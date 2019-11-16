جريمة

مصرع شخص وإصابة 10 في تصادم سيارة وأتوبيس بأسوان

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ ص
حادث مروري - أرشيفية
حادث مروري - أرشيفية
وقع حادث تصادم الليلة بين سيارة وأوتوبيس على طريق أبوسمبل الدولى جنوب أسوان، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، وتلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالأسمنت وأتوبيس نقل، على طريق أسوان أبوسمبل الدولى، بالقرب من الكيلو 80. وبانتقال القيادات الأمنية إلى موقع الحادث تبين مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم.
يذكر أن شخصا لقي مصرعه وأصيب 17 آخرين الجمعة، إثر انقلاب أتوبيس نقل عام أمام قرية الخيال طريق "طنطا - المحلة"، وتم نقلهم إلى المستشفيات الجامعية بطنطا. وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية. وتلقى إخطارا من مأمور مركز طنطا، بحادث انقلاب أتوبيس نقل عام بأرض زراعية على طريق "طنطا - المحلة" بالقرب من
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اشارة-مرور (2)

ضبط 4179 مخالفة مرورية و9 سائقين «مساطيل» في الجيزة

أعد ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسة في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف و179 مخالفة مرورية متنوعة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ضبط 29 تاجر مخدرات في حملة الـ24 ساعة بالجيزة

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
بائعة-خبز-أرشيفية

مباحث التموين تضبط 32 مخبزا مخالفا في الجيزة

حملات تموينية مكبرة على مدى الساعة نفذها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
منطقه-الاهرامات

الشرطة تتصدى للباعة الجائلين في المنطقة الأثرية

وجهت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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حريق (2)

حريق هائل بسبب تسريب بخط بترول وقطع الكهرباء عن إيتاي البارود

اشتعلت النيران في ترعة عزبة المسامير بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم، بعد تسرب مواد بترولية من كسر خط أنابيب شركة طنطا للبترول بالمجاري المائية، ووصلت قوات الحماية المدنية للموقع لمحاولة السيطرة على ألسنة النيران ومنع امتدادها، وذلك بعد وصول إخطار من الأهالي إلى الحماية المدنية بالمحافظة، الذين سيطرت عليهم حالة رعب شديدة، حيث أدى الحريق إلى ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة في سماء المنطقة، ولم يسفر الحريق عن وقوع وفيات أو أي إصابات حتى الآن، وقطعت شركة الكهرباء التيار الكهربائي عن غرب مدينة إيتاي البارود كإجراء احترازي.
جثه-في-ارض-زراعيه (5)

جثة على حافة ترعة تكشف عصابة تنقيب عن الآثار بأسوان

جثة رجل خمسيني ملقاة على حافة ترعة "شعيت" الواقعة بقرية وادي العرب بدائرة مركز نصر النوبة أقصى صعيد مصر "أسوان"، شكلت لغزا محيرا عكف رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان على فك طلاسمه تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى كان ينقب عن الآثار بمنزل فى قرية المضيق بالاشتراك مع آخرين، وعندما تُوفي، خشية افتضاح أمرهم قرروا التخلص من جثته فى مكان العثور عليها، حيث كشفت أجهزة الأمن المستور.
الاهرامات

ضباط 5 إدارات يتصدون لمضايقات سياح الأهرامات

وجهت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن الجيزة يداهم بؤر السلاح والكيف ويضبط 70 متهما

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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