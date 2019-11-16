مدرب البرازيل يتوقع مستقبلا باهرا لجوهرة ريال مدريد

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

مدرب البرازيلي - تيتي

قال أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، مدرب المنتخب البرازيلي، إنَّ المهاجم رودريجو، جوهرة ريال مدريد الجديدة، لا يزال شابا للغاية، وسيكون له مستقبل واعد مع السيليساو. وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده للفوز على البرازيل في كأس السوبر كلاسيكو 1-0، أمس الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض". هدف المباراة الوحيد سجله ميسي بعد مرور 14 دقيقة فقط على بداية اللقاء، ليثأر لمنتخب التانجو من خسارة الكأس نفسه أمام البرازيل، في جدة قبل نحو عام.

وخاض رودريجو، أول لقاء له بقميص السيليساو، مساء أمس الجمعة، أمام الأرجنتين، وتلقى المدرب انتقادات؛ بسبب التحفظ الزائد عن الحد، إضافة لدفعه برودريجو في الدقيقة (70) إلا أن لاعب ريال مدريد لم يحظ بوقت كاف، ولم يظهر وسط تألق ميسي ورفاقه الذين سيطروا على مجريات اللقاء. وكشف تيتي "غيَّرت مكانه من الناحية