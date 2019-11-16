طائرات الاحتلال تجدد قصفها لمواقع المقاومة الفلسطينية بغزة

تحرير:أ.ش.أ ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص

غزة

جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت قصفها لمواقع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة بعد توقف لنحو 24 ساعة. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات مروحية إسرائيلية أطلقت 8 صواريخ على الأقل صوب موقع يتبع للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأغارت طائرات الاحتلال مجددا على نفس الموقع بعد عدة دقائق دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، كما قصفت موقعا لكتائب القسام وثالثا يتبع للشرطة البحرية.

وجاء القصف الإسرائيلي بعد عدة ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف مدينة بئر السبع.كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أمس الأول أن حصيلة شهداء غزة في العدوان الإسرائيلي الذي بدأ فجر الثلاثاء الماضي بلغت حتى صباح الخميس 34 شهيدا بينهم 8 أطفال و3 سيدات، فيما بلغت حصيلة المصابين 111 جريحا