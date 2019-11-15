هل يكسر منتخب مصر الأولمبي عقدة جنوب أفريقيا؟

تحرير:أحمد سعيد ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م

جنوب إفريقيا

ضرب منتخب مصر الأولمبي موعدًا مع نظيره الجنوب إفريقي في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولبياد طوكيو 2020، ومن المقرر إقامة المباراة يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، وذلك بعدما تصدر الفراعنة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، واحتلال منتخب الأولاد المركز الثاني في المجموعة الثانية، بعد تعادلهم، مع الاولمبي النيجيري، سلبيًا في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية.

لتتكرر من جديد المواجهات بين البلدين سواء على صعيد المنتخبات الأولى و الشباب وحتى على صعيد الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية بعد أن أصبحت الفرق الجنوب أفريقية بمثابة العقدة لنظيرتها المصرية سواء على صعيد الاندية أو المنتخبات خلال البطولات القارية. منتخب مصر الأولمبي واجه المنتخب الجنوب إفريقي وديًا