هولندا تبحث عن التأهل لليورو أمام إيرلندا الشمالية

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص

هولندا

تتواصل اليوم السبت مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما يستقبل منتخب إيرلندا الشمالية نظيره الهولندي على ملعب ويندسور بارك في تمام الساعة 9:45 مساء، وتحتل هولندا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، بينما تتواجد إيرلندا الشمالية في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، وفي حال حققت هولندا الانتصار فستضمن التأهل رسميًا لليورو، وضمن مباريات نفس المجموعة، تستقبل ألمانيا الثانية برصيد 15 نقطة منتخب روسيا البيضاء الرابع برصيد 4 نقاط على ملعب بروسيا بارك في تمام الساعة 9:45 مساء، وضمنت روسيا البيضاء المشاركة في الملحق.

وفي المجموعة الخامسة، ترحل ويلز الرابعة برصيد 8 نقاط لمواجهة أذربيجان الخامسة برصيد نقطة واحدة على ملعب باكسيل أرسنا في تمام الساعة السابعة مساء، كما تستقبل كرواتيا المتصدرة برصيد 14 نقطة نظيرتها سلوفاكيا الثالثة برصيد 10 نقاط على ملعب ريوجيفيكا في تمام الساعة 9:45 مساء. وفي المجموعة التاسعة تستقبل