقابل تجمد رصيد السبيرز عند 12 نقطة في المركز العاشر.
ليفربول - ماني

مانى: محظوظ باللعب مع صلاح وفيرمينو

علق الدولى السنغالى ساديو مانى نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على فكرة رحيله عن صفوف الريدز مشيرًا إلى أنه مستمر مع الفريق؛ لأنه يشعر بأنه مع عائلته وليس مجرد فريق. وقال مانى فى تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "أنا سعيد جدًّا، بكونى جزءًا من ذلك الفريق العظيم، وأستمتع بالتواجد فى النادى، وأطمح فى البقاء هنا للأبد". وأضح مانى: "لقد ذهبت للعديد من الأندية حول العالم، لكن ليفربول فريد من نوعه، هو يمثل لى عائلة وليس -فقط- فريقا، من الطبيعي أن نكون معًا لمدة 4 سنوات، ونعرف بعضنا البعض، نحن أيضًا معًا على أرض الملعب، وهذا مهم للروح المعنوية".
محمد- صلاح‎

مونديال الأندية يهدد ليفربول بفقدان خدمات نجميه

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الخميس، عن استضافة الصين للنسخة الجديدة من كأس العالم للأندية في عام 2021 بمشاركة 24 ناديا، بدلا من 7 أندية كما هو معمول به في الوقت الحالي، وهو النظام الذي يهدد ليفربول بفقدان خدمات نجومه في تلك البطولة التي ضمن التأهل إليها بالفعل، حيث يشارك فيها من القارة الأوروبية 8 أندية وهى 4 أندية أبطال دوري أبطال أوروبا بين عامي 2018 و2021، و4 أندية أبطال الدوري الأوروبي في نفس الأعوام، وتقام البطولة في شهر يونيو وتنتهي في يوليو، ومن ثم فهى تتعارض مع كأس أمم إفريقيا 2021.
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