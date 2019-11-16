رياضة

سكالوني يتغنى بلاعبي الأرجنتين عقب إسقاط البرازيل

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص
ليونيل سكالوني - مدرب الأرجنتين
ليونيل سكالوني - مدرب الأرجنتين
أكد ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، أن لاعبيه أظهروا أنهم يقاتلون من أجل القميص، ويؤدون على نحو طيب أمام منافسين بحجم البرازيل. وقال سكالوني: "تعامل الفريق بشكل جيد، بغض النظر عمن لعب. هؤلاء الفتية يبذلون قصارى جهدهم من أجل القميص ويلعبون بصورة رائعة، وهذا هو المهم". وأضاف مدرب منتخب الأرجنتين: "هم مهمون للغاية من أجل هذا النوع من المباريات لأنهم يخوضون اللقاءات بمعنويات مرتفعة"، وذلك في تصريحات أدلى بها لقناة (تي واي سي سبورتس) الأرجنتينية عقب الفوز على البرازيل في الرياض.
لكن مدرب منتخب الأرجنتين، عاد واعترف بأن المنتخب البرازيلي استحوذ على الكرة في الشوط الأول، رغم أنه لم يشكل خطورة كبيرة. وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، منتخب بلاده للفوز على البرازيل في كأس السوبر كلاسيكو 1-0، مساء أمس الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض". هدف
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خليلوزيتش: مستعد لتقبل النقد.. وأتمنى المساندة

رفض البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، لوم لاعبيه عقب التعادل السلبي المفاجئ مع الضيف الموريتاني، في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون. وأضاف مدرب منتخب المغرب: "لو سجلنا هدفا لتغيرت المباراة، لكننا سقطنا في فخ التسرع والضغط، لأن اللاعبين أرادوا التسجيل بأي ثمن". وواصل وحيد خليلوزيتش صاحب الـ67 عامًا: "كنا نعول على انطلاقة مثالية أمام موريتانيا بتحقيق الانتصار، للأسف لم نوفق، وهذا يصعب علينا المهام أكثر".
خليلوزيتش

مدرب المغرب عن التعادل مع موريتانيا: ليس لدينا ميسي

رفض وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، لوم لاعبيه عقب التعادل السلبي المفاجئ مع الضيف الموريتاني، في مستهل تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021. وقال خليلوزيتش، مبررا العقم الهجومي: "لقد سخرت أفضل اللاعبين من أجل التسجيل، لو كان لدينا ميسي لاستدعيته، للأسف لا يوجد.. زياش يسجل من محاولة أو محاولتين مع أياكس، الأمر اختلف هنا بالنسبة له، وهذا يثير حيرتي بالفعل". وأضاف مدرب المغرب: "لقد كنت مهاجما، وأعلم جيدا أن هذا سيئ للغاية، لكني تابعت كيف ضاعت علينا العديد من الفرص السهلة، والنتيجة بالفعل محبطة، لكن لا لوم على اللاعبين في المجمل".
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رونالدو يتطلع للمئوية أمام لوكسمبورج

يتطلع المنتخب البرتغالي غدًا الأحد، لحسم التأهل رسميا إلى يورو 2020، وذلك عندما يحل ضيفًا على منتخب لوكسمبورج، ولكن كريستيانو رونالدو قائد وهداف المنتخب البرتغالي سيكون لديه العديد من الأهداف التي يسعى لتحقيقها رافعا شعار "كل شيء أو لا شيء"، ولكن أهداف رونالدو (34 عاما) من المباراة لن تقتصر على الفوز في المباراة وحسم بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 التي يسعى مع فريقه للدفاع عن لقبهما القاري من خلالها بعد الفوز بالنسخة الماضية عام 2016 بفرنسا.
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تيتي

مدرب البرازيل يتوقع مستقبلا باهرا لجوهرة ريال مدريد

قال أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، مدرب المنتخب البرازيلي، إنَّ المهاجم رودريجو، جوهرة ريال مدريد الجديدة، لا يزال شابا للغاية، وسيكون له مستقبل واعد مع السيليساو. وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده للفوز على البرازيل في كأس السوبر كلاسيكو 1-0، أمس الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض". هدف المباراة الوحيد سجله ميسي بعد مرور 14 دقيقة فقط على بداية اللقاء، ليثأر لمنتخب التانجو من خسارة الكأس نفسه أمام البرازيل، في جدة قبل نحو عام.
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ليونيل ميسي صداع في رأس مدرب البرازيل

أقر تيتي، مدرب منتخب البرازيل، بأنه لا يستطيع "النوم جيدا" قبل مواجهة منتخب الأرجنتين ونجمه ليونيل ميسي، وأنه غير قادر على وقف التفكير في كيفية "تحييد" لاعب يمتلك "هذا القدر من الإمكانات الاستثنائية". وجدد تيتي تصريحاته التي أدلى بها خلال النسخة الماضية من بطولة كوبا أمريكا حين اعترف، قبل مواجهة الـ(ألبيسيليستي) في نصف النهائي، أن ميسي يحرمه من النوم. وقال المدرب البرازيلي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة في العاصمة السعودية الرياض: "ليونيل ميسي لاعب مختلف، يتمتع بإمكانات فنية رائعة. لا يمكن إيقاف لاعب كهذا أبدا. سنحاول تقييده".
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نجم مانشستر سيتي: من الصعب وصف أجويرو

«من الصعب وصف أجويرو. إنه أفضل هداف في النادي، كل مباراة يظهر لماذا حصل على هذه المكانة، وبالطبع يجب أن أتعلم منه لأنه أسطورة. إنه يسجل في كل مباراة، أنا أريد تقليده، ولكن أعتقد أنني أختلف عن سيرجيو، وعمري 22 عامًا ويجب عليَّ أن أتطور في اللمسة الأخيرة. علاقتي بأجويرو جيدة للغاية، لأننا في بعض الأحيان نتواجه في كلاسيكو البرازيل والأرجنتين، وهذا أمر مختلف تمامًا»، بتلك الكلمات علق البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، على حالة التنافس التي يعيشها مع زميله الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لدخول التشكيل الأساسي للسماوي.
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ميسي يظهر فى قائمة الأرجنتين بعد انتهاء الإيقاف

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للأرجنتين، قائمة المنتخب الخاصة بفترة التوقف الدولي المقبلة المقرر لها شهر نوفمبر المقبل. وشهدت القائمة عودة ليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب راقصى التانجو، حيث ستنتهي عقوبة الإيقاف التي تعرض لها من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبل) لمدة ثلاثة أشهر، وذلك على خلفية مشادة مع أحد لاعبي كولومبيا. ويشهد التوقف الدولي المقبل مباراتين وديتين للمنتخب الأرجنتينى أمام كل من نظيره البرازيل والأوروجويانى، خلال فترة التوقف.
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