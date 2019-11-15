هل يكسر منتخب مصر الأولمبي عقدة جنوب أفريقيا؟
تحرير:أحمد سعيد
١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م
جنوب إفريقيا
ضرب منتخب مصر الأولمبي موعدًا مع نظيره الجنوب إفريقي في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولبياد طوكيو 2020، ومن المقرر إقامة المباراة يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، وذلك بعدما تصدر الفراعنة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، واحتلال منتخب الأولاد المركز الثاني في المجموعة الثانية، بعد تعادلهم، مع الاولمبي النيجيري، سلبيًا في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية.
لتتكرر من جديد المواجهات بين البلدين سواء على صعيد المنتخبات الأولى و الشباب وحتى على صعيد الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية بعد أن أصبحت الفرق الجنوب أفريقية بمثابة العقدة لنظيرتها المصرية سواء على صعيد الاندية أو المنتخبات خلال البطولات القارية.
منتخب مصر الأولمبي واجه المنتخب الجنوب إفريقي وديًا
لتتكرر من جديد المواجهات بين البلدين سواء على صعيد المنتخبات الأولى و الشباب وحتى على صعيد الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية بعد أن أصبحت الفرق الجنوب أفريقية بمثابة العقدة لنظيرتها المصرية سواء على صعيد الاندية أو المنتخبات خلال البطولات القارية.
منتخب مصر الأولمبي واجه المنتخب الجنوب إفريقي وديًا في إطار الاستعداد للبطولة الجارية، وتقابل المنتخبين مرتين الأولى كانت المباراة من ثلاثة أشواط كلا منهم 30 دقيقة، وانتهت بالتعادل 1-1، والمباراة الثانية فاز الفراعنة بهدف دون رد.
جنوب إفريقيا نجحت في إقصاء الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت على أرض مصر من دور الـ16 بعد الخسارة بهدف دون رد، بالرغم من حصول مصر على العلامة الكاملة في مجموعتها والفوز في المباريات الثلاثة وحصد الـ9 نقاط.
كما جنوب إفريقيا شكلت عقدة للمصريين لكن هذه المرة عن طريق الأندية، حيث أطاح صن داونز الجنوب أفريقي بنظيره الأهلي من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية، بعد الفوز بخماسية نظيفة ذهابًا، قبل أن يحقق بطل مصر الفوز إيابًا بهدف دون رد، ليودع البطولة بمجموع المباراتين 5-1.
صن داونز الجنوب إفريقي أيضًا مثل عقدة أمام الزمالك، بعد أن فشل الأبيض في تحقيق الفوز عليهم في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية موسم 2016-2016، وخسر مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-1 و1-0.
ووصل الفريقين في نفس النسخة إلى المباراة النهائية، وفاز صن داونز في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، بينما فاز الزمالك إيابًا بهدف دون رد، ليتوج الفريق الجنوب أفريقي باللقب الأول في تاريخهم.