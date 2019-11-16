ساقط بالشارع.. حراك لبنان يرفض رئاسة الصفدي للحكومة

قام محتجون في بيروت بالتظاهر أمام منزل الوزير اللبناني السابق محمد الصفدي المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة، ورفض المحتجون من أمام منزله تكليفه بتشكيل الحكومة

تحرير:وفاء بسيوني ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص

"محمد الصفدي" اسم ذاع صيته في لبنان خلال اليومين الماضيين، بعد أن أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في حكومة تصريف الأعمال أن الوزير السابق محمد الصفدي وافق على تولي منصب رئيس الحكومة. مصادر مقربة من رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري، أفادت أيضا في وقت سابق أن هناك توافقا بين "تيار المستقبل" و"حزب الله" على تسمية الصفدي رئيسا للحكومة. وجاء التوافق على اختيار الصفدي خلال اجتماع عقد الخميس، بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري وممثلين عن جماعة حزب الله التي تدعمها إيران وحليفتها حركة أمل.

الشخص المناسب باسيل أعرب عن اعتقاده بأنه الشخص المناسب لهذه المرحلة، وقال لقناة "إم تي في" اللبنانية إن "اسم الصفدي طرح منذ فترة طويلة، تماما كما طرحت شخصيا عددا كبيرا من الأسماء، وأحيانا بناء على طلب رئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان متجاوبا بشكل دائم، وبعض هذه الأسماء تعمل خارج لبنان، إلا أن الثنائي

الشخص المناسب

باسيل أعرب عن اعتقاده بأنه الشخص المناسب لهذه المرحلة، وقال لقناة "إم تي في" اللبنانية إن "اسم الصفدي طرح منذ فترة طويلة، تماما كما طرحت شخصيا عددا كبيرا من الأسماء، وأحيانا بناء على طلب رئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان متجاوبا بشكل دائم، وبعض هذه الأسماء تعمل خارج لبنان، إلا أن الثنائي الشيعي تحفظ على الأسماء التي لا يعرفها جيدا".

وأكد باسيل أن "هذه المرحلة تحتاج إلى شخصية تعرف الدولة جيدا، والصفدي سبق أن تولى أكثر من حقيبة وزارية ولم تكن عليه أي شبهة فساد في المهام الرسمية التي مارسها، مؤكدا أنه يجد الصفدي "كشخصية مناسبة لهذه المرحلة".

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وأضاف باسيل: "أؤكد أننا تواصلنا مع الوزير الصفدي وهو وافق على تولي رئاسة الحكومة في حال حظي اسمه بموافقة القوى السياسية الأساسية المشاركة في الحكومة".





وتابع:"إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، يفترض أن تبدأ الاستشارات يوم الإثنين، ليسمى الصفدي في ختامها، وإلا سنبقى في دائرة المراوحة بانتظار الاتفاق على اسم رئيس الحكومة".

وستواجه الحكومة المقبلة تحديات جسيمة، إذ يتحتم عليها الحصول على دعم مالي دولي ينظر إليه على أنه ضروري لتخفيف الأزمة الاقتصادية والتعامل مع التحدي الذي تمثله حركة احتجاجية واسعة النطاق.

غير مرحب به

وفي الوقت الذي أكد باسيل أنه الشخص المناسب، لاقى الصفدي حالة من الرفض بين الحراك المستمر منذ شهر، فقد أثارت تسمية محمد الصفدي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة غضب المحتجين ممن يعتصمون ضد "الفساد" منذ أكتوبر 2019، باعتباره أحد رموز الحكومة السابقة، وبرز اسمه في عدة قضايا فساد مالية.



وقام محتجون في بيروت بالتظاهر أمام منزل الوزير اللبناني السابق محمد الصفدي المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة ، ورفض المحتجون من أمام منزل الصفدي تكليفه بتشكيل الحكومة.

وجاء اسم محمد الصفدي ضمن الرموز التي سعى المحتجون اللبنانيون إلى إقصائها عن الحياة السياسية.





