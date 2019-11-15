الاتحاد الأسيوي يحدد ثلاثة لاعبين لجائزة الأفضل

تحرير:أحمد سعيد ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م

أكرم عفيف

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برئاسة البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2019، والتي ضمت القطري أكرم عفيف وحارس المرمى الإيراني علي رضا بيرنفاند والياباني تومواكي ماكينو.. وأصدر الاتحاد الأسيوي بيانا جاء كالتالي: "تألق أكرم عفيف، جاء خلال قيادته المنتخب القطري للفوز بلقب كأس آسيا 2019 في الإمارات، حيث صنع 10 أهداف، وهو الرقم الأعلى للاعب في تاريخ البطولة، وساهم في ذات الوقت ببلوغ نادي السد قبل نهائي دوري أبطال آسيا".

وتابع البيان: "أما بيرنفاند حارس نادي بيرسيبوليس فاشتهر عام 2018 بعد تصديه لضربة جزاء من البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقد أعاد ذات الأمر في المباراة أمام عمان خلال كأس آسيا 2019، حيث قاد المنتخب الإيراني لبلوغ قبل نهائي البطولة القارية، وقد تألق هذا العام على صعيد المنتخب الوطني والنادي، كما كان له

وتابع البيان: "أما بيرنفاند حارس نادي بيرسيبوليس فاشتهر عام 2018 بعد تصديه لضربة جزاء من البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقد أعاد ذات الأمر في المباراة أمام عمان خلال كأس آسيا 2019، حيث قاد المنتخب الإيراني لبلوغ قبل نهائي البطولة القارية، وقد تألق هذا العام على صعيد المنتخب الوطني والنادي، كما كان له تميز في الترويج للمسؤولية الاجتماعية".



أضاف البيان: "أما المدافع ماكينو (32 عاما) فقد برز من خلال الإسهام في الحفاظ على شباك فريقه أوراوا ريد دايموندز، دون دخول أي هدف لمدة ست مباريات، ليبلغ قبل نهائي دوري أبطال آسيا، وأسهم في ذات الوقت في بلوغ منتخب اليابان نهائي كأس آسيا للمرة الخامسة في تاريخه حيث خسر أمام الهلال السعودي ذهابا صفر-1، ويستضيف مباراة الإياب في 24 الحالي".



ويمنح الاتحاد جوائزه السنوية في الثاني من ديسمبر المقبل.