سكالوني يتغنى بلاعبي الأرجنتين عقب إسقاط البرازيل

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

ليونيل سكالوني - مدرب الأرجنتين

أكد ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، أن لاعبيه أظهروا أنهم يقاتلون من أجل القميص، ويؤدون على نحو طيب أمام منافسين بحجم البرازيل. وقال سكالوني: "تعامل الفريق بشكل جيد، بغض النظر عمن لعب. هؤلاء الفتية يبذلون قصارى جهدهم من أجل القميص ويلعبون بصورة رائعة، وهذا هو المهم". وأضاف مدرب منتخب الأرجنتين: "هم مهمون للغاية من أجل هذا النوع من المباريات لأنهم يخوضون اللقاءات بمعنويات مرتفعة"، وذلك في تصريحات أدلى بها لقناة (تي واي سي سبورتس) الأرجنتينية عقب الفوز على البرازيل في الرياض.

لكن مدرب منتخب الأرجنتين، عاد واعترف بأن المنتخب البرازيلي استحوذ على الكرة في الشوط الأول، رغم أنه لم يشكل خطورة كبيرة. وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، منتخب بلاده للفوز على البرازيل في كأس السوبر كلاسيكو 1-0، مساء أمس الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض". هدف

لكن مدرب منتخب الأرجنتين، عاد واعترف بأن المنتخب البرازيلي استحوذ على الكرة في الشوط الأول، رغم أنه لم يشكل خطورة كبيرة.



وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، منتخب بلاده للفوز على البرازيل في كأس السوبر كلاسيكو 1-0، مساء أمس الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض".



هدف المباراة الوحيد سجله ميسي بعد مرور 14 دقيقة فقط على بداية اللقاء، بعد أن نجح في الحصول على ركلة جزاء، ليتقدم لها بنفسه ويسددها، لكن الحارس البرازيلي أليسون بيكر نجح في التصدي لها، قبل أن تعود الكرة للبرغوث، الذي وضعها بسهولة داخل الشباك، ليثأر لمنتخب التانجو من خسارة الكأس نفسه أمام البرازيل، في جدة قبل نحو عام.

