احتفال جنوني من الجماهير بعد تأهل فنلندا لـيورو 2020

تحرير:محمد جمال ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ م

منتخب فنلندا

نجح المنتخب الفنلندي فى حصد تأهل غالٍ ليورو 2020، لأول مرة في تاريخه، بعد تغلبه علي ليشتنشتاين بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، وسجل أهداف المنتخب الفنلندني جايس تومينان فى الدقيقة الـ21، وتيمو بوكي بواقع هدفين فى الدقيقة الـ64 و الـ 75 من عمر المباراة . ورفع منتخب فنلندا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، ليتأهل رسميا ليورو 2020، فيما توقف رصيد ليشتنشتاين عند نقطتين، في المركز الأخير، فى مجموعة تضم كلًا من إيطاليا(المتصدر) و اليونان و أرمينيا و البوسنة والهرسك .

وشهد ملعب سونيرا نزول الجماهير بشكل غير مسبوق إلى ارض الملعب، بعد الصعود التاريخي للمنتخب الفنلندي، بعد صافرة حكم المباراة. وحققت فنلندا 6 انتصارات حتى الآن في التصفيات، بينما خسرت 3 لقاءات أخرى على مدار 9 جولات، كما سجل الفريق 15 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف. ولم يسبق لمنتخب فنلندا المشاركة في أي بطولة