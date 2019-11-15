ميسي يقود الأرجنتين للفوز على البرازيل وديًا

تحرير:أحمد سعيد ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ م

البرازيل والارجنيتن

تمكن المنتخب الأرجنتيني من تحقيق الفوز على نظيره البرازيلي، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد جامعة الملك سعود بالسعودية ،وشهدت المباراة حماس كبير من لاعبي المنتخبين بالرغم من طبع المباراة الودي، إلا أن الحماس والقوة كان سمة اللقاء بين عملاقين أمريكا الجنوبية. وسريعًا، وصل المنتخب البرازيلي بأول فرصة بعد مرور 6 دقائق على البداية، دخل جابرييل جيسوس داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة أرضية، لكنها ذهبت سهلة بين يدي الحارس إستيبان أندرادا.

وفي الدقيقة 9، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لجيسوس، لكن أهدرها مهاجم السيتي بعد أن سددها برعونة إلى خارج المرمى، لتضيع فرصة التقدم على المنتخب البرازيلي. ولم تمر سوى دقيقتين حتى نجح ليونيل ميسي في الحصول على ركلة جزاء، سددها لكن الحارس البرازيلي أليسون بيكر نجح في التصدي لها، قبل أن تعود لليونيل ووضعها