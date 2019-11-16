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مقتل 5 مؤيدين للرئيس البوليفي السابق في اشتباكات مع الشرطة

تحرير:أ.ش.أ ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص
موراليس
موراليس
?قتل 5 مزارعين من مؤيدي الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، خلال اشتباكات مع الشرطة والجيش بالقرب من منطقة كوتشابامبا. وذكرت قناة "روسيا اليوم" اليوم السبت أن السلطات البوليفية أشارت إلى اعتقال مئات الأشخاص جراء أعمال عنف. واندلعت تلك الحوادث في ضاحية كوتشابامبا، حيث اشتبك الآلاف من مزارعي الكوكا مع الشرطة، وكان المتظاهرون يحاولون الوصول إلى وسط المدينة، للاحتجاج على الحكومة الجديدة للرئيسة المؤقتة جانين أنييز. وأعلن الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس أنه يمكن إجراء الانتخابات الجديدة في بلاده بدونه، ليزيل بذلك عقبة لاختيار زعيم جديد للبلاد.
وقال موراليس في تصريحات صحفية من مكسيكو سيتي التي لجأ إليها عقب استقالته أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت - "من أجل الديمقراطية ،إذا لم يريدوا مشاركتي، فليس لدي مشكلة في عدم خوض الانتخابات الجديدة".ورحب موراليس بالمحادثات مع خصومه قائلا إنها ضرورية لضمان تشكيل حكومة بحلول يناير أي خلال
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مظاهرات-فنزويلا (7)

فنزويلا: مسلحون يقتحمون مقر حزب جوايدو في كاراكاس

قال المعارض الفنزويلي خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا لفنزويلا إن مسلحين ملثمين هاجموا مقر حزبه في العاصمة كاراكاس ، عشية تظاهرة ينظمها الأخير ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وأفاد شهود عيان، وفقا لما ذكرته قناة فرانس 24 الاخبارية اليوم السبت، أن الرجال الذين ارتدوا ملابس سوداء وكانوا يحملون مسدّسات وبنادق اقتحموا مقر حزب الإرادة الشعبية وأخذوا أجهزة كمبيوتر وكاميرات المراقبة والتسجيلات الخاصة بها ، بالاضافة إلى هوّيات نحو 30 شخصا كانوا موجودين هناك.
تركيا (2)

رغم تحذير أوروبا.. تركيا تبدأ التنقيب عن الغاز قبالة قبرص

أكدت تركيا الجمعة، أن سفينة "الفاتح"، بدأت عمليات التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، وذلك رغم التحذير الذي وجهه الاتحاد الأوروبي لأنقرة مؤخرا، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الجمعة، إن سفينة "الفاتح" للتنقيب عن النفط والغاز بدأت عملياتها قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقبرص. يشار إلى أن هناك سفينة تنقيب تركية أخرى تقوم بأعمال الحفر والتنقيب قبالة السواحل الغربية لقبرص، هي السفينة "ياوز". ويأتي هذا التصعيد التركي عقب تبني مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي، إطار عمل لإجراءات تقييدية ضد تركيا بسبب أنشطة الحفر التي تنفذها في شرق البحر المتوسط.
الليرة-التركية (4)

تفاقم العجز في الميزانية التركية.. وارتفاع بمعدل البطالة

كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية التركية، الجمعة، وصول عجز ميزانية البلاد إلى 2.58 مليار دولار، خلال أكتوبر الماضي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت الوزارة، إن العجز الأولي الذي يستثني مدفوعات فوائد الدين، بلغ 8.1 مليار ليرة، وسط مخاوف اقتصادية في البلاد. وبلغ عجز الميزانية 100.7 مليار ليرة، في الأشهر العشرة الأولى من العام، بحسب الأرقام، مقارنة مع 62.1 مليار ليرة، في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما نقلت "رويترز". وفي برنامجها الاقتصادي الممتد لثلاث سنوات، تقدر أنقرة العجز بنحو 125 مليار ليرة في 2019 بأكمله.
احتجاجات في تشيلي

