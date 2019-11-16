راموس يرفض الجلوس على مقاعد البدلاء مع إسبانيا

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص

سيرجيو راموس

تغنى قائد المنتخب الإسباني سيرجيو راموس، بالفوز الكبير الذي حققه منتخب بلاده أمس الجمعة على مالطا بسباعية نظيفة، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وقال راموس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سعيد جدًا، وكانت أفضل طريقة لتلقي الشارة الذهبية، بانتصار كبير والظهور بأداء جيد، فكانت فرحة مضاعفة على المستوى الشخصي والجماعي"، وتسلم راموس الشارة الذهبية من لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم، بعدما أصبح أكثر اللاعبين مشاركةًَ بقميص "لاروخا" في التاريخ، وهو الإنجاز الذي وصل إليه الشهر الماضي.

وأضاف: "مالطا تراجعت منذ اللحظة الأولى، ونحن حاولنا على الأطراف، ثم عبر التقدم بين الخطوط، وسعداء جدًا بما قدمناه". وعن استبداله، قال: "المباراة سمحت للمدرب بإجراء تغييرات، لكي يقوم باختبار زملائي البدلاء، وأنا لست معتادًا على ذلك، ولا أريد أن أعتاد الجلوس على مقاعد البدلاء". واختتم قائد ريال مدريد،

وأضاف: "مالطا تراجعت منذ اللحظة الأولى، ونحن حاولنا على الأطراف، ثم عبر التقدم بين الخطوط، وسعداء جدًا بما قدمناه".



وعن استبداله، قال: "المباراة سمحت للمدرب بإجراء تغييرات، لكي يقوم باختبار زملائي البدلاء، وأنا لست معتادًا على ذلك، ولا أريد أن أعتاد الجلوس على مقاعد البدلاء".



واختتم قائد ريال مدريد، بقوله: "أشكر جماهير قادش على دعمها، فالجماهير دائمًا مهمة، ونأمل أن يأتي الجميع لدعمنا في المباراة المقبلة، يوم الإثنين".



وسجل أهداف إسبانيا في مباراة الأمس، ألفارو موراتا بالدقيقة 23، سانتي كازورلا (41)، باو توريس (62)، بابلو سارابيا (63)، داني أولمو (69)، جيرارد مورينو (71)، خيسوس نافاس (85).



وبهذا الانتصار يرفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، وكان قد حسم تأهله للنهائيات من قبل.