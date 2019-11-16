رياضة

راموس يرفض الجلوس على مقاعد البدلاء مع إسبانيا

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
تغنى قائد المنتخب الإسباني سيرجيو راموس، بالفوز الكبير الذي حققه منتخب بلاده أمس الجمعة على مالطا بسباعية نظيفة، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وقال راموس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سعيد جدًا، وكانت أفضل طريقة لتلقي الشارة الذهبية، بانتصار كبير والظهور بأداء جيد، فكانت فرحة مضاعفة على المستوى الشخصي والجماعي"، وتسلم راموس الشارة الذهبية من لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم، بعدما أصبح أكثر اللاعبين مشاركةًَ بقميص "لاروخا" في التاريخ، وهو الإنجاز الذي وصل إليه الشهر الماضي.
وأضاف: "مالطا تراجعت منذ اللحظة الأولى، ونحن حاولنا على الأطراف، ثم عبر التقدم بين الخطوط، وسعداء جدًا بما قدمناه". وعن استبداله، قال: "المباراة سمحت للمدرب بإجراء تغييرات، لكي يقوم باختبار زملائي البدلاء، وأنا لست معتادًا على ذلك، ولا أريد أن أعتاد الجلوس على مقاعد البدلاء". واختتم قائد ريال مدريد،
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المغرب-و كوت ديفوار (3)

خليلوزيتش: مستعد لتقبل النقد.. وأتمنى المساندة

رفض البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، لوم لاعبيه عقب التعادل السلبي المفاجئ مع الضيف الموريتاني، في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون. وأضاف مدرب منتخب المغرب: "لو سجلنا هدفا لتغيرت المباراة، لكننا سقطنا في فخ التسرع والضغط، لأن اللاعبين أرادوا التسجيل بأي ثمن". وواصل وحيد خليلوزيتش صاحب الـ67 عامًا: "كنا نعول على انطلاقة مثالية أمام موريتانيا بتحقيق الانتصار، للأسف لم نوفق، وهذا يصعب علينا المهام أكثر".
خليلوزيتش

مدرب المغرب عن التعادل مع موريتانيا: ليس لدينا ميسي

رفض وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، لوم لاعبيه عقب التعادل السلبي المفاجئ مع الضيف الموريتاني، في مستهل تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021. وقال خليلوزيتش، مبررا العقم الهجومي: "لقد سخرت أفضل اللاعبين من أجل التسجيل، لو كان لدينا ميسي لاستدعيته، للأسف لا يوجد.. زياش يسجل من محاولة أو محاولتين مع أياكس، الأمر اختلف هنا بالنسبة له، وهذا يثير حيرتي بالفعل". وأضاف مدرب المغرب: "لقد كنت مهاجما، وأعلم جيدا أن هذا سيئ للغاية، لكني تابعت كيف ضاعت علينا العديد من الفرص السهلة، والنتيجة بالفعل محبطة، لكن لا لوم على اللاعبين في المجمل".
رونالدو‎

رونالدو يتطلع للمئوية أمام لوكسمبورج

يتطلع المنتخب البرتغالي غدًا الأحد، لحسم التأهل رسميا إلى يورو 2020، وذلك عندما يحل ضيفًا على منتخب لوكسمبورج، ولكن كريستيانو رونالدو قائد وهداف المنتخب البرتغالي سيكون لديه العديد من الأهداف التي يسعى لتحقيقها رافعا شعار "كل شيء أو لا شيء"، ولكن أهداف رونالدو (34 عاما) من المباراة لن تقتصر على الفوز في المباراة وحسم بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 التي يسعى مع فريقه للدفاع عن لقبهما القاري من خلالها بعد الفوز بالنسخة الماضية عام 2016 بفرنسا.
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هولندا

هولندا تبحث عن التأهل لليورو أمام إيرلندا الشمالية

تتواصل اليوم السبت مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما يستقبل منتخب إيرلندا الشمالية نظيره الهولندي على ملعب ويندسور بارك في تمام الساعة 9:45 مساء، وتحتل هولندا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، بينما تتواجد إيرلندا الشمالية في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، وفي حال حققت هولندا الانتصار فستضمن التأهل رسميًا لليورو، وضمن مباريات نفس المجموعة، تستقبل ألمانيا الثانية برصيد 15 نقطة منتخب روسيا البيضاء الرابع برصيد 4 نقاط على ملعب بروسيا بارك في تمام الساعة 9:45 مساء، وضمنت روسيا البيضاء المشاركة في الملحق.
اسبانيا‎

إسبانيا تمطر شباك مالطة بسباعية في تصفيات يورو 2020

أمطر المنتخب الإسباني شباك نظيره المالطي بسباعية نظيفة دون رد في المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء اليوم الجمعة في إطار الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020. سجل أهداف المنتخب الإسباني كلًا من الفارو موراتا في الدقيقة 23، سانتي كازورلا في الدقيقة 41 وفي الشوط الثاني من المباراة سجل باو توريس الهدف الثالث في الدقيقة 62 والهدف الرابع عن طريق بابلو سارابيا في الدقيقية 63، واستمر تسجيل الأهداف وأحرز كل من داني أولمو 69، جيرارد مورينو في الدقيقة 71 وخيسوس نافاز الهدف السابع في الدقيقة 85.
ايطاليا‎

إسبانيا وإيطاليا في نزهة اليوم بتصفيات اليورو

تتواصل اليوم الجمعة مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما تستقبل إسبانيا نظيرتها مالطا على ملعب رامون دي كارانزا في تمام الساعة 9:45 مساء، وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة السادسة برصيد 20 نقطة، وضمنت التأهل إلى اليورو بالفعل، بينما تتذيل مالطة الترتيب برصيد 3 نقاط. وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل السويد الثانية برصيد 15 نقطة، لمواجهة رومانيا الثالثة برصيد 14 نقطة على ملعب أرينا ناسيونالا في تمام الساعة 9:45 مساء، وتحتاج السويد للفوز لضمان التأهل رسميًّا لليورو.
رحيم-سترلينج

استبعاد سترلينج من مواجهة إنجلترا في تصفيات اليورو

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، استبعاد نجم مانشستر سيتي رحيم سترلينج، من خوض مباراة الأسود الثلاثة أمام مونتينجرو في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، والتي ستقام يوم الخميس المقبل على ملعب ويمبلي، وذلك بعد شجاره في المعسكر التدريبي للفريق أمس الإثنين، وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان: "يستطيع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأكيد أن رحيم سترلينج لن يشارك في مباراة الخميس ضد الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020 نتيجة شجار خلال منطقة خاصة باللاعبين في سانت جورج بارك اليوم. سيظل موجودا مع الفريق".
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