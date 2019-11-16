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فنزويلا: مسلحون يقتحمون مقر حزب جوايدو في كاراكاس

تحرير:أ.ش.أ ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
فنزويلا
فنزويلا
قال المعارض الفنزويلي خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا لفنزويلا إن مسلحين ملثمين هاجموا مقر حزبه في العاصمة كاراكاس ، عشية تظاهرة ينظمها الأخير ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وأفاد شهود عيان، وفقا لما ذكرته قناة فرانس 24 الاخبارية اليوم السبت، أن الرجال الذين ارتدوا ملابس سوداء وكانوا يحملون مسدّسات وبنادق اقتحموا مقر حزب الإرادة الشعبية وأخذوا أجهزة كمبيوتر وكاميرات المراقبة والتسجيلات الخاصة بها ، بالاضافة إلى هوّيات نحو 30 شخصا كانوا موجودين هناك.
ولم يعلن المهاجمون انتماءهم إلى أي فرقة بالشرطة أو الجيش.غير أن جوايدو ندد على موقع تويتر بعملية "حجز" و"تخويف" دبرتها "دكتاتورية" مادورو.ويأمل جوايدو بالإستفادة من الأحداث في بوليفيا، حيث أجبر الرئيس الاشتراكي إيفو موراليس على الاستقالة بضغط من المتظاهرين وبعد تخلي الجيش عنه.ودعا جوايدو أنصاره للنزول
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رئيس بوليفيا إيفو موراليس

مقتل 5 مؤيدين للرئيس البوليفي السابق في اشتباكات مع الشرطة

?قتل 5 مزارعين من مؤيدي الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، خلال اشتباكات مع الشرطة والجيش بالقرب من منطقة كوتشابامبا. وذكرت قناة "روسيا اليوم" اليوم السبت أن السلطات البوليفية أشارت إلى اعتقال مئات الأشخاص جراء أعمال عنف. واندلعت تلك الحوادث في ضاحية كوتشابامبا، حيث اشتبك الآلاف من مزارعي الكوكا مع الشرطة، وكان المتظاهرون يحاولون الوصول إلى وسط المدينة، للاحتجاج على الحكومة الجديدة للرئيسة المؤقتة جانين أنييز. وأعلن الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس أنه يمكن إجراء الانتخابات الجديدة في بلاده بدونه، ليزيل بذلك عقبة لاختيار زعيم جديد للبلاد.
تركيا (2)

رغم تحذير أوروبا.. تركيا تبدأ التنقيب عن الغاز قبالة قبرص

أكدت تركيا الجمعة، أن سفينة "الفاتح"، بدأت عمليات التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، وذلك رغم التحذير الذي وجهه الاتحاد الأوروبي لأنقرة مؤخرا، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الجمعة، إن سفينة "الفاتح" للتنقيب عن النفط والغاز بدأت عملياتها قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقبرص. يشار إلى أن هناك سفينة تنقيب تركية أخرى تقوم بأعمال الحفر والتنقيب قبالة السواحل الغربية لقبرص، هي السفينة "ياوز". ويأتي هذا التصعيد التركي عقب تبني مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي، إطار عمل لإجراءات تقييدية ضد تركيا بسبب أنشطة الحفر التي تنفذها في شرق البحر المتوسط.
الليرة-التركية (4)

تفاقم العجز في الميزانية التركية.. وارتفاع بمعدل البطالة

كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية التركية، الجمعة، وصول عجز ميزانية البلاد إلى 2.58 مليار دولار، خلال أكتوبر الماضي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت الوزارة، إن العجز الأولي الذي يستثني مدفوعات فوائد الدين، بلغ 8.1 مليار ليرة، وسط مخاوف اقتصادية في البلاد. وبلغ عجز الميزانية 100.7 مليار ليرة، في الأشهر العشرة الأولى من العام، بحسب الأرقام، مقارنة مع 62.1 مليار ليرة، في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما نقلت "رويترز". وفي برنامجها الاقتصادي الممتد لثلاث سنوات، تقدر أنقرة العجز بنحو 125 مليار ليرة في 2019 بأكمله.
احتجاجات في تشيلي

تشيلي تعلن إجراء استفتاء على تغيير الدستور

أعلنت تشيلي اليوم الجمعة، أنها ستقوم بإجراء استفتاء العام المقبل من أجل تغيير دستور البلاد والذي يعد المطلب الرئيسي للمتظاهرين عقب نحو شهر من الاحتجاجات المطالبة بإجراء إصلاحات في تشيلي على نطاق واسع. وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية أن مشرعين في المؤتمر الوطني لتشيلي اتفقوا على إجراء الاستفتاء في شهر أبريل عام 2020 عقب ساعات من المفاوضات بين الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة. وقال وزير الداخلية التشيلي جونزالو بلوميل إن هذا الاتفاق يعد خطوة تاريخية وأساسية من أجل البدء في وضع ميثاق اجتماعي جديد والذي سيكون للمواطن فيه دور قيادي.
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شرطة البرازيل

مجهولون يحاولون اقتحام السفارة الفنزويلية بالبرازيل

حاول مجهولون الاستيلاء على مبنى السفارة الفنزويلية في البرازيل، حسبما أعلن نائب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، إذ قال الدبلوماسي الفنزويلي حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء: «حاول أشخاص مجهولون الاستيلاء على مقر سفارتنا في برازيليا، يتعين على الحكومة البرازيلية تقديم ضمانات أمنية واحترام الاتفاقيات الدولية، إذا لم يتوقف العدوان، ستكون هذه سابقة خطيرة». يشار إلى أن العلاقات بين البرازيل وفنزويلا ساءت بعد وصول الرئيس اليميني جايير بولسونارو إلى سدة الرئاسة في البرازيل.
رئيس بوليفيا إيفو موراليس

رئيس بوليفيا يندد بـ«انقلاب» بعد تمرد وحدات من الشرطة

ندد الرئيس البوليفي إيفو موراليس بالانقلاب "الجاري"، إثر تمرد وحدات من الشرطة في ثلاث مدن بوليفية وسط مطالبات المعارضة باستقالة الرئيس بعد ثلاثة أسابيع من إعادة انتخابه. وقال موراليس عقب اجتماع طارئ مخاطبا مواطنيه حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم السبت، "إن ديموقراطيّتنا في خطر بسبب الانقلاب الجاري والذي قامت به مجموعات عنيفة ضد النظام الدستوري. إننا ندين أمام المجتمع الدولي هذا الهجوم على سيادة القانون". وقالت الحكومة البوليفية في وقت سابق إنها تستبعد إرسال عسكريين من أجل إخضاع عناصر الشرطة الذين قاموا بالتمرد.
بوتين (1)

روسيا: إيقاف أنشطة 13 خلية إرهابية واعتقال 138 مسلحا

أعلن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن أجهزة الاستخبارات في روسيا وأذربيجان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان أوقفت أنشطة 13 خلية للمنظمات الإرهابية الدولية في 2019 واعتقلت 138 مسلحا. وقال بورتنيكوف خلال اجتماع لمجلس مديري الأجهزة الأمنية في رابطة الدول المستقلة اليوم الخميس، "تم وضع أكثر من 200 مواطن من رابطة الدول المستقلة يشتبه في ضلوعهم في منظمات إرهابية أو دينية متطرفة تحت مراقبة الهيئات الأمنية على الحدود"، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع لجنة الأمن القومي في بيلاروسيا جرى إحباط تهريب أسلحة ومصادرة أكثر من 40 سلاحا ناريا و9 آلاف قطعة ذخيرة.
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