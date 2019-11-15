شبورة صباحا برودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
شبورة - أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
درجات الحرارة المتوقعة غداالصغرى العظمىالقاهرة 19 26شبين الكوم 18 26طنطا 18 26دمنهور 18 26الإسكندرية 19 26بلطيم 20 25مطروح 17 25السلوم 16 24سيوة 11 24بورسعيد 21 25دمياط 20 26الزقازيق 19 27الاسماعيلية 17 28السويس 18 26العريش 16 26 رفح 15 26رأس سدر 19 26 نخل 11 25 نويبع 22 26 طابا 19 25 كاترين 09
درجات الحرارة المتوقعة غدا
الصغرى العظمى
القاهرة 19 26
شبين الكوم 18 26
طنطا 18 26
دمنهور 18 26
الإسكندرية 19 26
بلطيم 20 25
مطروح 17 25
السلوم 16 24
سيوة 11 24
بورسعيد 21 25
دمياط 20 26
الزقازيق 19 27
الاسماعيلية 17 28
السويس 18 26
العريش 16 26
رفح 15 26
رأس سدر 19 26
نخل 11 25
نويبع 22 26
طابا 19 25
كاترين 09 20
الطور 21 28
شرم الشيخ 22 29
الغردقة 21 28
مرسى علم 21 28
الفيوم 18 26
بنى سويف 18 26
المنيا 15 26
أسيوط 16 27
سوهاج 16 28
قنا 17 31
الأقصر 18 28
أسوان 19 29
أبوسمبل 18 28
الوادى الجديد 18 27
شلاتين 21 28
ابو رماد 21 28
حلايب 22 26
رأس حدربة 22 26