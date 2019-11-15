رياضة

إيطاليا تحقق فوزًا سهلًا على البوسنة بتصفيات اليورو

تحرير:محمد جمال ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥١ م
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
نجح المنتخب الإيطالي في التأكيد علي تأهله، بفوز سهل أمام نظيره البوسنة والهرسك، بثلاثية نظيفة، فى الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2020، والتي أقيمت على ملعب بيلينو بولي، وسجل أهداف الأزوري كلًا من فرانشيسكو أتشيربي فى الدقيقة الـ21 ولورينزو إنيسيني فى الدقيقة الـ37 و أندريا بيلوتي فى الدقيقة الـ52 من عمر المباراة . وبهذا الفوز يحتل المنتخب الإيطالي الصدارة برصيد 27 نقطة (العلامة الكاملة )، ويأتي فنلندا الذى تأهل هو الأخر فى المركز ا الثاني برصيد 18 نقطة .
وعلي الجانب الاخر تأهل السويد على حساب رومانيا، بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين، ويحتل المنتخب السويدي المركز الثاني رصيد 18 نقطة، بينما يودع رومانيا حلم التأهل بعد وقوعه فى المركز الثالث برصيد 14 نقطة . وعلى الجانب الأخر من نفس الدور فى مواجهات المجموعة الرابعة وضعت سويسرا قدمًا فى طريق التأهل ليورو
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تونس تسحق ليبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

حقق المنتخب التونسي فوزًا كبيرًا على نظيره الليبي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على الملعب الأولمبي برادس في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وظهر فرجاني ساسي، لاعب الزمالك وعلي معلول، لاعب النادي الأهلي في تشكيل المنتخب التونسي أساسيًا وحتى نهاية اللقاء،. وتقدم المنتخب التونسي في النتيجة عن طريق اللاعب وهبي الخزري في الدقيقة 33 من ركلة جزاء تصدى لها حارس ليبيا لترتد أمام أقدام لاعب سانت إيتيان ليضعها في الشباك مُجددًا.
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هل يكسر منتخب مصر الأولمبي عقدة جنوب أفريقيا؟

ضرب منتخب مصر الأولمبي موعدًا مع نظيره الجنوب إفريقي في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولبياد طوكيو 2020، ومن المقرر إقامة المباراة يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، وذلك بعدما تصدر الفراعنة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، واحتلال منتخب الأولاد المركز الثاني في المجموعة الثانية، بعد تعادلهم، مع الاولمبي النيجيري، سلبيًا في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية.
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إسبانيا تمطر شباك مالطة بسباعية في تصفيات يورو 2020

أمطر المنتخب الإسباني شباك نظيره المالطي بسباعية نظيفة دون رد في المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء اليوم الجمعة في إطار الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020. سجل أهداف المنتخب الإسباني كلًا من الفارو موراتا في الدقيقة 23، سانتي كازورلا في الدقيقة 41 وفي الشوط الثاني من المباراة سجل باو توريس الهدف الثالث في الدقيقة 62 والهدف الرابع عن طريق بابلو سارابيا في الدقيقية 63، واستمر تسجيل الأهداف وأحرز كل من داني أولمو 69، جيرارد مورينو في الدقيقة 71 وخيسوس نافاز الهدف السابع في الدقيقة 85.
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احتفال جنوني من الجماهير بعد تأهل فنلندا لـيورو 2020

نجح المنتخب الفنلندي فى حصد تأهل غالٍ ليورو 2020، لأول مرة في تاريخه، بعد تغلبه علي ليشتنشتاين بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، وسجل أهداف المنتخب الفنلندني جايس تومينان فى الدقيقة الـ21، وتيمو بوكي بواقع هدفين فى الدقيقة الـ64 و الـ 75 من عمر المباراة . ورفع منتخب فنلندا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، ليتأهل رسميا ليورو 2020، فيما توقف رصيد ليشتنشتاين عند نقطتين، في المركز الأخير، فى مجموعة تضم كلًا من إيطاليا(المتصدر) و اليونان و أرمينيا و البوسنة والهرسك .
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إسبانيا وإيطاليا في نزهة اليوم بتصفيات اليورو

تتواصل اليوم الجمعة مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما تستقبل إسبانيا نظيرتها مالطا على ملعب رامون دي كارانزا في تمام الساعة 9:45 مساء، وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة السادسة برصيد 20 نقطة، وضمنت التأهل إلى اليورو بالفعل، بينما تتذيل مالطة الترتيب برصيد 3 نقاط. وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل السويد الثانية برصيد 15 نقطة، لمواجهة رومانيا الثالثة برصيد 14 نقطة على ملعب أرينا ناسيونالا في تمام الساعة 9:45 مساء، وتحتاج السويد للفوز لضمان التأهل رسميًّا لليورو.
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فايلر يطير لسويسرا.. وعودة دوليي الأهلي إلى القاهرة

يسافر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، إلى مسقط رأسه في سويسرا؛ لقضاء إجازة لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم 7 نوفمبر الجاري. ويقود فايلر حاليا تدريبات الأهلي في المعسكر الخارجي بالإمارات، الذي انطلق الخميس الماضي ويستمر حتى الأربعاء المقبل استعدادا للارتباطات المقبلة على الصعيدين المحلي والإفريقي. وقرر رينيه فايلر صرف النظر عن إقامة مباراة ودية خلال معسكر الفريق في دبي، والاكتفاء بالتدريبات اليومية التي تقام على ملعب شباب أهلي دبي، وتم التنسيق بين الجهاز الفني للأهلي ونظيره بالمنتخب، لتُقرر عودة الدوليين صباح اليوم.
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العثور على جثة «حلاق رونالدو» في سويسرا

توفي مصفف الشعر البرتغالي الشهير، ريكاردو ماركيز فيريرا، بعد أن تعرض للطعن حتى الموت، أمس السبت، بأحد فنادق مدينة زيوريخ السويسرية، وعثرت عاملة نظافة في الفندق على جثة الحلاق البرتغالي ملقاة على فراش النوم، وعلى الجثة آثار عدة طعنات متفرقة أدت إلى موته، وذلك وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، وبدأت السلطات السويسرية تحقيقاتها للكشف عن قاتل مصفف الشعر. وكان مصفف الشعر البرتغالي الملقب بـ"Caju"، يعيش في زيوريخ منذ العامين الماضيين ويقيم منذ أسبوع تقريبا في نفس الفندق الذي قتل فيه.
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