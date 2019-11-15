كوت ديفوار يخطف بطاقة التأهل بالفوز على زامبيا

تحرير:محمد جمال ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ م

كوت ديفوار وزامبيا

نجح منتخب كوت ديفوار فى حجز بطاقة التأهل، لنصف نهائى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بعد الخروج بفوز غالٍ، اليوم الجمعة، أمام نظيره الزامبي، بنتيجة هدف نظيف، سجله كوواديو-إيف دبيلا في الدقيقة الـ61 من عمر المباراة، وأقيمت المباراة فى دور المجموعات من البطولة الإفريقية، على ملعب استاد القاهرة . وبهذا الفوز يحتل منتخب الأفيال المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده جنوب إفريقيال الذي تأهل هو الأخر برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل المجموعة منتخبي نيجريا وزامبيا برصيد 4 نقاط ونقطة علي الترتيب .

وحصل الإيفوارى كواديو دابيلا علي لقب رجل المباراة، بعد أن قاد بلاده للصعود إلى الدور قبل النهائي، بعدما نجح في تسجيل هدف الفوز علي المنتخب الزامبي من رأسية متقنة، منحت منتخبه التأهل . لاعبو منتخب كوت ديفوار والجهاز الفني، حرصوا علي الاحتفال بالتأهل إلى الدور قبل النهائى، مع الجماهير القليلة المتواجدة