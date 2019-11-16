جريمة

مصرع 3 أطفال في حوادث غرق ولدغ عقرب بسوهاج

تحرير:سماح عوض الله ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
جثة طفل- أرشيفية
جثة طفل- أرشيفية
لقى ثلاثة أطفال أعمارهم 4 و6 و10 سنوات، مصرعهم فى حوادث متفرقة بمحافظة سوهاج، فى الحادث الأول تبلغ لمركز شرطة أخميم من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفلة "هاجر .ا.ب.ق" 6 سنوات وتقيم بشارع العقيد دائرة المركز" جثة هامدة " إثر سقوطها من شرفة الطابق الثالث، وفى الواقعة الثانية تلقى مركز شرطة جرجا إخطارا من مستشفى سوهاج العام بوصول الطفل "بدر.ح.س.ا" 8 سنوات ويقيم بناحية بيت داوود دائرة المركز "جثة هامدة" بداعي لدغ عقرب، وفى واقعة ثالثة غرق طفل فى ترعة بمركز البلينا.
والد الطفلة التى سقطت من الشرفة يعمل نجار مسلح، وأفاد أنه أثناء لهو طفلته بالمنزل سقطت من شرفة الطابق الثالث مما نتج عنه وفاتها ونفى الشبهة الجنائية، وأثبت تقرير الوفاة إصابة الطفلة بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية. وفى الواقعة الثانية
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ضبط-مخدرات

إحباط محاولة تهريب 2 طن بانجو بمحور قناة السويس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، من ضبط ثلاثة متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهم قرابة 2 طن من مخدر البانجو، تقدر قيمتها بنحو 8 ملايين جنيه، كانوا يحاولون نقلها من شرق قناة السويس إلى غربها، وذلك بعد إخفاء المواد المخدرة فى سيارة نقل محملة بـ"جبس"، إلا أن قوات الأمن رصدت تحركاتهم، وأعدت كمينًا لضبطهم متلبسين بتهريب المخدرات. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة وهم صاحب مكتب مقاولات، عاطل، وسائق ومساعده، وهما مقيمان بمحافظتى السويس وجنوب سيناء.
مطار-القاهرة (5)

إحباط تهريب 4 أجهزة تنقيب عن الذهب بمطار القاهرة

تواصل القوات المسؤولة عن تأمين المطارات والمواني، إحباط محاولات التهريب غير المشروعة إلى داخل البلاد، والتى تستهدف نهب الثروات المصرية والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، بدًا من محاولات التهرب الجمركي، وصولًا إلى محاولات إدخال المخدرات ومعدات غير مشروعة إلى داخل البلاد، وكذلك محاولات نهب الآثار المصرية بتهريبها إلى الخارج. وفى هذا السياق، أحبطة الأجهزة الأمنية محاولة تهريب 4 أجهزة تنقيب عن الذهب إلى داخل البلاد، وذلك وسط أغراض راكب مصري قادم على رحلة جوية من إحدى الدول العربية.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (2)

«فض رابعة وسحب أوسمة مرسي» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتصدرها فى سياق جرائم الإرهاب، نظر محكمة جنايات القاهرة، إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إذ يواجه المتهمون في القضية اتهامات بتدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم.
تصادم

مصرع شخص وإصابة 10 في تصادم سيارة وأتوبيس بأسوان

وقع حادث تصادم الليلة بين سيارة وأوتوبيس على طريق أبوسمبل الدولى جنوب أسوان، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، وتلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالأسمنت وأتوبيس نقل، على طريق أسوان أبوسمبل الدولى، بالقرب من الكيلو 80. وبانتقال القيادات الأمنية إلى موقع الحادث تبين مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم.
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الطالبة شهد أحمد

وسواس قهري ومعاناة.. هل انتحرت الطالبة «شهد أحمد»؟

انتشرت صورتها جميلة الملامح على أغلب صفحات التواصل الاجتماعي، تحتها نداءات بالبحث عن "شهد أحمد"، طالبة بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، والتى اختفت من جامعتها منذ 6 نوفمبر الجاري، ولم تذهب إلى سكنها المؤقت بحكم الدراسة فى مدينة الإسماعيلية، وكذلك انغلق هاتفها المحمول، وانقطعت أخبارها عن عائلتها وأصدقائها الذين أدمت قلوبهم بسبب طيبتها وتعاونها وجمال طباعها، حتى طفا جثمانها على مياه نهر النيل بمنطقة الوراق فى الجيزة، لتتضح خلفيات الملامح الجميلة من آلام ومعاناة مع مرض الوسواس القهري.
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مصرع لاعب بنادي الشرقية غرقًا في ترعة ببلبيس

لقى لاعب بقطاع الناشئين بنادي الشرقية الرياضي، مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر سقوطه غارقًا في ترعة "كفر العرب"، بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على الطفل "عامر زين محمد" 12 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، ولاعب فريق قطاع الناشئين بنادي "الشرقية" الرياضي، غارقًا في مياه ترعة قرية "كفر العرب" التابعة لدائرة المركز.
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