الأموال الساخنة.. تدفقات دولارية سريعة على الاقتصاد

ارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، حيث تعرف هذه الاستثمارات بالأموال الساخنة نظرا لسرعة دخولها وخروجها من البلاد

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

شهدت السنوات الماضية، خاصة عقب قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، زيادة ملحوظة في استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية، وهي ما تعرف باسم «الأموال الساخنة»، حيث تدخل هذه الأموال البلاد في صورة استثمارات في أذون الخزانة أو في الأوراق المالية أو السندات، وهي أدوات تقوم الحكومة بالاقتراض من خلالها، أو في أسهم الشركات المدرجة بالبورصة، للاستفادة من تدني سعر العملة المحلية مقابل الدولار أو ارتفاع الفائدة. وعادة ما تخرج هذه الأموال في حالة حدوث أزمات بالأسواق الناشئة، وارتفاع نسبة الفائدة ببعض الدول.

عيوب الأموال الساخنة أطلق على هذه الأموال مصطلح «الأموال الساخنة» لأنها سريعة الخروج من السوق في حالة حدوث أي اضطراب في البلاد، مما يؤدي إلى عدم استقرار السوق. ويرى الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن الأموال الساخنة تمثل خطورة على أي اقتصاد لسهولة خروجها من مصر في أي وقت، فضلًا عن أنها

عيوب الأموال الساخنة

أطلق على هذه الأموال مصطلح «الأموال الساخنة» لأنها سريعة الخروج من السوق في حالة حدوث أي اضطراب في البلاد، مما يؤدي إلى عدم استقرار السوق.



ويرى الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن الأموال الساخنة تمثل خطورة على أي اقتصاد لسهولة خروجها من مصر في أي وقت، فضلًا عن أنها تكون ناتجة عن غسيل أموال في بعض الأحيان.



وأضاف عامر أن هذه الأموال لا تهدف للاستثمار طويل الأمد أو البقاء في مكانها، في الوقت الذي تعطي فيه انطباعا بأن الأوضاع جيدة قاصدة من ذلك رفع أسعار الأسهم والسندات، لافتا إلى أنها توهم المستثمرين في الأسواق المالية أن الأمور تسير على ما يرام فيتوجه الجميع للشراء لترتفع الأسعار بشكل غير مبرر وتتشكل فقاعة سرعان ما تنفجر عندما يقرر أصحاب تلك الأموال بيع ما يملكونه من أسهم وسندات بأسعار مرتفعة بعدما اشتروها بأسعار رخيصة، ليجنوا من وراء هذه العملية أرباحا هائلة وسريعة ويخرجوها إلى خارج الدورة الاقتصادية.

مزايا الأموال الساخنة

أكد الخبراء أن هذه الأموال تعتبر في بعض الأوقات وسيلة لجذب العملة الصعبة للبلاد، وتحقيق سيولة نقدية في الأجل القصير.



كما ساهمت هذه الأموال في حل مشكلة نقص العملة الصعبة، وكبح السوق السوداء، واستقرار سعر الصرف، بعد تعويم الجنيه، وساهمت أيضا في رواج الأسهم في البورصة، مع إقبال الأجانب على الشراء للاستفادة من رخص أسعارها بالعملة المحلية.



وبحسب الخبراء، فإن أهم مميزات هذه الأموال هو تحقيق السيولة النقدية في الأجل القصير، وزيادة حجم التعاملات المالية.

مخاطر الأموال الساخنة على الاقتصاد المصري

حذرت دراسة مصرفية حديثة، من ارتفاع إجمالي استثمارات الأجانب في سندات وأذون الخزانة المصرية، وأكدت أن هذه الاستثمارات قد يكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد المصري.



وأكد الدكتور أحمد آدم الخبير المصرفي، أنه سبق وانسحب الأجانب من الاستثمار في سندات وأذون الخزانة المصرية بعد شائعة إخضاع عائدها للضريبة أوائل عام 2009، ما تسبب في انخفاض استثماراتهم في السندات المصرية من نحو 32.2 مليار جنيه في نهاية عام 2008 لتسجل نحو 2.4 مليار جنيه في أغسطس 2009 بنسبة تراجع تقدر بنحو 92.54%.



وأضاف آدم أن ارتفاع نسبة استثمارات الأجانب بالدين المحلي يحوله إلى دين خارجي بما له من تأثيرات وتداعيات سلبية على القرارات السيادية لمصر.



وأكد الخبير المصرفي أن زيادة استثمارات الأجانب بالدين المحلي بصفة عامة وفي أداة من أدواته قصيرة الأجل بصفة خاصة يعطي فرصة كبيرة للتآمر الاقتصادي على مصر، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة من أحداث.

