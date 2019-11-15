رياضة

صلاح يلتقي بناشئات ليفربول ويتحدث عن انضمام ابنته للفريق

تحرير:محمد جمال ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ م
محمد صلاح مع ناشئات ليفربول
محمد صلاح مع ناشئات ليفربول
التقى محمد صلاح نجم فريق ليفربول والمنتخب المصري مع فريق ناشئات الريدز، تحت 9 أعوام، ونشرت القناة الرسمية للنادي مقطع فيديو للقاء صلاح مع الناشئات اللاتي وجهن له العديد من الأسئلة، حيث بدأ الفيديو بأن النادي أحضر صلاح ليجيب على أسئلة اللاعبات، وجاءت لقطة طريفة حيث جلست فتاتان على جانبي صلاح من ضمن الفريق، لكنهم يشجعون الغريم التقليدي لليفر وهو مانشستر يوناتيد، حيث سألهم: صلاح ماذا تفعلون هنا؟ قبل أن يواجه اختبارًا صعبًا حل مدى استطاعته فهم لكنة ليفربول المحلية، التي كانت تتحدث يها إحدي الفتيات.
وكشف صلاح بعد سؤاله عن القطط عن حب ابنته مكة لها، حيث قال إن ابنته تسمي قطتيه "بوس" و"سكاريت"، وتلقى صلاح سؤالًا من إحدى الفتيات قائلة: "هل شعرت بالسعادة عندما سجلت ابنتك الأهداف في الملعب؟". وأجاب الدولي المصري: "أنا سعيد لأنها استمتعت باللحظة، واستشعرت حب الجماهير، وعندما عدنا للمنزل قالت لي إنها
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كوت ديفوار - زامبيا

كوت ديفوار يخطف بطاقة التأهل بالفوز على زامبيا

نجح منتخب كوت ديفوار فى حجز بطاقة التأهل، لنصف نهائى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بعد الخروج بفوز غالٍ، اليوم الجمعة، أمام نظيره الزامبي، بنتيجة هدف نظيف، سجله كوواديو-إيف دبيلا في الدقيقة الـ61 من عمر المباراة، وأقيمت المباراة فى دور المجموعات من البطولة الإفريقية، على ملعب استاد القاهرة . وبهذا الفوز يحتل منتخب الأفيال المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده جنوب إفريقيال الذي تأهل هو الأخر برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل المجموعة منتخبي نيجريا وزامبيا برصيد 4 نقاط ونقطة علي الترتيب .
جنوب إفريقيا - نيجيريا

جنوب إفريقيا تضرب موعدًا مع منتخب مصر الأولمبي

تعادل المنتخب الجنوب إفريقي الأولمبي، مع نظيره النيجيري، سلبيًا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة ضمن مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولبياد طوكيو 2020، ليحتل الأولاد المركز الثاني في مجموعته خلف كوت ديفوار المتصدر، ويضرب موعدًا مع المنتخب الوطني الأولمبي بالدور نصف النهائي. ومن المقرر أن يلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع منتخبنا الوطني الأولمبي يوم الثلاثاء المقبل في الثامنة مساءا على ستاد القاهرة.
البرازيل - الأرجنتين - ميسي

ميسي يقود الأرجنتين للفوز على البرازيل وديًا

تمكن المنتخب الأرجنتيني من تحقيق الفوز على نظيره البرازيلي، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد جامعة الملك سعود بالسعودية ،وشهدت المباراة حماس كبير من لاعبي المنتخبين بالرغم من طبع المباراة الودي، إلا أن الحماس والقوة كان سمة اللقاء بين عملاقين أمريكا الجنوبية. وسريعًا، وصل المنتخب البرازيلي بأول فرصة بعد مرور 6 دقائق على البداية، دخل جابرييل جيسوس داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة أرضية، لكنها ذهبت سهلة بين يدي الحارس إستيبان أندرادا.
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محمد صلاح - ساديو ماني

ساديو ماني عن محمد صلاح: لاعب مجنون

تغنى الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول، بزميله المصري محمد صلاح، جاء ذلك خلال حديثه إلى صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الإثنين قائلا: "صلاح لاعب مجنون، هو لاعب استثنائي يعرف كيف يفعل كل شيء، سواء داخل الملعب أو خارجه، ولا تتوقع ما سيفعله، من دواعي سروري أن أتطور معه، فنحن الاثنان نتحدث كرة القدم بنفس الطريقة". وتطرق ماني للحديث عن جيمس ميلنر، قائلا: "هو أحد أكبر المحترفين الذين رأيتهم في حياتي المهنية، يصل للمران كل يوم قبل أي شخص آخر ليتأكد من كل التفاصيل، كما أنه الشخص المسؤول عن إدارة غرامات التأخير عن موعد المران".
فريق ليفربول

ليفربول يقلب الطاولة على أستون فيلا في البريميرليج

اقتنص ليفربول فوزا صعبا أمام نظيره فريق أستون فيلا بنتيجة هدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، فى المباراة التى أقيمت على ملعب فيلا بارك، وسجل لصالح أستون فيلا الدولى المصرى محمود تريزيجيه فى الدقيقة الـ21، بينما سجل هدف الريدز أندرو ربرتسون فى الدقيقة الـ87 ، وساديو مانى فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. وشهدت المباراة تألقا من تريزيجيه، نجم أستون فيلا، إذ افتتح أول أهدافه مع فريقه الإنجليزي اليوم، منذ انضمامه.
تريزيجيه‎

تريزيجيه يحرز أول أهدافه فى البريميرليج تحت أنظار صلاح

نجح الدولى المصرى محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا، فى إحراز أول أهدافه فى الدورى الإنجليزي تحت أنظار محمد صلاح زميله فى المنتخب ونجم ليفربول، ويخوض ليفربول مواجهة أمام أستون فيلا، فى الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، ويتقدم حتى الآن فريق تريزيجيه بهدف الدولى المصرى فى الدقيقة الـ21 من عمر المباراة، ليمنح فريقه تقدما غاليا أمام الريدز. ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الـ15 برصيد 11 نقطة.
نابي كيتا

كيتا عن تألقه مع ليفربول: انتظروا المزيد

أكد الدولي الغيني نابي كيتا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه لم يصل بعد إلى قمة مستواه، وأن هناك ما هو أفضل يمكن تقديمه مع الفريق، جاء ذلك في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه، قائلا: "بالطبع أنا سعيد بمستواي، وأود أن أكون أفضل، الآن لحظة جيدة بالنسبة لي، وأحاول تجنب أي إصابات والحصول على وقت من اللعب، أشعر أنه يمكنني حقًّا مساعدة الفريق، أرغب في القيام بما هو أفضل، لعبت جيدًا بما يكفي لإرضاء الجميع، لكنني أريد أن أفعل ذلك في المباريات المقبلة أيضًا".
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