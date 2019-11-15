الإصابة تبعد خاميس رودريجيز عن المنتخب الكولومبي

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م

خاميس رودريجيز

أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن استبعاد خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد، من صفوف المنتخب الأول الذي يستعد لمواجهة بيرو والإكوادور، حيث كان خاميس قد اشتكى من آلام في الركبة اليسرى، خلال مشاركته في مران كولومبيا، أمس الخميس. وقال البيان الذي أعلنه الاتحاد الكولومبي والذي نُشر على الموقع الرسمي للاتحاد، يعلن المنتخب الوطني الكولومبي، أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية لخاميس رودريجيز، تقرر بالاتفاق مع نادي ريال مدريد، استبعاد اللاعب من صفوف المنتخب وعودته إلى ناديه، حيث لن يُشارك ضد بيرو والإكوادور.

وأضاف البيان الذي أعلن عنه الاتحاد الكولومبي أن اللاعب سيواصل تعافيه على مسؤولية ناديه الإسباني وتحت إشرافه، ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعًا، ونشكر ريال مدريد على تفهمه وتعاونه. وكان نجم بايرن ميونخ السابق قد عانى من الإصابة، خلال الفترة الماضية، ولم يشارك في أي تدريب جماعي مع ريال مدريد. ويحتل



وأضاف البيان الذي أعلن عنه الاتحاد الكولومبي أن اللاعب سيواصل تعافيه على مسؤولية ناديه الإسباني وتحت إشرافه، ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعًا، ونشكر ريال مدريد على تفهمه وتعاونه.



وكان نجم بايرن ميونخ السابق قد عانى من الإصابة، خلال الفترة الماضية، ولم يشارك في أي تدريب جماعي مع ريال مدريد.



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة متساويًا مع برشلونة صاحب المركز الأول، حيث يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره ريال سوسييداد السبت المقبل الموافق 23 من شهر نوفمبر الحاري في مباراة الجولة الرابعة عشر بالدوري الأسباني.