توقعات باستمرار تدفقات الأموال الساخنة في مصر

توقع تقرير صادر من من مجلة «فاينانشيال تايمز»، استمرار تدفقات الأموال الساخنة في مصر، طالما يرى المستثمرون استقرارا سياسيا في البلاد وعلاقة إيجابية مع صندوق النقد الدولي.



وحقق صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 20 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى نهاية أغسطس الماضي، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.



وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد ارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية لتصل إلى مستوى 15.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 14.987 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق عليه.

وسجلت استثمارات الأجانب فى الأذون نحو 276.64 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019، في مقابل نحو 291.25 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018.



ومع بداية العام الجاري 2019، شهدت استثمارات الأجانب عودة قوية لها، وذلك عقب تراجعها بشكل ملحوظ بداية من شهر إبريل 2018، لتفقد أكثر من 10.8 مليار دولار.

رغم خفض الفائدة.. مصر لا تزال وجهة مفضلة لاستثمارات الأجانب

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماعها الأخير، لتصل إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، حيث تم خفضها في شهر سبتمبر وأغسطس وفبراير الماضيين بواقع 3.5%.



وقالت مؤسسة «جولدمان ساكس»، إن سوق السندات المصرية يشهد تحسنًا مدعومًا بتوافر عنصر السيولة إلى حد يجعل الاستثمار بالسندات المصرية موضع جذب لكثير من المستثمرين.



وتوقعت المؤسسة في تقرير لها، زيادة جاذبية سندات الخزانة المصرية لأجل 10 سنوات مع خفض أسعار الفائدة.



وقال فاروق سوسة كبير الاقتصاديين لدى «جولدمان ساكس»، إن مصر لا تزال وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل ارتفاع العوائد والتي تتسم بالاستقرار النسبي، والجاذبية خاصة إذا ما قورنت بالأسواق الناشئة الأخرى بسبب استقرار اقتصادها الكلي.



وأضاف سوسة أن المستثمرين لن يخرجوا من مصر، بل سيشترون سندات طويلة الأجل للاستفادة من إمكانية خفض الفائدة أكثر من ذلك.



وأوضح، إنه مع بدء مصر في خفض أسعار الفائدة على المدى القصير، فإن سندات الخزانة المصرية لأجل 10 سنوات ستصبح خيارا جذابا للغاية للمستثمرين الباحثين عن عائدات أكثر ارتفاعا.



وأضاف سوسة أن هناك تحولًا ملحوظًا صوب الاستثمار في سندات طويلة الأجل لضمان الحصول على عائدات مرتفعة بعد خفض الفائدة.



وأكد سوسة، أن استثمارات الأجانب ستواصل وجودها بالسوق المصري، ويمكن أن تتزايد في الفترة المقبلة، مما سيكون له تأثير إيجابي على الجنيه ويؤدي إلى المزيد من الارتفاع في سعر صرف العملة المحلية.



وأضاف أنه رغم تراجع العوائد على الأذون قصيرة الأمد في أعقاب خفض الفائدة ، فإن ذلك لم يخلق تخوفا لدى مستثمري السندات، بل على النقيض فإن السوق المصرية تبقى وجهة محببة لديهم حتى إنهم سيفضلون الإبقاء على أموالهم داخل مصر.



بينما أكد الدكتور سامي السيد أستاذ المالية العامة، أن مصر تقدم أعلى عائد على السندات بالنسبة لدول العالم، رغم قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، حيث تتراوح سعر الفائدة حاليا ما بين 14 و15%، وهو الأمر الذى يشجع المستثمرين الأجانب على شراء هذه الأدوات.



ويرى محمد ماهر المحلل المالي، أن إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي كانت تضمن للمستثمرين الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية حكومية تحويل أموالهم إلى الخارج بالدولار، ساهمت بشكل ملحوظ في استمرار صعود استثمارات الأجانب على الرغم من خفض الفائدة.



وبحسب وكالة بلومبرج الأمريكية، فإن السوق المصرية لا تزال هي الأفضل في أدوات الدين الإفريقية، خاصة مع تحقيق مصر معدل نمو بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المنتهي 2018-2019.



وأوضحت الوكالة أن تراجع التضخم في مصر لأدنى مستوى في 7 سنوات، يمثل دافعا جديدا للمستثمرين في الديون المحلية، والذين يتطلعون لزيادة عائداتهم، مؤكدة أن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر لا تزال الأعلى في الأسواق الناشئة.