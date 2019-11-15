صلاح يلتقي بناشئات ليفربول ويتحدث عن انضمام ابنته للفريق

تحرير:محمد جمال ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ م

محمد صلاح مع ناشئات ليفربول

التقى محمد صلاح نجم فريق ليفربول والمنتخب المصري مع فريق ناشئات الريدز، تحت 9 أعوام، ونشرت القناة الرسمية للنادي مقطع فيديو للقاء صلاح مع الناشئات اللاتي وجهن له العديد من الأسئلة، حيث بدأ الفيديو بأن النادي أحضر صلاح ليجيب على أسئلة اللاعبات، وجاءت لقطة طريفة حيث جلست فتاتان على جانبي صلاح من ضمن الفريق، لكنهم يشجعون الغريم التقليدي لليفر وهو مانشستر يوناتيد، حيث سألهم: صلاح ماذا تفعلون هنا؟ قبل أن يواجه اختبارًا صعبًا حل مدى استطاعته فهم لكنة ليفربول المحلية، التي كانت تتحدث يها إحدي الفتيات.

وكشف صلاح بعد سؤاله عن القطط عن حب ابنته مكة لها، حيث قال إن ابنته تسمي قطتيه "بوس" و"سكاريت"، وتلقى صلاح سؤالًا من إحدى الفتيات قائلة: "هل شعرت بالسعادة عندما سجلت ابنتك الأهداف في الملعب؟". وأجاب الدولي المصري: "أنا سعيد لأنها استمتعت باللحظة، واستشعرت حب الجماهير، وعندما عدنا للمنزل قالت لي إنها