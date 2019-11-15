للمرة الأولى.. طارق مؤمن يتوج ببطولة العالم للإسكواش

تحرير:محمد جمال ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م

طارق مؤمن

توج طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا لرجال الإسكواش، ببطولة العالم الفردية، وذلك للمرة الأولى في تاريخه والرابعة على التوالي لمصر. وحقق مؤمن الفوز في مباراة لدور النهائي على بول كول النيوزلاندي والمصنف الخامس عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة كانت مدتها 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11- 8، 11- 3، 11- 4. وتأهل طارق مؤمن لنهائي البطولة في موسم 18- 2019، لكنه خسر النهائي أمام مواطنه علي فرج، ويعد هذا النهائي هو الثاني لمؤمن في البطولة العالمية.

وتعد هذه النسخة الرابعة على التوالي التي يتوج بها لاعب مصري، وكان كريم عبدالجواد لاعب النادي الأهلي قد توج باللقب فى 2016، كما توج محمد الشوربجي ببطولة العالم في العام التالي 2017، وحصد علي فرج لقب النسخة الماضية. وكانت بطولة السيدات قد أقيمت في نوفمبر الجاري، وتوجت بها نور الشربيني للعام الثاني على