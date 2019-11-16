رياضة

مدرب البرازيل يتوقع مستقبلا باهرا لجوهرة ريال مدريد

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص
مدرب البرازيلي - تيتي
مدرب البرازيلي - تيتي
قال أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، مدرب المنتخب البرازيلي، إنَّ المهاجم رودريجو، جوهرة ريال مدريد الجديدة، لا يزال شابا للغاية، وسيكون له مستقبل واعد مع السيليساو. وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده للفوز على البرازيل في كأس السوبر كلاسيكو 1-0، أمس الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض". هدف المباراة الوحيد سجله ميسي بعد مرور 14 دقيقة فقط على بداية اللقاء، ليثأر لمنتخب التانجو من خسارة الكأس نفسه أمام البرازيل، في جدة قبل نحو عام.
وخاض رودريجو، أول لقاء له بقميص السيليساو، مساء أمس الجمعة، أمام الأرجنتين، وتلقى المدرب انتقادات؛ بسبب التحفظ الزائد عن الحد، إضافة لدفعه برودريجو في الدقيقة (70) إلا أن لاعب ريال مدريد لم يحظ بوقت كاف، ولم يظهر وسط تألق ميسي ورفاقه الذين سيطروا على مجريات اللقاء. وكشف تيتي "غيَّرت مكانه من الناحية
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المغرب-و كوت ديفوار (3)

خليلوزيتش: مستعد لتقبل النقد.. وأتمنى المساندة

رفض البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، لوم لاعبيه عقب التعادل السلبي المفاجئ مع الضيف الموريتاني، في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون. وأضاف مدرب منتخب المغرب: "لو سجلنا هدفا لتغيرت المباراة، لكننا سقطنا في فخ التسرع والضغط، لأن اللاعبين أرادوا التسجيل بأي ثمن". وواصل وحيد خليلوزيتش صاحب الـ67 عامًا: "كنا نعول على انطلاقة مثالية أمام موريتانيا بتحقيق الانتصار، للأسف لم نوفق، وهذا يصعب علينا المهام أكثر".
خليلوزيتش

مدرب المغرب عن التعادل مع موريتانيا: ليس لدينا ميسي

رفض وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، لوم لاعبيه عقب التعادل السلبي المفاجئ مع الضيف الموريتاني، في مستهل تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021. وقال خليلوزيتش، مبررا العقم الهجومي: "لقد سخرت أفضل اللاعبين من أجل التسجيل، لو كان لدينا ميسي لاستدعيته، للأسف لا يوجد.. زياش يسجل من محاولة أو محاولتين مع أياكس، الأمر اختلف هنا بالنسبة له، وهذا يثير حيرتي بالفعل". وأضاف مدرب المغرب: "لقد كنت مهاجما، وأعلم جيدا أن هذا سيئ للغاية، لكني تابعت كيف ضاعت علينا العديد من الفرص السهلة، والنتيجة بالفعل محبطة، لكن لا لوم على اللاعبين في المجمل".
رونالدو‎

رونالدو يتطلع للمئوية أمام لوكسمبورج

يتطلع المنتخب البرتغالي غدًا الأحد، لحسم التأهل رسميا إلى يورو 2020، وذلك عندما يحل ضيفًا على منتخب لوكسمبورج، ولكن كريستيانو رونالدو قائد وهداف المنتخب البرتغالي سيكون لديه العديد من الأهداف التي يسعى لتحقيقها رافعا شعار "كل شيء أو لا شيء"، ولكن أهداف رونالدو (34 عاما) من المباراة لن تقتصر على الفوز في المباراة وحسم بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 التي يسعى مع فريقه للدفاع عن لقبهما القاري من خلالها بعد الفوز بالنسخة الماضية عام 2016 بفرنسا.
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الارجنتين-كوبا-اميركا (4)

سكالوني يتغنى بلاعبي الأرجنتين عقب إسقاط البرازيل

أكد ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، أن لاعبيه أظهروا أنهم يقاتلون من أجل القميص، ويؤدون على نحو طيب أمام منافسين بحجم البرازيل. وقال سكالوني: "تعامل الفريق بشكل جيد، بغض النظر عمن لعب. هؤلاء الفتية يبذلون قصارى جهدهم من أجل القميص ويلعبون بصورة رائعة، وهذا هو المهم". وأضاف مدرب منتخب الأرجنتين: "هم مهمون للغاية من أجل هذا النوع من المباريات لأنهم يخوضون اللقاءات بمعنويات مرتفعة"، وذلك في تصريحات أدلى بها لقناة (تي واي سي سبورتس) الأرجنتينية عقب الفوز على البرازيل في الرياض.
ميسي (1)

ليونيل ميسي صداع في رأس مدرب البرازيل

أقر تيتي، مدرب منتخب البرازيل، بأنه لا يستطيع "النوم جيدا" قبل مواجهة منتخب الأرجنتين ونجمه ليونيل ميسي، وأنه غير قادر على وقف التفكير في كيفية "تحييد" لاعب يمتلك "هذا القدر من الإمكانات الاستثنائية". وجدد تيتي تصريحاته التي أدلى بها خلال النسخة الماضية من بطولة كوبا أمريكا حين اعترف، قبل مواجهة الـ(ألبيسيليستي) في نصف النهائي، أن ميسي يحرمه من النوم. وقال المدرب البرازيلي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة في العاصمة السعودية الرياض: "ليونيل ميسي لاعب مختلف، يتمتع بإمكانات فنية رائعة. لا يمكن إيقاف لاعب كهذا أبدا. سنحاول تقييده".
ليونيل ميسي (9)

بارتوميو: ميسي مرتبط ببرشلونة إلى الأبد

أكد رئيس نادي برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو، أن ليونيل ميسي، قائد البرسا، قد يبقى في النادي لمدة خمس سنوات مقبلة، قائلا: "بالتأكيد ستكون رغبة جميع الأطراف، إذا كان ليونيل ميسي يشعر بقوة وطموح لتمديد هذا العقد إلى أجل غير مسمى". وواصل بارتوميو: "في النهاية هو الذي يجب أن يقرر، لقد حصل على الحق في تقرير متى سيتوقف عن لعب كرة القدم، ولكن كما قال قبل بضعة أسابيع، هو يريد إنهاء مسيرته كلاعب في برشلونة، وعلى مدار الموسمين أو الثلاثة المقبلين، سيظل قائدنا هو ليو ميسي، ليس هناك شك في أنه لا يزال شابا ولا يزال قويا وطموحا".
كريم ينزيما

بنزيما يتخطى بوشكاش ويعتلي صدارة هدافي الليجا

واصل كريم بنزيما تحقيق الأرقام الفردية مع فريق ريال مدريد الإسباني، بعدما سجل هدفين في شباك نظيره إيبار، خلال المباراة التي تقام حاليًا على الملعب البلدي إبوروا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الإسباني، وأحرز النجم الفرنسي الهدفين في الدقيقتين السابعة عشر والتاسعة والعشرين، ليرفع رصيده الإجمالي من الأهداف في مسيرته بالدوري الإسباني إلى 157 هدفًا، ليتجاوز الأسطورة المجرية فيرنتش بوشكاش صاحب الـ156 هدفًا في الليجا بقميص الملكي.
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