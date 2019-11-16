مصرع 3 أطفال في حوادث غرق ولدغ عقرب بسوهاج

تحرير:سماح عوض الله ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

جثة طفل- أرشيفية

لقى ثلاثة أطفال أعمارهم 4 و6 و10 سنوات، مصرعهم فى حوادث متفرقة بمحافظة سوهاج، فى الحادث الأول تبلغ لمركز شرطة أخميم من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفلة "هاجر .ا.ب.ق" 6 سنوات وتقيم بشارع العقيد دائرة المركز" جثة هامدة " إثر سقوطها من شرفة الطابق الثالث، وفى الواقعة الثانية تلقى مركز شرطة جرجا إخطارا من مستشفى سوهاج العام بوصول الطفل "بدر.ح.س.ا" 8 سنوات ويقيم بناحية بيت داوود دائرة المركز "جثة هامدة" بداعي لدغ عقرب، وفى واقعة ثالثة غرق طفل فى ترعة بمركز البلينا.

والد الطفلة التى سقطت من الشرفة يعمل نجار مسلح، وأفاد أنه أثناء لهو طفلته بالمنزل سقطت من شرفة الطابق الثالث مما نتج عنه وفاتها ونفى الشبهة الجنائية، وأثبت تقرير الوفاة إصابة الطفلة بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية. وفى الواقعة الثانية