رياضة

تونس تسحق ليبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

تحرير:أحمد سعيد ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ ص
منتخب تونس
منتخب تونس
حقق المنتخب التونسي فوزًا كبيرًا على نظيره الليبي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على الملعب الأولمبي برادس في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وظهر فرجاني ساسي، لاعب الزمالك وعلي معلول، لاعب النادي الأهلي في تشكيل المنتخب التونسي أساسيًا وحتى نهاية اللقاء،. وتقدم المنتخب التونسي في النتيجة عن طريق اللاعب وهبي الخزري في الدقيقة 33 من ركلة جزاء تصدى لها حارس ليبيا لترتد أمام أقدام لاعب سانت إيتيان ليضعها في الشباك مُجددًا.
وفي الدقيقة 41 نجح سيف الدين خاوي في إحراز الهدف الثاني للمنتخب التونسي بعد تمريرة ذكية من يوسف المساكني صوبها خاوي مباشرةً في المرمى، وقبل ثواني من انتهاء أحداث الشوط الأول نجح المنتخب الليبي في تقليص الفارق عن طريق اللاعب حمد الهوني. وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة المنتخب التونسي على مجريات اللقاء،
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هل يكسر منتخب مصر الأولمبي عقدة جنوب أفريقيا؟

ضرب منتخب مصر الأولمبي موعدًا مع نظيره الجنوب إفريقي في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولبياد طوكيو 2020، ومن المقرر إقامة المباراة يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، وذلك بعدما تصدر الفراعنة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، واحتلال منتخب الأولاد المركز الثاني في المجموعة الثانية، بعد تعادلهم، مع الاولمبي النيجيري، سلبيًا في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية.
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إيطاليا تحقق فوزًا سهلًا على البوسنة بتصفيات اليورو

نجح المنتخب الإيطالي في التأكيد علي تأهله، بفوز سهل أمام نظيره البوسنة والهرسك، بثلاثية نظيفة، فى الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2020، والتي أقيمت على ملعب بيلينو بولي، وسجل أهداف الأزوري كلًا من فرانشيسكو أتشيربي فى الدقيقة الـ21 ولورينزو إنيسيني فى الدقيقة الـ37 و أندريا بيلوتي فى الدقيقة الـ52 من عمر المباراة . وبهذا الفوز يحتل المنتخب الإيطالي الصدارة برصيد 27 نقطة (العلامة الكاملة )، ويأتي فنلندا الذى تأهل هو الأخر فى المركز ا الثاني برصيد 18 نقطة .
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إسبانيا تمطر شباك مالطة بسباعية في تصفيات يورو 2020

أمطر المنتخب الإسباني شباك نظيره المالطي بسباعية نظيفة دون رد في المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء اليوم الجمعة في إطار الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020. سجل أهداف المنتخب الإسباني كلًا من الفارو موراتا في الدقيقة 23، سانتي كازورلا في الدقيقة 41 وفي الشوط الثاني من المباراة سجل باو توريس الهدف الثالث في الدقيقة 62 والهدف الرابع عن طريق بابلو سارابيا في الدقيقية 63، واستمر تسجيل الأهداف وأحرز كل من داني أولمو 69، جيرارد مورينو في الدقيقة 71 وخيسوس نافاز الهدف السابع في الدقيقة 85.
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علي معلول: وجود البنزرتي يصعب مواجهة ليبيا

أكد على معلول ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب تونس على أن مباراة ليبيا في مستهل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 صعبة خاصة مع مواجهة المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي، وقال معلول لموقع "foot24" التونسي: "هذه المقابلة مهمة جدًا لمنتخب تونس، ستكون مباراة صعبة ضد منتخب يعرف كل شيء عنا، لأننا لعبنا سويا كثيرا السنوات الماضية ولديهم مدرب تونسي". ويواجه منتخب تونس نظيره الليبي، يوم الجمعة القادمة، في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.
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فرجاني ساسي يكشف حقيقة خلافه مع فوزي البنزرتي

كشف التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك ومنتخب تونس، حقيقة الخلافات بينه وبين فوزي البنزرتي المدير الفني الحالي لمنتخب ليبيا والسابق لنسور قرطاج، جاء ذلك في تصريحات إلى موقع "foot24" التونسي، قائلًا: "نسير خطوة بخطوة وإن شاء الله تكون بداية مماثلة لتتويجنا في 2004.. وصلنا نصف النهائي و حققنا إنجازا في البطولة السابقة، وكان طموحنا نحقق أكثر لكن ظروف كثيرة تسببت في عدم وصولنا للنهائي، نشعر بالمسؤولية بسبب تطلعات الشعب التونسي، ونحتاج لتقديم مباريات كبيرة والبداية ضد ليبيا لأن أي مباراة مع منتخب عربي تكون ديربي".
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ثلاثي الدوري المصري في قائمة تونس استعدادًا للتصفيات

أعلن المنذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس الأول لكرة القدم، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره المنتخب الليبي في الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب رادس، قبل أن يرحل لمواجهة غينيا الاستوائية في التاسع عشر من نفس الشهر، ضمن مواجهات الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى منافسات بطولة أمم إفريقيا التي تقام في الكاميرون 2021، وشهدت القائمة وجود علي معلول ظهير أيسر الأهلي وحمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك وفرجاني ساسي لاعب وسط الفارس الأبيض.
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علي معلول: لن أرحل من الأهلي إلا بالطرق الشرعية

تحدث علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تجربته وطموحاته مع الفريق وعلاقته بزملائه في الفريق ورؤيته لتجربة فايلر المدير الفني وتقييمه للمعسكر الأخير بالإمارات وغيرها من التفاصيل المهمة التي كشف عنها. في البداية، قال معلول إن معسكر الفريق بالإمارات كان جيدًا للغاية وحقق الأهداف المنشودة منه وأهمها تقارب اللاعبين وانسجامهم مع بعضهم البعض وتجربة العديد من الملامح الفنية وفقا لرؤية فايلر، ونتائج المعسكر ستنعكس على المستوى البدني والفني للفريق في الفترة المقبلة.
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