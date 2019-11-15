مصر تستعرض مقترحها بشأن سد النهضة في أول اجتماع فني برعاية أمريكية

١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ م

سد النهضة - أرشيفية

بدأت اليوم الجمعة، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث حول سد النهضة، وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة، والبنك الدولي، وذلك في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكي وحضور رئيس البنك الدولي.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خلال كلمته الافتتاحية بالاجتماع، أن مصر ترحب بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي لأول مرة في هذه المفاوضات.وأضاف عبد العاطي، أن مصر تعول على هذا الاجتماع أهمية كبيرة من أجل الوصول إلى اتفاق حول المسائل الفنية العالقة في تشغيل وملء سد