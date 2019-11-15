بلا انتماء سياسي.. 9 معلومات عن رئيس الحكومة التونسية

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ م

قيس سعيد يسلم الجملي تكليف تشكيل الحكومة

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد مرشح حركة النهضة، الحبيب الجُمْلي، 60 عاما، بتشكيل حكومة جديدة، والذي لا يعرف له أي توجه سياسي أو حزبي، وجاء اختيار الحركة لها، بصفتها الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، إذ اشترطت معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان التونسي تعيين رئيس حكومة من خارج حركة النهضة حتى تدخل في مشاورات لتشكيل ائتلاف حكومي، وأكد الجملي، أن الحكومة القادمة ستكون في خدمة إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات الأخيرة، وسيتم تشكيلها على أساس الكفاءة والنزاهة بغض النظر عن الانتماءات السياسية.

وقال الجملي، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الجمعة، إنه سيسعى إلى العمل على إيجاد برنامج عمل مشترك دون التحفظ على أي حزب، كما أنه يعول في هذا الصدد على مساهمات المنظمات الوطنية وهيئات المجتمع المدني ومقترحات بقية الأحزاب الأخرى.من هو الحبيب الجملي؟- ولد في 28 مارس يمنطقة نصر الله بمحافظة