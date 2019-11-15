شبورة صباحا برودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

شبورة - أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة غداالصغرى العظمىالقاهرة 19 26شبين الكوم 18 26طنطا 18 26دمنهور 18 26الإسكندرية 19 26بلطيم 20 25مطروح 17 25السلوم 16 24سيوة 11 24بورسعيد 21 25دمياط 20 26الزقازيق 19 27الاسماعيلية 17 28السويس 18 26العريش 16 26 رفح 15 26رأس سدر 19 26 نخل 11 25 نويبع 22 26 طابا 19 25 كاترين 09