رياضة

الاتحاد الأسيوي يحدد ثلاثة لاعبين لجائزة الأفضل

تحرير:أحمد سعيد ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م
أكرم عفيف
أكرم عفيف
كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برئاسة البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2019، والتي ضمت القطري أكرم عفيف وحارس المرمى الإيراني علي رضا بيرنفاند والياباني تومواكي ماكينو.. وأصدر الاتحاد الأسيوي بيانا جاء كالتالي: "تألق أكرم عفيف، جاء خلال قيادته المنتخب القطري للفوز بلقب كأس آسيا 2019 في الإمارات، حيث صنع 10 أهداف، وهو الرقم الأعلى للاعب في تاريخ البطولة، وساهم في ذات الوقت ببلوغ نادي السد قبل نهائي دوري أبطال آسيا".
وتابع البيان: "أما بيرنفاند حارس نادي بيرسيبوليس فاشتهر عام 2018 بعد تصديه لضربة جزاء من البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقد أعاد ذات الأمر في المباراة أمام عمان خلال كأس آسيا 2019، حيث قاد المنتخب الإيراني لبلوغ قبل نهائي البطولة القارية، وقد تألق هذا العام على صعيد المنتخب الوطني والنادي، كما كان له
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كوت ديفوار - زامبيا

كوت ديفوار يخطف بطاقة التأهل بالفوز على زامبيا

نجح منتخب كوت ديفوار فى حجز بطاقة التأهل، لنصف نهائى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بعد الخروج بفوز غالٍ، اليوم الجمعة، أمام نظيره الزامبي، بنتيجة هدف نظيف، سجله كوواديو-إيف دبيلا في الدقيقة الـ61 من عمر المباراة، وأقيمت المباراة فى دور المجموعات من البطولة الإفريقية، على ملعب استاد القاهرة . وبهذا الفوز يحتل منتخب الأفيال المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده جنوب إفريقيال الذي تأهل هو الأخر برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل المجموعة منتخبي نيجريا وزامبيا برصيد 4 نقاط ونقطة علي الترتيب .
جنوب إفريقيا - نيجيريا

جنوب إفريقيا تضرب موعدًا مع منتخب مصر الأولمبي

تعادل المنتخب الجنوب إفريقي الأولمبي، مع نظيره النيجيري، سلبيًا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة ضمن مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولبياد طوكيو 2020، ليحتل الأولاد المركز الثاني في مجموعته خلف كوت ديفوار المتصدر، ويضرب موعدًا مع المنتخب الوطني الأولمبي بالدور نصف النهائي. ومن المقرر أن يلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع منتخبنا الوطني الأولمبي يوم الثلاثاء المقبل في الثامنة مساءا على ستاد القاهرة.
البرازيل - الأرجنتين - ميسي

ميسي يقود الأرجنتين للفوز على البرازيل وديًا

تمكن المنتخب الأرجنتيني من تحقيق الفوز على نظيره البرازيلي، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد جامعة الملك سعود بالسعودية ،وشهدت المباراة حماس كبير من لاعبي المنتخبين بالرغم من طبع المباراة الودي، إلا أن الحماس والقوة كان سمة اللقاء بين عملاقين أمريكا الجنوبية. وسريعًا، وصل المنتخب البرازيلي بأول فرصة بعد مرور 6 دقائق على البداية، دخل جابرييل جيسوس داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة أرضية، لكنها ذهبت سهلة بين يدي الحارس إستيبان أندرادا.
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مبنى-الاتحاد الاسيوى

للمرة الأولى.. مراقبة لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، تعيين كانيا كيوماني من لاوس، لتكون مراقبة مباراة نهائي كأس الاتحاد القاري بين العهد اللبناني و25 إبريل الكوري الشمالي. ويخوض العهد اللبناني، مواجهة قوية مع نظيره 25 إبريل الكوري الشمالي، لحساب نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، على ملعب كوالالمبور ستاديوم، يوم الإثنين المقبل. وأعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان له عن فخره الشديد بخطوة تعيين كانيا كيوماني من لاوس، كأول مراقبة تتولى مسئولية نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.
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