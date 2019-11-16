مقتل 5 مؤيدين للرئيس البوليفي السابق في اشتباكات مع الشرطة

تحرير:أ.ش.أ ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

موراليس

?قتل 5 مزارعين من مؤيدي الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، خلال اشتباكات مع الشرطة والجيش بالقرب من منطقة كوتشابامبا. وذكرت قناة "روسيا اليوم" اليوم السبت أن السلطات البوليفية أشارت إلى اعتقال مئات الأشخاص جراء أعمال عنف. واندلعت تلك الحوادث في ضاحية كوتشابامبا، حيث اشتبك الآلاف من مزارعي الكوكا مع الشرطة، وكان المتظاهرون يحاولون الوصول إلى وسط المدينة، للاحتجاج على الحكومة الجديدة للرئيسة المؤقتة جانين أنييز. وأعلن الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس أنه يمكن إجراء الانتخابات الجديدة في بلاده بدونه، ليزيل بذلك عقبة لاختيار زعيم جديد للبلاد.

وقال موراليس في تصريحات صحفية من مكسيكو سيتي التي لجأ إليها عقب استقالته أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت - "من أجل الديمقراطية ،إذا لم يريدوا مشاركتي، فليس لدي مشكلة في عدم خوض الانتخابات الجديدة".ورحب موراليس بالمحادثات مع خصومه قائلا إنها ضرورية لضمان تشكيل حكومة بحلول يناير أي خلال