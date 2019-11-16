تونس تسحق ليبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ ص

منتخب تونس

حقق المنتخب التونسي فوزًا كبيرًا على نظيره الليبي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على الملعب الأولمبي برادس في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وظهر فرجاني ساسي، لاعب الزمالك وعلي معلول، لاعب النادي الأهلي في تشكيل المنتخب التونسي أساسيًا وحتى نهاية اللقاء،. وتقدم المنتخب التونسي في النتيجة عن طريق اللاعب وهبي الخزري في الدقيقة 33 من ركلة جزاء تصدى لها حارس ليبيا لترتد أمام أقدام لاعب سانت إيتيان ليضعها في الشباك مُجددًا.

وفي الدقيقة 41 نجح سيف الدين خاوي في إحراز الهدف الثاني للمنتخب التونسي بعد تمريرة ذكية من يوسف المساكني صوبها خاوي مباشرةً في المرمى، وقبل ثواني من انتهاء أحداث الشوط الأول نجح المنتخب الليبي في تقليص الفارق عن طريق اللاعب حمد الهوني. وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة المنتخب التونسي على مجريات اللقاء،