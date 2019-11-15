إيطاليا تحقق فوزًا سهلًا على البوسنة بتصفيات اليورو

تحرير:محمد جمال ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥١ م

منتخب إيطاليا

نجح المنتخب الإيطالي في التأكيد علي تأهله، بفوز سهل أمام نظيره البوسنة والهرسك، بثلاثية نظيفة، فى الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2020، والتي أقيمت على ملعب بيلينو بولي، وسجل أهداف الأزوري كلًا من فرانشيسكو أتشيربي فى الدقيقة الـ21 ولورينزو إنيسيني فى الدقيقة الـ37 و أندريا بيلوتي فى الدقيقة الـ52 من عمر المباراة . وبهذا الفوز يحتل المنتخب الإيطالي الصدارة برصيد 27 نقطة (العلامة الكاملة )، ويأتي فنلندا الذى تأهل هو الأخر فى المركز ا الثاني برصيد 18 نقطة .

وعلي الجانب الاخر تأهل السويد على حساب رومانيا، بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين، ويحتل المنتخب السويدي المركز الثاني رصيد 18 نقطة، بينما يودع رومانيا حلم التأهل بعد وقوعه فى المركز الثالث برصيد 14 نقطة . وعلى الجانب الأخر من نفس الدور فى مواجهات المجموعة الرابعة وضعت سويسرا قدمًا فى طريق التأهل ليورو

وعلي الجانب الاخر تأهل السويد على حساب رومانيا، بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين، ويحتل المنتخب السويدي المركز الثاني رصيد 18 نقطة، بينما يودع رومانيا حلم التأهل بعد وقوعه فى المركز الثالث برصيد 14 نقطة .



وعلى الجانب الأخر من نفس الدور فى مواجهات المجموعة الرابعة وضعت سويسرا قدمًا فى طريق التأهل ليورو 2020 بعد الفوز علي جورجيا بنتيجة هدف نظيف بأقدام سيدريك إيتن فى الدقيقة الـ77، ويحتل المنتخب السويسري المركز الثاني برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة عن الدنمارك المتصدر، بينما يأتي فى المركز الثالث ايرلندا برصيد 12 نقطة، التي مازالت هي الأخري تنافس على التأهل وهو ما ستحسمه الجولة القادمة من التصفيات .