مصرع شخص وإصابة 10 في تصادم سيارة وأتوبيس بأسوان

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ ص

حادث مروري - أرشيفية

وقع حادث تصادم الليلة بين سيارة وأوتوبيس على طريق أبوسمبل الدولى جنوب أسوان، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، وتلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالأسمنت وأتوبيس نقل، على طريق أسوان أبوسمبل الدولى، بالقرب من الكيلو 80. وبانتقال القيادات الأمنية إلى موقع الحادث تبين مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

يذكر أن شخصا لقي مصرعه وأصيب 17 آخرين الجمعة، إثر انقلاب أتوبيس نقل عام أمام قرية الخيال طريق "طنطا - المحلة"، وتم نقلهم إلى المستشفيات الجامعية بطنطا. وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية. وتلقى إخطارا من مأمور مركز طنطا، بحادث انقلاب أتوبيس نقل عام بأرض زراعية على طريق "طنطا - المحلة" بالقرب من