تشيلي تعلن إجراء استفتاء على تغيير الدستور

أعلنت تشيلي اليوم الجمعة، أنها ستقوم بإجراء استفتاء العام المقبل من أجل تغيير دستور البلاد والذي يعد المطلب الرئيسي للمتظاهرين عقب نحو شهر من الاحتجاجات المطالبة بإجراء إصلاحات في تشيلي على نطاق واسع. وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية أن مشرعين في المؤتمر الوطني لتشيلي اتفقوا على إجراء الاستفتاء في شهر أبريل عام 2020 عقب ساعات من المفاوضات بين الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة. وقال وزير الداخلية التشيلي جونزالو بلوميل إن هذا الاتفاق يعد خطوة تاريخية وأساسية من أجل البدء في وضع ميثاق اجتماعي جديد والذي سيكون للمواطن فيه دور قيادي.
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مظاهرات-فنزويلا (7)

فنزويلا: مسلحون يقتحمون مقر حزب جوايدو في كاراكاس

قال المعارض الفنزويلي خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا لفنزويلا إن مسلحين ملثمين هاجموا مقر حزبه في العاصمة كاراكاس ، عشية تظاهرة ينظمها الأخير ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وأفاد شهود عيان، وفقا لما ذكرته قناة فرانس 24 الاخبارية اليوم السبت، أن الرجال الذين ارتدوا ملابس سوداء وكانوا يحملون مسدّسات وبنادق اقتحموا مقر حزب الإرادة الشعبية وأخذوا أجهزة كمبيوتر وكاميرات المراقبة والتسجيلات الخاصة بها ، بالاضافة إلى هوّيات نحو 30 شخصا كانوا موجودين هناك.
رئيس بوليفيا إيفو موراليس

رئيس بوليفيا يندد بـ«انقلاب» بعد تمرد وحدات من الشرطة

ندد الرئيس البوليفي إيفو موراليس بالانقلاب "الجاري"، إثر تمرد وحدات من الشرطة في ثلاث مدن بوليفية وسط مطالبات المعارضة باستقالة الرئيس بعد ثلاثة أسابيع من إعادة انتخابه. وقال موراليس عقب اجتماع طارئ مخاطبا مواطنيه حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم السبت، "إن ديموقراطيّتنا في خطر بسبب الانقلاب الجاري والذي قامت به مجموعات عنيفة ضد النظام الدستوري. إننا ندين أمام المجتمع الدولي هذا الهجوم على سيادة القانون". وقالت الحكومة البوليفية في وقت سابق إنها تستبعد إرسال عسكريين من أجل إخضاع عناصر الشرطة الذين قاموا بالتمرد.
قتلى ومصابين ومفقودين بالمئات جراء زلزال عنيف بللمكسيك-2

مقتل وإصابة 125 شخصًا جراء زلزال ضرب شمال غرب إيران

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 120 آخرون جراء زلزال ضرب شمال غربي إيران. وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 5.9 درجة، ويقع مركزها على عمق 8 كيلومترات في محافظة أذربيجان الشرقية، على بُعد حوالي 120 كم جنوب شرقي مدينة تبريز، بحسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران. وأوضح المركز أن الهزة الأرضية تلتها 5 هزات ارتدادية بلغت قوتها بين 4 و4.8 في منطقة تركمانتشاي.
مظاهرات العراق

«التكتك».. من إنقاذ العراقيين إلى صحيفة المحتجين

أصبح "التكتك" أيقونة الثورة العراقية نتيجة الدور البارز الذي قام به خلال التظاهرات، حيث تصدر المشهد في الشارع العراقي نتيجة الدور الذي يقوم به خلال الانتفاضة الأخيرة فبعجلاته الثلاث الصغيرة ومقاعده التي لا تتسع لأكثر من ثلاثة أشخاص، تحول "التكتك" خلال موجة الاحتجاجات العراقية الراهنة إلى سيارة إسعاف تنقل الجرحى. ولهذا الدور الكبير تحول "التكتك" إلى الوسيلة الأسرع، لا سيما بعد استهداف المسعفين من قبل القناصة، وهو ما جعل من سائقي "التكاتك" البسطاء رمزًا للثورة.
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