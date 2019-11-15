رياضة

هل يكسر منتخب مصر الأولمبي عقدة جنوب أفريقيا؟

تحرير:أحمد سعيد ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م
جنوب إفريقيا
جنوب إفريقيا
ضرب منتخب مصر الأولمبي موعدًا مع نظيره الجنوب إفريقي في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولبياد طوكيو 2020، ومن المقرر إقامة المباراة يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، وذلك بعدما تصدر الفراعنة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، واحتلال منتخب الأولاد المركز الثاني في المجموعة الثانية، بعد تعادلهم، مع الاولمبي النيجيري، سلبيًا في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية.
لتتكرر من جديد المواجهات بين البلدين سواء على صعيد المنتخبات الأولى و الشباب وحتى على صعيد الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية بعد أن أصبحت الفرق الجنوب أفريقية بمثابة العقدة لنظيرتها المصرية سواء على صعيد الاندية أو المنتخبات خلال البطولات القارية. منتخب مصر الأولمبي واجه المنتخب الجنوب إفريقي وديًا
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منتخب-تونس

تونس تسحق ليبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

حقق المنتخب التونسي فوزًا كبيرًا على نظيره الليبي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على الملعب الأولمبي برادس في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وظهر فرجاني ساسي، لاعب الزمالك وعلي معلول، لاعب النادي الأهلي في تشكيل المنتخب التونسي أساسيًا وحتى نهاية اللقاء،. وتقدم المنتخب التونسي في النتيجة عن طريق اللاعب وهبي الخزري في الدقيقة 33 من ركلة جزاء تصدى لها حارس ليبيا لترتد أمام أقدام لاعب سانت إيتيان ليضعها في الشباك مُجددًا.
منتخب-ايطاليا-للشباب‎

إيطاليا تحقق فوزًا سهلًا على البوسنة بتصفيات اليورو

نجح المنتخب الإيطالي في التأكيد علي تأهله، بفوز سهل أمام نظيره البوسنة والهرسك، بثلاثية نظيفة، فى الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2020، والتي أقيمت على ملعب بيلينو بولي، وسجل أهداف الأزوري كلًا من فرانشيسكو أتشيربي فى الدقيقة الـ21 ولورينزو إنيسيني فى الدقيقة الـ37 و أندريا بيلوتي فى الدقيقة الـ52 من عمر المباراة . وبهذا الفوز يحتل المنتخب الإيطالي الصدارة برصيد 27 نقطة (العلامة الكاملة )، ويأتي فنلندا الذى تأهل هو الأخر فى المركز ا الثاني برصيد 18 نقطة .
اسبانيا‎

إسبانيا تمطر شباك مالطة بسباعية في تصفيات يورو 2020

أمطر المنتخب الإسباني شباك نظيره المالطي بسباعية نظيفة دون رد في المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء اليوم الجمعة في إطار الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020. سجل أهداف المنتخب الإسباني كلًا من الفارو موراتا في الدقيقة 23، سانتي كازورلا في الدقيقة 41 وفي الشوط الثاني من المباراة سجل باو توريس الهدف الثالث في الدقيقة 62 والهدف الرابع عن طريق بابلو سارابيا في الدقيقية 63، واستمر تسجيل الأهداف وأحرز كل من داني أولمو 69، جيرارد مورينو في الدقيقة 71 وخيسوس نافاز الهدف السابع في الدقيقة 85.
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منتخب مصر الأولمبي (3)

كاف يعلن موافقته على 5 استبدالات في قوائم 4 منتخبات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، موافقته على 4 استبدالات في قوائم منتخبات غانا وكوت ديفوار ومصر وجنوب إفريقيا، وفقا لقواعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تنطلق في مصر. وذكر الموقع الرسمي لـ"كاف" أنه وافق على تسجيل الثنائي ناصر منسي ومحمد صادق في قائمة منتخب مصر بدلا من الثنائي المصاب طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي، كما وافق على خروج باكاماني وانضمام كيليتسو ماكجالوا في قائمة منتخب جنوب إفريقيا بسبب الإصابة التي يعاني منها لاعب الأهلي السابق في الكاحل.
اشتباكات- سلة -الأهلي -و الزمالك‎ (2)

مجلس إدارة الأهلي يدرس التصعيد ضد اتحاد السلة

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه القادم والمقرر له السبت المقبل اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية بعد العقوبات التي أصدرتها لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة السلة على خلفية مباراة الأهلي والزمالك في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر. وشهدت المباراة العديد من الأحداث المؤسفة بعد نهايتها بسبب قيام "إيهاب أمين" لاعب الأهلى بتمرير الكرة بين أقدام لاعب الزمالك، وهو الأمر الذى لم يتقبله لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفنى وتحولت الصالة المغطاة إلى ساحة اشتباك بين اللاعبين.
الجبلاية - اتحاد الكرة (4)

اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري الجديد

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة من الجولتين الرابعة والخامسة إضافة إلى الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز، وصرح الزناتي بأن هذا الإعلان الجديد يمثل المرحلة الأولى من إعادة تنظيم مواعيد المسابقة المحلية، حيث ستكون المرحلة الثانية على المباريات في ضوء تحديد ملاعب دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية التي يشارك فيها كل من بيراميدز والمصري البورسعيدي، الذي لم تُجْرَ قرعته بعد، وما إذا كانت داخل أو خارج البلاد.
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

الزمالك يفوز على الأهلي في أزمة «تأجيل القمة»

أخيرًا أسدل الاتحاد المصري لكرة القدم الستار عن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى رفض مسؤولي القلعة الحمراء خوض أي مباراة قبل خوض القمة في المقام الأول ثم يأتي بعدها تسلسل المباريات كما هو محدد سلفًا في جدول المسابقة والذي تم الإعلان عنه قبل انطلاق المسابقة المحلية. وأصدر الجبلاية بيانًا ملخصه هو تأجيل الدوري إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا وتأجيل مباراة القمة لنهاية الدور الأول واستكمال المسابقة بشكل طبيعي وفقًا للمباريات المحددة من قبل في قرعة المسابقة.
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