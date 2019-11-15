جنوب إفريقيا تضرب موعدًا مع منتخب مصر الأولمبي

تحرير:أحمد سعيد ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

جنوب إفريقيا

تعادل المنتخب الجنوب إفريقي الأولمبي، مع نظيره النيجيري، سلبيًا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة ضمن مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولبياد طوكيو 2020، ليحتل الأولاد المركز الثاني في مجموعته خلف كوت ديفوار المتصدر، ويضرب موعدًا مع المنتخب الوطني الأولمبي بالدور نصف النهائي. ومن المقرر أن يلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع منتخبنا الوطني الأولمبي يوم الثلاثاء المقبل في الثامنة مساءا على ستاد القاهرة.

وفى نصف النهائي الأخر يلتقي منتخب غانا وصيف المجموعة الأولى مع كوت ديفوار متصدر الثانية باستاد السلام في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل. ومن المقرر ان تقام المباراة النهائية باستاد القاهرة فى الثامنة مساءا، ويسبقها على نفس الملعب مباراة تحديد صاحب المركز الثالث فى الرابعة والنصف عصرا يوم 22 نوفمبر الجاري. وحقق

وفى نصف النهائي الأخر يلتقي منتخب غانا وصيف المجموعة الأولى مع كوت ديفوار متصدر الثانية باستاد السلام في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل.



ومن المقرر ان تقام المباراة النهائية باستاد القاهرة فى الثامنة مساءا، ويسبقها على نفس الملعب مباراة تحديد صاحب المركز الثالث فى الرابعة والنصف عصرا يوم 22 نوفمبر الجاري.



وحقق منتخب مصر الأولمبي، فوزا ثمينا على نظيره الكاميروني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، على استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، ليتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط.



ويتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 في الصيف المقبل المنتخبات اصحاب المراكز الثلاثة الأولى عن قارة إفريقيا.