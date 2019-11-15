رياضة

تعرف على موعد مباريات نصف نهائي كأس الأمم تحت 23 عام

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ م
مصر
مصر
انتهت منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 من شهر نوفمبر الجاري، حيث أسفرت نتائج دور المجموعات عن تأهل منتخبات مصر، غانا، كوت ديفوار وجنوب إفريقيا للدور نصف النهائي من البطولة، حيث من المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي مع نظيره الجنوب إفريقي يوم الثلاثاء المقبل في الثامنة مساءً على ستاد القاهرة بعد أن تأهل المنتخب المصري متصدرًا المجموعة الاولى وصعود الأولاد كثاني المجموعة الثانية.
وفى نصف النهائي الآخر يلتقي منتخب غانا وصيف المجموعة الأولى مع كوت ديفوار متصدر المجموعة الثانية على ستاد السلام في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على ستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة 22 نوفمبر، ويسبقها على نفس الملعب مباراة تحديد المركز الثالث فى
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منتخب-تونس

تونس تسحق ليبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

حقق المنتخب التونسي فوزًا كبيرًا على نظيره الليبي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على الملعب الأولمبي برادس في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وظهر فرجاني ساسي، لاعب الزمالك وعلي معلول، لاعب النادي الأهلي في تشكيل المنتخب التونسي أساسيًا وحتى نهاية اللقاء،. وتقدم المنتخب التونسي في النتيجة عن طريق اللاعب وهبي الخزري في الدقيقة 33 من ركلة جزاء تصدى لها حارس ليبيا لترتد أمام أقدام لاعب سانت إيتيان ليضعها في الشباك مُجددًا.
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هل يكسر منتخب مصر الأولمبي عقدة جنوب أفريقيا؟

ضرب منتخب مصر الأولمبي موعدًا مع نظيره الجنوب إفريقي في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولبياد طوكيو 2020، ومن المقرر إقامة المباراة يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، وذلك بعدما تصدر الفراعنة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، واحتلال منتخب الأولاد المركز الثاني في المجموعة الثانية، بعد تعادلهم، مع الاولمبي النيجيري، سلبيًا في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية.
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إيطاليا تحقق فوزًا سهلًا على البوسنة بتصفيات اليورو

نجح المنتخب الإيطالي في التأكيد علي تأهله، بفوز سهل أمام نظيره البوسنة والهرسك، بثلاثية نظيفة، فى الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2020، والتي أقيمت على ملعب بيلينو بولي، وسجل أهداف الأزوري كلًا من فرانشيسكو أتشيربي فى الدقيقة الـ21 ولورينزو إنيسيني فى الدقيقة الـ37 و أندريا بيلوتي فى الدقيقة الـ52 من عمر المباراة . وبهذا الفوز يحتل المنتخب الإيطالي الصدارة برصيد 27 نقطة (العلامة الكاملة )، ويأتي فنلندا الذى تأهل هو الأخر فى المركز ا الثاني برصيد 18 نقطة .
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مصطفى محمد

تعرف على تشكيل الفراعنة المتوقع أمام غانا

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام غانا، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
منتخب مصر الأولمبي

مصر تبحث عن حسم بطاقة نصف النهائي عبر بوابة غانا

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام غانا، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
ناصر ماهر

التقرير الطبي للمنتخب: ناصر ماهر خارج أمم إفريقيا

تسلم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة المدرب شوقي غريب، تقريرًا طبيًا شاملًا من الدكتور أيمن زين، طبيب الفراعنة، عن حالة اللاعب ناصر ماهر، نجم سموحة السكندري والمنتخب الوطني الأولمبي، الذي تعرض لإصابه في لقاء المنتخب المصري أمام مالي، والتي أُقيمت بينهما الجمعة الماضي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقيه للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر، والتي فازت فيها مصر بهدف دون رد على استاد القاهرة، حيث خرج صانع ألعاب سموحة وهو مصابًا في الكتف.
ناصر ماهر (1)

المنتخب الأولمبي يعلن تفاصيل إصابة ناصر ماهر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، تفاصيل إصابة ناصر ماهر، صانع ألعاب الفراعنة، والمعار من صفوف النادي الأهلي إلى فريق سموحة. وتعرض منتخب مصر الأولمبي لضربة مبكرة في لقاء مالي، على استاد القاهرة، مساء أمس الجمعة، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، حيث غادر ناصر ماهر، ملعب المباراة بعد مرور 11 دقيقة بسبب الإصابة، واضطر شوقي غريب لإجراء تغيير مبكر بنزول عمار حمدي بعد مرور 14 دقيقة على حساب ماهر، ليدخل الأخير في نوبة بكاء أثناء استبداله.
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