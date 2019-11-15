فان دايك يدافع عن جو جوميز فى أزمته مع سترلينج

تحرير:محمد جمال ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

فيرجيل فان دايك

علق المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي عن أزمة زميله فى الفريق جو جوميز مع رحيم سترليج فى منتخب إنجلترا، حيث طالب الدولي الهولندي فى تصريحاته الجميع بالصمت حول تلك الأزمة. وقال فيرجيل فى تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية:" أنه من المحبط أن تري ذلك، لكنه أيضًا تم التعامل مع الأزمة، ويجب على الجميع الصمت الان بشأن الحديث عن المشكلة، لأنه شيء حدث وانتهي". وأكمل المدافع الهولندي خلال تصريحاته:" الجميع يحتاج الان إلي أن يتخطي الأمر، ويجب أن يرتكوا جوميز بالأخص بعيدًا عن الأم، لكن نعم أنه من المحبط رؤية ذلك" .

وكان الثنائي (رحيم سترلينج وجو جوميز) اشتبكا خلال الدقائق الأخيرة من المباراة التي شهدت فوز ليفربول 3-1 على مانشستر سيتي في ملعب "أنفيلد" يوم الأحد الماضي، فى الجولة الـ12 من عمر البريمرليج . ثم امتدت التوترات إلى اليوم التالي حينما وصلا إلى ملعب "سانت جورج" للانضمام لمنتخب الأسود الثلاثة في فترة

وكان الثنائي (رحيم سترلينج وجو جوميز) اشتبكا خلال الدقائق الأخيرة من المباراة التي شهدت فوز ليفربول 3-1 على مانشستر سيتي في ملعب "أنفيلد" يوم الأحد الماضي، فى الجولة الـ12 من عمر البريمرليج .





ثم امتدت التوترات إلى اليوم التالي حينما وصلا إلى ملعب "سانت جورج" للانضمام لمنتخب الأسود الثلاثة في فترة التوقف الدولي، وظهر جوميز بخدش قُرب عينه اليمنى.





واستبعد سترلينج عن مباراة المنتخب أمام الجبل الأسود، التي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي، بسباعية نظيفة، فى المباراة التي جمعت المنتخبي فى الجولة العاشرة من مواجهات المجموعة الاولي، بتصفيات اليورو 2020 .