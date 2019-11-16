شبورة صباحا برودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

تحرير:التحرير ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة غداالصغرى العظمىالقاهرة 19 26شبين الكوم 18 26طنطا 18 26دمنهور 18 26الإسكندرية 19 26بلطيم 20 25مطروح 17 25السلوم 16 24سيوة 11 24بورسعيد 21 25دمياط 20 26الزقازيق 19 27الاسماعيلية 17 28السويس 18 26العريش 16 26رفح 15 26رأس سدر 19 26نخل 11 25نويبع 22 26طابا 19 25كاترين 09 20الطور 21

درجات الحرارة المتوقعة غدا

الصغرى العظمى

القاهرة 19 26

شبين الكوم 18 26

طنطا 18 26

دمنهور 18 26

الإسكندرية 19 26

بلطيم 20 25

مطروح 17 25

السلوم 16 24

سيوة 11 24

بورسعيد 21 25

دمياط 20 26

الزقازيق 19 27

الاسماعيلية 17 28

السويس 18 26

العريش 16 26

رفح 15 26

رأس سدر 19 26

نخل 11 25

نويبع 22 26

طابا 19 25

كاترين 09 20

الطور 21 28

شرم الشيخ 22 29

الغردقة 21 28

مرسى علم 21 28

الفيوم 18 26

بنى سويف 18 26

المنيا 15 26

أسيوط 16 27

سوهاج 16 28

قنا 17 31

الأقصر 18 28

أسوان 19 29

أبوسمبل 18 28

الوادى الجديد 18 27

شلاتين 21 28

ابو رماد 21 28

حلايب 22 26

رأس حدربة 22 26







