أليسون: محمد صلاح شخص رائع.. ومثل يحتذى به

تحرير:أحمد سعيد ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤١ م

أليسون

أكد البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، أن محمد صلاح زميله بالفريق، مثل يحتذى به، مشيرًا إلى أنه يكون صورة إيجابية عن أبناء المنطقة العربية في العالم، إذ قال في تصريحات تليفزيونية عبر قناة العربية السعودية: "أتحدث دائما مع محمد صلاح، هو شخص رائع على الصعيد الإنساني، وأسلوبه في الحياة يقدم صورة إيجابية عن أبناء المنطقة العربية في العالم، فهو مثل يحتذى به". ويتواجد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرازيل حاليًّا في المملكة العربية السعودية، بسبب إقامة مباراة ودية بين راقصي السامبا ومنتخب الأرجنتين مساء اليوم الجمعة.

وأضاف الحارس البرازيلي: "أنا معجب بصلاح جدًّا، وسبق أن لعبنا في روما الإيطالي والآن نلعب معًا في ليفربول، وبسببه أصبح لدي فكرة إيجابية عن المنطقة العربية". ويتواجه المنتخبان الأقوى في أمريكا الجنوبية اليوم بالمملكة العربية السعودية في النسخة الجديدة من السوبركلاسيكو الأمريكي، والتي تشهد عودة ليو ميسي