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وفور انتشار أنباء اختيار الصفدي كرئيس وزراء مقبل، اشتعلت المنصات الإلكترونية بتغريدات لنشطاء لبنانيين عبروا عن رفضهم، وذلك امتدادا لشعار الاحتجاجات اللبنانية الأبرز "كلن يعني كلن"، متسائلين حول إن كانت تسميته مناورة سياسية لا غير، كما نشر العديد من الناشطين وتبادلوا قائمة تهم فساد لاحقت الصفدي خلال سنوات عمله في الحياة السياسية اللبنانية، من بينها صفقة اليمامة المعروفة.

ظهر اسم الصفدي في فضيحة "صفقة اليمامة" عام 2006، بعد أن كشفت صحيفة "الجارديان" عن رشاوى وعمولات ضخمة تورطت فيها شركة العقارات التي يرأسها، إذ تلقت عقوداً من شركة الأسلحة البريطانية BAE، بما قدر بـ 120 مليون جنيه استرليني، وهي شركة متعددة الجنسيات ومختصة في الصناعات الجوية والدفاعية، بحسب "دويتشه".



وتردد الاتهام بتأجير الصفدي للأرض التي أُقيم عليها أحد مشروعاته، ويحمل اسم "زيتونة باي"، بمبلغ زهيد، وإعادة تأجير العقارات المقامة عليه بمبالغ طائلة.

كما اعتبر المحتجون المشروع تعديا على الأملاك البحرية العامة.

ووصفه البعض بنائبٍ "قليل الانتاجية"، لينتشر (هاشتاج) "الصفدي ساقط بالشارع"، دلالة على رفض المحتجين تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وقد دعا مغردون إلى تجمعات أمام مركزه احتجاجاً على القرار.

وعبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن استيائها من تداول اسم النائب السابق محمد الصفدي لرئاسة الحكومة المقبلة، واعتبرت أن السلطة لا تحترم الشعب الموجود على الطرقات.

وعلقت إليسا قائلة: "بغض النظر عن الاسم، فهل احترموا رأي الناس اللي عالأرض من شهر؟ أكيد لأ. تصبحوا عا خير".

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صحيفة النهار اللبنانية نقلت عن "مصادر مقربة" موقف الصفدي مما تم تدواله بأن "تسمية رئيس الحكومة تتم خلال الاستشارات النيابية الملزمة وذلك احتراما للدستور ولموقع الرئاسة، وأن أي حكومة يجب أن تلبي تطلعات الناس ومطالبهم".

من هو الصفدي؟

ولد ونشأ في طرابلس يبلغ من العمر 75 عاما ، وهو رجل أعمال بارز من مدينة طرابلس ذات الأغلبية السنية، وعضو سابق في البرلمان وسبق أن تولى حقيبتي المالية والاقتصاد والتجارة.

حصل على شهادة في العلوم الإدارة من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1968. وفي العام التالي لتخرجه، نقل أعماله إلى بيروت وبقي بها حتى انتقاله إلى المملكة العربية السعودية عام 1975وبدأ منها مشواره في مجال الأعمال للعمل في مجال التجارة.

وتتركز استثمارات الصفدي في مجالات البناء والعقارات والسياحة والمصارف. وتوسعت في عدد من الدول العربية والأوروبية.

وشغل محمد الصفدي منصب وزير المالية في الفترة من 2011 إلى 2014 في حكومة نجيب ميقاتي.



وفي عام 2008 أصبح وزيرا للاقتصاد التجارة في حكومة فؤاد السنيورة، الذي كان مدعوما من الغرب. وشغل المنصب مجددا في حكومة برئاسة الحريري عام 2009.



وكان الصفدي عضوا بتحالف 14 آذار بقيادة الحريري، والذي تشكل بعد اغتيال رفيق الحريري والد سعد في عام 2005.



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وتم اختيار الصفدي عضوا في البرلمان للمرة الأولى في طرابلس عام 2000، لكنه لم يشارك في الانتخابات الأخيرة.



وشغلت زوجته فيوليت الصفدي منصب وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب في حكومة الحريري.