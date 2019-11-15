ويسلي يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة جنوب إفريقيا

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ م

جنوب إفريقيا

حصل لوثار ويسلي، لاعب منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي، على لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نظيره النيجيري والتي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري التي يتأهل من خلالها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020 والتي يسعى المنتخب الوطني من خلالها للتأهل إلى الأولمبياد بعد أخر مشاركة عام 2012 بلندن في المملكة المتحدة.

وقال ويسلي تعليقا على الجائزة: التأهل لمرحلة الحسم في البطولة أهم بالنسبة لي من التتويج بلقب الأفضل في المباراة وسعيد للغاية بالتأهل للدور المقبل. و تحدث لوثار ويسلي عن مواجهة المنتخب المصري في الدور نصف النهائي، حيث قال لوثار إن المواجهة ستكون صعبة جدا، مؤكدًا أن المنتخب الكبير قد واجه الفراعنة في