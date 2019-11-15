رياضة

ميسي يقود الأرجنتين للفوز على البرازيل وديًا

تحرير:أحمد سعيد ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ م
البرازيل والارجنيتن
البرازيل والارجنيتن
تمكن المنتخب الأرجنتيني من تحقيق الفوز على نظيره البرازيلي، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد جامعة الملك سعود بالسعودية ،وشهدت المباراة حماس كبير من لاعبي المنتخبين بالرغم من طبع المباراة الودي، إلا أن الحماس والقوة كان سمة اللقاء بين عملاقين أمريكا الجنوبية. وسريعًا، وصل المنتخب البرازيلي بأول فرصة بعد مرور 6 دقائق على البداية، دخل جابرييل جيسوس داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة أرضية، لكنها ذهبت سهلة بين يدي الحارس إستيبان أندرادا.
وفي الدقيقة 9، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لجيسوس، لكن أهدرها مهاجم السيتي بعد أن سددها برعونة إلى خارج المرمى، لتضيع فرصة التقدم على المنتخب البرازيلي. ولم تمر سوى دقيقتين حتى نجح ليونيل ميسي في الحصول على ركلة جزاء، سددها لكن الحارس البرازيلي أليسون بيكر نجح في التصدي لها، قبل أن تعود لليونيل ووضعها
اقرأ المزيد
كوت ديفوار - زامبيا

كوت ديفوار يخطف بطاقة التأهل بالفوز على زامبيا

نجح منتخب كوت ديفوار فى حجز بطاقة التأهل، لنصف نهائى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بعد الخروج بفوز غالٍ، اليوم الجمعة، أمام نظيره الزامبي، بنتيجة هدف نظيف، سجله كوواديو-إيف دبيلا في الدقيقة الـ61 من عمر المباراة، وأقيمت المباراة فى دور المجموعات من البطولة الإفريقية، على ملعب استاد القاهرة . وبهذا الفوز يحتل منتخب الأفيال المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده جنوب إفريقيال الذي تأهل هو الأخر برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل المجموعة منتخبي نيجريا وزامبيا برصيد 4 نقاط ونقطة علي الترتيب .
جنوب إفريقيا - نيجيريا

جنوب إفريقيا تضرب موعدًا مع منتخب مصر الأولمبي

تعادل المنتخب الجنوب إفريقي الأولمبي، مع نظيره النيجيري، سلبيًا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة ضمن مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولبياد طوكيو 2020، ليحتل الأولاد المركز الثاني في مجموعته خلف كوت ديفوار المتصدر، ويضرب موعدًا مع المنتخب الوطني الأولمبي بالدور نصف النهائي. ومن المقرر أن يلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع منتخبنا الوطني الأولمبي يوم الثلاثاء المقبل في الثامنة مساءا على ستاد القاهرة.
محمد- صلاح

صلاح يلتقي بناشئات ليفربول ويتحدث عن انضمام ابنته للفريق

التقى محمد صلاح نجم فريق ليفربول والمنتخب المصري مع فريق ناشئات الريدز، تحت 9 أعوام، ونشرت القناة الرسمية للنادي مقطع فيديو للقاء صلاح مع الناشئات اللاتي وجهن له العديد من الأسئلة، حيث بدأ الفيديو بأن النادي أحضر صلاح ليجيب على أسئلة اللاعبات، وجاءت لقطة طريفة حيث جلست فتاتان على جانبي صلاح من ضمن الفريق، لكنهم يشجعون الغريم التقليدي لليفر وهو مانشستر يوناتيد، حيث سألهم: صلاح ماذا تفعلون هنا؟ قبل أن يواجه اختبارًا صعبًا حل مدى استطاعته فهم لكنة ليفربول المحلية، التي كانت تتحدث يها إحدي الفتيات.
اقرأ المزيد من الأخبار
عبد الله السعيد - بيراميدز 2019 (2)

تركي آل الشيخ: عبد الله السعيد تعرض للظلم في الأهلي

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس نادي ألميريا الإسباني، إن ما أنفقه على بيراميدز ودعم أي فريق آخر، كان كفيلا بإنشاء استاد عالمي للنادي الأهلي، موضحًا أنه لم يحزن بفوز القلعة الحمراء بالدوري على حساب بيراميدز، لكنه كان سعيدًا بتسجيل عبد الله السعيد هدفًا في مرمى الفريق الأحمر. وجاء ذلك خلال فيديو نشره آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
الخطيب وتركي‎ (2)

الأهلي عن زيارة آل الشيخ للخطيب: تعبر عن مشاعر حميمة

أصدر النادي الأهلي، بيانًا رسميًّا عبر موقعه الرسمي كشف فيه تفاصيل زيارة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، مساء اليوم الإثنين.. وجاء البيان كالتالي: "بكل الترحاب والتقدير استقبل الكابتن محمود الخطيب بمنزله اليوم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية للكابتن الخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين".
الخطيب وتركي‎ (1)

قُبلات وأحضان في زيارة تركي آل الشيخ لمنزل الخطيب

في مفاجأة من العيار الثقيل، زار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي، ومالك نادي ألميريا الإسباني، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في منزله، واطمأن عليه بعد سوء حالته الصحية وخضوعه لحقن في الظهر وبعد أن ألزمه الطبيب المعالج بالمكوث في المنزل خوفًا من خضوع رئيس القلعة الحمراء لعملية جراحية رابعة. ونشر آل الشيخ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير.. وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".
تركى-والخطيب (1)

شوبير: الشياطين أفسدوا العلاقة بين آل الشيخ والخطيب

يرى الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ونائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن شياطين تدخلت لإفساد العلاقة بين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء. وأكد أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية أن تركي آل الشيخ جاء إلى مصر عاشقا للنادي الأهلي ومحمود الخطيب، وداعما بلا حدود، موضحا أن بعض الشياطين تدخلوا لإفساد العلاقة بين الطرفين، لكن الأزمة انتهت والعلاقة عادت إلى طبيعتها.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]