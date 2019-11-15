سواريز: أدين لـ لويس إنريكي بالكثير.. منحني الثقة

تحرير:محمد جمال ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م

لويس سواريز

علق الأوروجياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني، علي فترة لويس إنريكي عندما كان يقود الفريق الكتالوني . وقاد إنريكي قلعة الكتلان من موسم 2014 وحتي موسم 2017، وساهم معه في تتويج برشلونة بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا 3 مرات. وتحدث سواريز للموقع الرسمي لبرشلونة، قائلًا: "تخيّلوا أن أول مباراة لي بقميص البلوجرانا كانت في ملعب سانتياجو برنابيو، لم أكن قد لعبت لفترة، شعرت بالتوتر لمجرد التفكير في ارتكاب أخطاء".

وأكمل سواريز في حديثه: "حظيت بدعم كبير من إنريكي الذي تحدث معي قبل قدومي إلى برشلونة ومنحني الثقة". وأضاف مهاجم قلعة الكامب نو: "إنريكي واحد من أهم المدربين في مسيرتي، لأنه أثر علي بشخصيته وأسلوبه، أعطاني الثقة بعد اللحظة الصعبة التي مررت بها في كأس العالم 2014". ونعى الطفلة تشانا ابنة إنريكي التي



وأكمل سواريز في حديثه: "حظيت بدعم كبير من إنريكي الذي تحدث معي قبل قدومي إلى برشلونة ومنحني الثقة".



وأضاف مهاجم قلعة الكامب نو: "إنريكي واحد من أهم المدربين في مسيرتي، لأنه أثر علي بشخصيته وأسلوبه، أعطاني الثقة بعد اللحظة الصعبة التي مررت بها في كأس العالم 2014".



ونعى الطفلة تشانا ابنة إنريكي التي توفيت قبل عدة أشهر: "أهديت له هدفا، كانت تفصيلة صغيرة من أجله وعائلته. تشانا (ابنة إنريكي) كانت مشجعة عظيمة لـ برشلونة".



وسجل سواريز 185 هدفا منذ قدومه للفريق الكتالوني في 260 مباراة خاضها احتل بها المركز الرابع في قائمة الهدافين التي جاءت عى النحو التالي: ميسي (612 هدفا)، وسيزار رودريجيز (195 هدفا)، ولاسلو كوبالا (194 )هدفا.



