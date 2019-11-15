رياضة

إسبانيا تمطر شباك مالطة بسباعية في تصفيات يورو 2020

تحرير:محمد حسن صيام ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٠ م
إسبانيا
إسبانيا
أمطر المنتخب الإسباني شباك نظيره المالطي بسباعية نظيفة دون رد في المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء اليوم الجمعة في إطار الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020. سجل أهداف المنتخب الإسباني كلًا من الفارو موراتا في الدقيقة 23، سانتي كازورلا في الدقيقة 41 وفي الشوط الثاني من المباراة سجل باو توريس الهدف الثالث في الدقيقة 62 والهدف الرابع عن طريق بابلو سارابيا في الدقيقية 63، واستمر تسجيل الأهداف وأحرز كل من داني أولمو 69، جيرارد مورينو في الدقيقة 71 وخيسوس نافاز الهدف السابع في الدقيقة 85.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب إسبانيا للنقطة 23 في المركز الأول من المجموعة السادسة والتي تضم كلًا من السويد ورومانيا والنرويج وجزر فاروه، بينما تجمد رصيد منتخب مالطة عند 3 نقاط في المركز الأخير من المجموعة. وفي مباراة أخرى بذات الجولة حقق المنتخب الدنماركي الفوز على نظيره جبل طارق بسداسية نظيفة، حيث
اقرأ المزيد
منتخب-تونس

تونس تسحق ليبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

حقق المنتخب التونسي فوزًا كبيرًا على نظيره الليبي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على الملعب الأولمبي برادس في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وظهر فرجاني ساسي، لاعب الزمالك وعلي معلول، لاعب النادي الأهلي في تشكيل المنتخب التونسي أساسيًا وحتى نهاية اللقاء،. وتقدم المنتخب التونسي في النتيجة عن طريق اللاعب وهبي الخزري في الدقيقة 33 من ركلة جزاء تصدى لها حارس ليبيا لترتد أمام أقدام لاعب سانت إيتيان ليضعها في الشباك مُجددًا.
صدمة-مصر-وفرحة جنوب-افريقيا-تصوير سامح-أبو-حسن‎ (7)

هل يكسر منتخب مصر الأولمبي عقدة جنوب أفريقيا؟

ضرب منتخب مصر الأولمبي موعدًا مع نظيره الجنوب إفريقي في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولبياد طوكيو 2020، ومن المقرر إقامة المباراة يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، وذلك بعدما تصدر الفراعنة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، واحتلال منتخب الأولاد المركز الثاني في المجموعة الثانية، بعد تعادلهم، مع الاولمبي النيجيري، سلبيًا في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية.
منتخب-ايطاليا-للشباب‎

إيطاليا تحقق فوزًا سهلًا على البوسنة بتصفيات اليورو

نجح المنتخب الإيطالي في التأكيد علي تأهله، بفوز سهل أمام نظيره البوسنة والهرسك، بثلاثية نظيفة، فى الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2020، والتي أقيمت على ملعب بيلينو بولي، وسجل أهداف الأزوري كلًا من فرانشيسكو أتشيربي فى الدقيقة الـ21 ولورينزو إنيسيني فى الدقيقة الـ37 و أندريا بيلوتي فى الدقيقة الـ52 من عمر المباراة . وبهذا الفوز يحتل المنتخب الإيطالي الصدارة برصيد 27 نقطة (العلامة الكاملة )، ويأتي فنلندا الذى تأهل هو الأخر فى المركز ا الثاني برصيد 18 نقطة .
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب فنلندا (1)

احتفال جنوني من الجماهير بعد تأهل فنلندا لـيورو 2020

نجح المنتخب الفنلندي فى حصد تأهل غالٍ ليورو 2020، لأول مرة في تاريخه، بعد تغلبه علي ليشتنشتاين بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، وسجل أهداف المنتخب الفنلندني جايس تومينان فى الدقيقة الـ21، وتيمو بوكي بواقع هدفين فى الدقيقة الـ64 و الـ 75 من عمر المباراة . ورفع منتخب فنلندا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، ليتأهل رسميا ليورو 2020، فيما توقف رصيد ليشتنشتاين عند نقطتين، في المركز الأخير، فى مجموعة تضم كلًا من إيطاليا(المتصدر) و اليونان و أرمينيا و البوسنة والهرسك .
ايطاليا‎

إسبانيا وإيطاليا في نزهة اليوم بتصفيات اليورو

تتواصل اليوم الجمعة مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما تستقبل إسبانيا نظيرتها مالطا على ملعب رامون دي كارانزا في تمام الساعة 9:45 مساء، وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة السادسة برصيد 20 نقطة، وضمنت التأهل إلى اليورو بالفعل، بينما تتذيل مالطة الترتيب برصيد 3 نقاط. وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل السويد الثانية برصيد 15 نقطة، لمواجهة رومانيا الثالثة برصيد 14 نقطة على ملعب أرينا ناسيونالا في تمام الساعة 9:45 مساء، وتحتاج السويد للفوز لضمان التأهل رسميًّا لليورو.
رونالدو - البرتغال‎

البرتغال تكتسح ليتوانيا في ليلة تألق رونالدو

قاد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو منتخب بلاده نحو تحقيق فوز كبير على نيظره الليتواني بنصف دستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على استاد "الغارفي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، بهذه النتيجة يصل رصيد البرتغال إلى 14 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة التي تضم معهما منتخبات أوكرانيا وصربيا لوكسمبرج.
هاري-كين

إنجلترا تكتسح الجبل الأسود في تصفيات يورو 2020

حقق منتخب إنجلترا فوزًا كبيرًا على نظيره الجبل الأسود بنتيجة (7-0) في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، بهذا الفوز رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 18 نقطة يتصدر بهم ترتيب المجموعة ويقترب من التأهل للبطولة رسميا، بينما تجمد رصيد منتخب الجبل الأسود عند 3 نقاط يحتل بهم المركز الأخير في ترتيب المجموعة التي تضم معهما منتخبات التشيك وكوسوفو وبلغاريا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]