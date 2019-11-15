رياضة

رئيس بايرن ميونخ يودع الأعضاء بالبكاء

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
دخل أولي هونيس رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني في نوبة من البكاء في اليوم الاخير به كرئيس للعملاق البافاري، أمام الجمعية العمومية التي انعقدت، عصر اليوم الجمعة، حيث أكد أولي هونيس في خطابه الوداعي أمام الجمعية العمومية للبافاري، قائلًا: "بالنسبة لي، ملعب أليانز أرينا لا يزال الملعب الأجمل في العـالم، وعندما أتذكر مباراتنا ضد بوروسيا دورتموند السبت الماضي، ونفاذ التذاكر وامتلاء المدرجات بالجماهير ولعب كرة ممتعة، فماذا نريد أكثر من ذلك؟".
ومن المقرر أن يتولى هاينز منصب رئيس النادي، خلفًا لهونيس، الذي اختاره بنفسه قبل بضعة أشهر. ولم يتمالك هونيس نفسه وبكى أثناء حديثه، قبل أن يضيف: "أوليفر كان مستعد لخلافة هاينز رومينيجه خلال عامين، وهذا أمر مميز، لكن يجب أن تتحلوا بالصبر". وحث هونيس أعضاء مجلس إدارة النادي على ضرورة دعم أوليفر كان
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تونس تسحق ليبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

حقق المنتخب التونسي فوزًا كبيرًا على نظيره الليبي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على الملعب الأولمبي برادس في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وظهر فرجاني ساسي، لاعب الزمالك وعلي معلول، لاعب النادي الأهلي في تشكيل المنتخب التونسي أساسيًا وحتى نهاية اللقاء،. وتقدم المنتخب التونسي في النتيجة عن طريق اللاعب وهبي الخزري في الدقيقة 33 من ركلة جزاء تصدى لها حارس ليبيا لترتد أمام أقدام لاعب سانت إيتيان ليضعها في الشباك مُجددًا.
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هل يكسر منتخب مصر الأولمبي عقدة جنوب أفريقيا؟

ضرب منتخب مصر الأولمبي موعدًا مع نظيره الجنوب إفريقي في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولبياد طوكيو 2020، ومن المقرر إقامة المباراة يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، وذلك بعدما تصدر الفراعنة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، واحتلال منتخب الأولاد المركز الثاني في المجموعة الثانية، بعد تعادلهم، مع الاولمبي النيجيري، سلبيًا في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية.
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إيطاليا تحقق فوزًا سهلًا على البوسنة بتصفيات اليورو

نجح المنتخب الإيطالي في التأكيد علي تأهله، بفوز سهل أمام نظيره البوسنة والهرسك، بثلاثية نظيفة، فى الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2020، والتي أقيمت على ملعب بيلينو بولي، وسجل أهداف الأزوري كلًا من فرانشيسكو أتشيربي فى الدقيقة الـ21 ولورينزو إنيسيني فى الدقيقة الـ37 و أندريا بيلوتي فى الدقيقة الـ52 من عمر المباراة . وبهذا الفوز يحتل المنتخب الإيطالي الصدارة برصيد 27 نقطة (العلامة الكاملة )، ويأتي فنلندا الذى تأهل هو الأخر فى المركز ا الثاني برصيد 18 نقطة .
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جوارديولا

عودة جوارديولا للبايرن.. كيميتش ونوير يعلقان

علق جوشوا كيميتش لاعب فريق بايرن ميونخ، على موقفه من الشائعات التي تتحدث عن إمكانية عودة المدرب الإسباني بيب جوارديولا لتولي تدريب الفريق البافاري عقب نهاية الموسم الحالي. وقال كيميتش فى تصريحات لـ صحيفة سبورت بيلد عن جوارديولا: "أعرفه جيدًا ومدين له بالكثير، لأنه منحني فرصة اللعب للفريق الأول في سن صغيرة سواء في الدوري الألماني أو دوري الأبطال". وأكمل كيميتش خلال تصريحاته: "لقد فزنا بالألقاب معًا، لن أمانع أبدًا عودته للفريق، لكني لا أعلم مدى صحة هذه الأنباء، البعض كان يتوقع قدوم مدرب جديد، لكننا فزنا الآن مع فليك بمباراتين".
بايرن ميونيخ _ بوروسيت دورتموند

بايرن ميونخ يقسو على دورتموند في كلاسيكو ألمانيا

اكتسح فريق بايرن ميونيخ نظيره بوروسيا دورتموند، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الألماني، وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدف التقدم للفريق البافاري، وأضاف سيرجي جنابري ثاني الأهداف، وعاد ليفاندوفسكي وعزز تقدم فريقه بهدف ثالث، واختتم ماتس هوميلز رباعية أصحاب الأرض، بالخطأ في مرماه، ليرفع بايرن رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق نقطة بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر، فيما تراجع دورتموند للمركز الخامس برصيد 19 نقطة.
بايرن-ميونيخ-وبروسيا-دورتموند (1)

كلاسيكو ألمانيا يشعل لهيب مواجهات البوندسليجا

يحتضن ملعب أليانز أرينا اليوم السبت قمة مباريات الجولة الـ11 في الدوري الألماني، وذلك عندما يستقبل بايرن ميونخ نظيره بوروسيا دورتموند في تمام الساعة 7:30 مساء، ويحتل العملاق البافاري المركز الخامس برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد أسود فيستيفال في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، وتواجه الفريقان في 100 مباراة بالبوندسليجا حقق خلالها بايرن ميونخ الانتصار في 46 مباراة مقابل 25 انتصار لبروسيا دورتموند، وتعادل الفريقان في 29 لقاء، وسجل لاعبو البايرن في تلك المباريات 195 هدفًا واهتزت شباك العملاق البافاري بـ122 هدفًا.
نيكو-كوفاتش-المدير-الفني-لبايرن-ميونيخ

رسميًّا.. إقالة نيكو كوفاتش من تدريب بايرن ميونخ

أعلنت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، نهاية مشوار المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش داخل ملعب أليانز أرينا، اليوم الأحد، وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميًّا، عبر موقعه الرسمي، يؤكد فيه توصله لاتفاق مع كوفاتش بأنه لم يعد مدربًا للفريق، وقال كارل هاينز رومينيجه المدير التنفيذي للنادي: "بايرن بدا كأنه عديم الخبرة في الأسابيع الماضية والنتائج أظهرت لنا ضرورة اتخاذ قرار بشأن الجهاز الفني". وأضاف: "لذلك نعلن لكم بعد الاجتماع مع أولي هونيس رئيس النادي وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي للفريق أن نيكو كوفاتش لم يعد مدربا لبايرن".
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