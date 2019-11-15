إسبانيا تمطر شباك مالطة بسباعية في تصفيات يورو 2020

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٠ م

إسبانيا

أمطر المنتخب الإسباني شباك نظيره المالطي بسباعية نظيفة دون رد في المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء اليوم الجمعة في إطار الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020. سجل أهداف المنتخب الإسباني كلًا من الفارو موراتا في الدقيقة 23، سانتي كازورلا في الدقيقة 41 وفي الشوط الثاني من المباراة سجل باو توريس الهدف الثالث في الدقيقة 62 والهدف الرابع عن طريق بابلو سارابيا في الدقيقية 63، واستمر تسجيل الأهداف وأحرز كل من داني أولمو 69، جيرارد مورينو في الدقيقة 71 وخيسوس نافاز الهدف السابع في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب إسبانيا للنقطة 23 في المركز الأول من المجموعة السادسة والتي تضم كلًا من السويد ورومانيا والنرويج وجزر فاروه، بينما تجمد رصيد منتخب مالطة عند 3 نقاط في المركز الأخير من المجموعة. وفي مباراة أخرى بذات الجولة حقق المنتخب الدنماركي الفوز على نظيره جبل طارق بسداسية نظيفة، حيث