رياضة

كوت ديفوار تستقبل النيجر في تصفيات الكان

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص
كوت ديفوار
كوت ديفوار
تتواصل اليوم السبت مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى النسخة رقم 33 من كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون عام 2021، وتستقبل كوت ديفوار نظيرتها النيجر في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الـ12، والتي تضم إلى جانبهما أيضًا كل من مدغشقر وأثيوبيا، وسبق وأن تواجه المنتخبان من قبل في 18 مباراة سابقة، حققت خلالها كوت ديفوار الانتصار في 13 مباراة وتعادلت في لقاءين وخسرت 3 مواجهات أخرى.
وسبق وأن شاركت كوت ديفوار في كأس الأمم 23 مرة من قبل، وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب مرتين في عام 1992 بالسنغال وفي غينيا الإستوائية في عام 2015، أما النيجر فشاركت مرتين في 2012 بغينيا الإستوائية والجابون وفي 2013 بجنوب إفريقيا، وودعت البطولتين من دور المجموعات. وضمن مباريات نفس المجموعة تستقبل
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المغرب-و كوت ديفوار (3)

خليلوزيتش: مستعد لتقبل النقد.. وأتمنى المساندة

رفض البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، لوم لاعبيه عقب التعادل السلبي المفاجئ مع الضيف الموريتاني، في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون. وأضاف مدرب منتخب المغرب: "لو سجلنا هدفا لتغيرت المباراة، لكننا سقطنا في فخ التسرع والضغط، لأن اللاعبين أرادوا التسجيل بأي ثمن". وواصل وحيد خليلوزيتش صاحب الـ67 عامًا: "كنا نعول على انطلاقة مثالية أمام موريتانيا بتحقيق الانتصار، للأسف لم نوفق، وهذا يصعب علينا المهام أكثر".
خليلوزيتش

مدرب المغرب عن التعادل مع موريتانيا: ليس لدينا ميسي

رفض وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، لوم لاعبيه عقب التعادل السلبي المفاجئ مع الضيف الموريتاني، في مستهل تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021. وقال خليلوزيتش، مبررا العقم الهجومي: "لقد سخرت أفضل اللاعبين من أجل التسجيل، لو كان لدينا ميسي لاستدعيته، للأسف لا يوجد.. زياش يسجل من محاولة أو محاولتين مع أياكس، الأمر اختلف هنا بالنسبة له، وهذا يثير حيرتي بالفعل". وأضاف مدرب المغرب: "لقد كنت مهاجما، وأعلم جيدا أن هذا سيئ للغاية، لكني تابعت كيف ضاعت علينا العديد من الفرص السهلة، والنتيجة بالفعل محبطة، لكن لا لوم على اللاعبين في المجمل".
رونالدو‎

رونالدو يتطلع للمئوية أمام لوكسمبورج

يتطلع المنتخب البرتغالي غدًا الأحد، لحسم التأهل رسميا إلى يورو 2020، وذلك عندما يحل ضيفًا على منتخب لوكسمبورج، ولكن كريستيانو رونالدو قائد وهداف المنتخب البرتغالي سيكون لديه العديد من الأهداف التي يسعى لتحقيقها رافعا شعار "كل شيء أو لا شيء"، ولكن أهداف رونالدو (34 عاما) من المباراة لن تقتصر على الفوز في المباراة وحسم بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 التي يسعى مع فريقه للدفاع عن لقبهما القاري من خلالها بعد الفوز بالنسخة الماضية عام 2016 بفرنسا.
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جنوب إفريقيا - كوت ديفوار (2)

جنوب إفريقيا يفوز على كوت ديفوار ويتصدر المجموعة

حقق منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي فوزًا غاليًا على نظيره الإيفواري، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد السلام الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ونجح المنتخب الجنوب إفريقي في السيطرة على معظم أوقات المباراة وكان الأكثر خطورة، حتى نجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 79 من ركلة ثابتة رائعة. وارتفع رصيد جنوب إفريقيا إلى النقطة الرابعة، أمام كوت ديفوار بثلاث نقاط، ثم زامبيا بنقطة واحدة ونيجيريا بدون رصيد قبل مواجهتهما في وقت لاحق من مساء اليوم.
نيجيريا - كوت ديفوار

كوت ديفوار تفوز على نيجيريا في بطولة إفريقيا

حقق منتخب كوت ديفوار الأولمبي فوزا ثمينا على المنتخب النيجيري، بهدف نظيف، جاء عن طريق سيلاس جناكا من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، بقيادة الحكم الدولي المصري محمد معروف، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي تقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ليرفع منتخب الأفيال رصيده إلى ثلاث نقاط، في الصدارة، إلى حين انتهاء المباراة الأخرى في المجموعة، والتي تجمع بين زامبيا وجنوب إفريقيا.
نيجيريا

نيجيريا تستهل حملة الدفاع عن لقبها أمام كوت ديفوار

يحتضن استاد السلام، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء منتخب نيجيريا أمام كوت ديفوار، ويديرها تحكيميا الحكم الدولي المصري محمد معروف عيد، ويعاونه الثنائي يوسف البساطى وفيرمينو باسافيم، بينما سيكون سوليمان أحمد دجمال حكما رابعا، وذلك ضمن مواجهات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد.
منتخب مصر الأولمبي

حازم إمام: «المنتخب مبيعرفش يلعب كرة»

انتقد حازم إمام نجم الزمالك السابق، الأداء الذي ظهر به المنتخب الأولمبي في مباراته أمام مالي والتي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ليتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وفشل المنتخب المالي في حصد أي نقاط، فيما يواجه المنتخب الكاميروني نظيره الغاني في ثاني مباريات المجموعة.
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