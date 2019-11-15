رياضة

جنوب إفريقيا تضرب موعدًا مع منتخب مصر الأولمبي

تحرير:أحمد سعيد ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
جنوب إفريقيا
جنوب إفريقيا
تعادل المنتخب الجنوب إفريقي الأولمبي، مع نظيره النيجيري، سلبيًا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة ضمن مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولبياد طوكيو 2020، ليحتل الأولاد المركز الثاني في مجموعته خلف كوت ديفوار المتصدر، ويضرب موعدًا مع المنتخب الوطني الأولمبي بالدور نصف النهائي. ومن المقرر أن يلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع منتخبنا الوطني الأولمبي يوم الثلاثاء المقبل في الثامنة مساءا على ستاد القاهرة.
وفى نصف النهائي الأخر يلتقي منتخب غانا وصيف المجموعة الأولى مع كوت ديفوار متصدر الثانية باستاد السلام في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل. ومن المقرر ان تقام المباراة النهائية باستاد القاهرة فى الثامنة مساءا، ويسبقها على نفس الملعب مباراة تحديد صاحب المركز الثالث فى الرابعة والنصف عصرا يوم 22 نوفمبر الجاري. وحقق
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كوت ديفوار - زامبيا

كوت ديفوار يخطف بطاقة التأهل بالفوز على زامبيا

نجح منتخب كوت ديفوار فى حجز بطاقة التأهل، لنصف نهائى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بعد الخروج بفوز غالٍ، اليوم الجمعة، أمام نظيره الزامبي، بنتيجة هدف نظيف، سجله كوواديو-إيف دبيلا في الدقيقة الـ61 من عمر المباراة، وأقيمت المباراة فى دور المجموعات من البطولة الإفريقية، على ملعب استاد القاهرة . وبهذا الفوز يحتل منتخب الأفيال المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده جنوب إفريقيال الذي تأهل هو الأخر برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل المجموعة منتخبي نيجريا وزامبيا برصيد 4 نقاط ونقطة علي الترتيب .
البرازيل - الأرجنتين - ميسي

ميسي يقود الأرجنتين للفوز على البرازيل وديًا

تمكن المنتخب الأرجنتيني من تحقيق الفوز على نظيره البرازيلي، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد جامعة الملك سعود بالسعودية ،وشهدت المباراة حماس كبير من لاعبي المنتخبين بالرغم من طبع المباراة الودي، إلا أن الحماس والقوة كان سمة اللقاء بين عملاقين أمريكا الجنوبية. وسريعًا، وصل المنتخب البرازيلي بأول فرصة بعد مرور 6 دقائق على البداية، دخل جابرييل جيسوس داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة أرضية، لكنها ذهبت سهلة بين يدي الحارس إستيبان أندرادا.
محمد- صلاح

صلاح يلتقي بناشئات ليفربول ويتحدث عن انضمام ابنته للفريق

التقى محمد صلاح نجم فريق ليفربول والمنتخب المصري مع فريق ناشئات الريدز، تحت 9 أعوام، ونشرت القناة الرسمية للنادي مقطع فيديو للقاء صلاح مع الناشئات اللاتي وجهن له العديد من الأسئلة، حيث بدأ الفيديو بأن النادي أحضر صلاح ليجيب على أسئلة اللاعبات، وجاءت لقطة طريفة حيث جلست فتاتان على جانبي صلاح من ضمن الفريق، لكنهم يشجعون الغريم التقليدي لليفر وهو مانشستر يوناتيد، حيث سألهم: صلاح ماذا تفعلون هنا؟ قبل أن يواجه اختبارًا صعبًا حل مدى استطاعته فهم لكنة ليفربول المحلية، التي كانت تتحدث يها إحدي الفتيات.
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رمضان صبحي (3)

إكرامي عن رمضان صبحي: «القيادة ليس لها سن»

علق إكرامي الشحات نجم النادي الأهلي السابق، على تألق رمضان صبحي مع المنتخب الأولمبي المشارك في كأس الأمم الإفريقية للشباب والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، إذ قال عن تطور شخصية صبحي وقيادته للفراعنة: "القيادة ليس لها سن، الأمر يتعلق بنضج الشخصية وتطورها، ورمضان أجاد، حمل شارة القيادة بشكل ملحوظ وكان على قدر المسئولية". ونجح الفراعنة في تحقيق العلامة الكاملة وتصدر مجموعتهم برصيد 9 نقاط، والوصول إلى الدور قبل النهائي من البطولة الإفريقية، في انتظار تحديد الطرف الثاني من المجموعة الثانية لمواجهته يوم الثلاثاء المقبل.
كوت ديفوار (1)

كوت ديفوار تسعى لحسم تأهلها عبر بوابة جنوب إفريقيا

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء منتخب كوت ديفوار أمام جنوب إفريقيا، ويديرها تحكيميا الحكم الدولي الجيبوتي سوليمان أحمد دجمال، ويعاونه الثنائي حبيب سانو وسامويل بوادوتاكام، بينما سيكون بوبو تراوري حكما رابعا، وذلك ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد.
بيتسون تشامبيشي - مدرب زامبيا (3)

مدرب زامبيا: سنلعب من أجل الفوز على نيجيريا

شدد بيتسون تشامبيشي، المدير الفني لمنتخب زامبيا، على أن فريقه سيلعب من أجل الفوز على نيجيريا فى المباراة التي تجمعهما غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وقال بيتسون تشامبيشي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "جاهزون لمباراة غد وسنلعب من أجل الفوز رغم قوة الفريق النيجيري، لكننا نثق في قدرتنا على تحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراة كاملة".
إماما إماباكابا - مدرب نيجيريا

مدرب نيجيريا: مواجهة زامبيا ستكون ماتعة

أكد إماما إماباكابا، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، صعوبة مباراة فريقه أمام زامبيا المقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020. وقال إماما إماباكابا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المباراة أمام زامبيا ستكون ماتعة وجميع الفرق في البطولة لديهم نفس الحظوظ في التأهل وسنلعب للهجوم من أجل تحقيق المطلوب".
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