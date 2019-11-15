رئيس بايرن ميونخ يودع الأعضاء بالبكاء

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م

بايرن ميونخ

دخل أولي هونيس رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني في نوبة من البكاء في اليوم الاخير به كرئيس للعملاق البافاري، أمام الجمعية العمومية التي انعقدت، عصر اليوم الجمعة، حيث أكد أولي هونيس في خطابه الوداعي أمام الجمعية العمومية للبافاري، قائلًا: "بالنسبة لي، ملعب أليانز أرينا لا يزال الملعب الأجمل في العـالم، وعندما أتذكر مباراتنا ضد بوروسيا دورتموند السبت الماضي، ونفاذ التذاكر وامتلاء المدرجات بالجماهير ولعب كرة ممتعة، فماذا نريد أكثر من ذلك؟".

ومن المقرر أن يتولى هاينز منصب رئيس النادي، خلفًا لهونيس، الذي اختاره بنفسه قبل بضعة أشهر. ولم يتمالك هونيس نفسه وبكى أثناء حديثه، قبل أن يضيف: "أوليفر كان مستعد لخلافة هاينز رومينيجه خلال عامين، وهذا أمر مميز، لكن يجب أن تتحلوا بالصبر". وحث هونيس أعضاء مجلس إدارة النادي على ضرورة دعم أوليفر كان