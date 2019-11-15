تعرف على موعد مباريات نصف نهائي كأس الأمم تحت 23 عام

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ م

مصر

انتهت منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 من شهر نوفمبر الجاري، حيث أسفرت نتائج دور المجموعات عن تأهل منتخبات مصر، غانا، كوت ديفوار وجنوب إفريقيا للدور نصف النهائي من البطولة، حيث من المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي مع نظيره الجنوب إفريقي يوم الثلاثاء المقبل في الثامنة مساءً على ستاد القاهرة بعد أن تأهل المنتخب المصري متصدرًا المجموعة الاولى وصعود الأولاد كثاني المجموعة الثانية.

وفى نصف النهائي الآخر يلتقي منتخب غانا وصيف المجموعة الأولى مع كوت ديفوار متصدر المجموعة الثانية على ستاد السلام في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على ستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة 22 نوفمبر، ويسبقها على نفس الملعب مباراة تحديد المركز الثالث فى



وفى نصف النهائي الآخر يلتقي منتخب غانا وصيف المجموعة الأولى مع كوت ديفوار متصدر المجموعة الثانية على ستاد السلام في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل.



ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على ستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة 22 نوفمبر، ويسبقها على نفس الملعب مباراة تحديد المركز الثالث فى الرابعة والنصف عصرًا.



ويتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 الصيف المقبل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى عن قارة إفريقيا.



وتعادل المنتخب الجنوب إفريقي، مع نظيره النيجيري، سلبيًا في مباراة اليوم، بينما فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره الزامبي بهدف دون رد.