كوت ديفوار تستقبل النيجر في تصفيات الكان

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص

كوت ديفوار

تتواصل اليوم السبت مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى النسخة رقم 33 من كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون عام 2021، وتستقبل كوت ديفوار نظيرتها النيجر في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الـ12، والتي تضم إلى جانبهما أيضًا كل من مدغشقر وأثيوبيا، وسبق وأن تواجه المنتخبان من قبل في 18 مباراة سابقة، حققت خلالها كوت ديفوار الانتصار في 13 مباراة وتعادلت في لقاءين وخسرت 3 مواجهات أخرى.

وسبق وأن شاركت كوت ديفوار في كأس الأمم 23 مرة من قبل، وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب مرتين في عام 1992 بالسنغال وفي غينيا الإستوائية في عام 2015، أما النيجر فشاركت مرتين في 2012 بغينيا الإستوائية والجابون وفي 2013 بجنوب إفريقيا، وودعت البطولتين من دور المجموعات. وضمن مباريات نفس المجموعة تستقبل

وسبق وأن شاركت كوت ديفوار في كأس الأمم 23 مرة من قبل، وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب مرتين في عام 1992 بالسنغال وفي غينيا الإستوائية في عام 2015، أما النيجر فشاركت مرتين في 2012 بغينيا الإستوائية والجابون وفي 2013 بجنوب إفريقيا، وودعت البطولتين من دور المجموعات.



وضمن مباريات نفس المجموعة تستقبل مدغشقر نظيرتها إثيوبيبا على ملعب ماهاماسينا في تمام الساعة الثالثة عصرًا.



وشاركت إثيوبيبا في كأس الأمم 10 مرات من قبل، وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب على أرضها في عام 1962، بينما لم تشارك مدغشقر سوى في بطولة واحدة، وكانت النسخة الماضية في مصر وودعت من ربع النهائي.



وتواجه المنتخبان مرتين فقط من قبل، وحققت إثيوبيبا الانتصار في اللقاءين.